Feira da Coophatrabalho terá brechós com roupas a partir de R$ 10

Horóscopo

Veja o que os astros dizem sobre o seu signo

A vibração do dia pede dinamismo e coragem para seguir em frente. Os planetas sugerem oportunidades e desafios que podem exigir ações rápidas. Confira o que os astros dizem para você hoje.

Áries

Áries, vai com calma nas conversas hoje, principalmente se o assunto for trabalho ou estudos. Você pode sentir que as ideias estão travando ou que não está conseguindo se expressar do jeito certo. Se precisar, respira fundo, organiza os pensamentos e tenta não se frustrar se as coisas demorarem um pouco. Cuidado com a ansiedade!

Touro

Touro, o dia pede um cuidado extra com suas finanças, especialmente com aquelas que envolvem outras pessoas, tipo dívidas ou investimentos, ou empréstimos a amigos. Pode rolar uma sensação de bloqueio, como se as coisas não estivessem fluindo. Melhor segurar grandes decisões financeiras por agora e planejar bem, ok?

Gêmeos

Sei que você ama trocar ideias e conversar, mas agora é hora de prestar atenção na forma como você está se comunicando com seu parceiro ou colegas de trabalho, geminiano. Pode ser que as palavras não saiam como você quer e causem mal-entendidos. Tente ser mais claro e paciente hoje nas discussões importantes. Pode rolar também um pessimismo quanto ao futuro do casal.

Câncer

A rotina pode parecer pesada hoje, e talvez o trabalho esteja mais exigente do que o normal, canceriano. Isso pode te deixar meio travado(a), mas tente não se sobrecarregar. A vantagem de passar por isso é que você pode perceber onde precisa de mais estrutura e organização, mas a desvantagem é que a pressão pode te deixar desmotivado(a). Respira, vai devagar e organiza sua rotina com calma, ok?

Leão

Leão, você pode sentir que sua criatividade ou vida amorosa está meio bloqueada hoje. As ideias não fluem e você pode ter dificuldades em se expressar do jeito que gostaria. A parte boa é que esse momento te força a repensar o que realmente importa, mas pode ser frustrante lidar com esses obstáculos. Respira fundo!

Virgem

Questões familiares ou relacionadas à casa podem pesar hoje, virgem. Talvez haja uma cobrança maior ou você se sinta responsável por resolver problemas antigos. Sabe quando queremos resolver tudo para as pessoas que amamos? O lado positivo é que isso pode te ajudar a organizar melhor a vida em casa, mas o lado complicado é o estresse que vem junto.

Libra

Hoje, a comunicação está tensa, especialmente com irmãos, vizinhos e primos. Pode ser difícil se fazer entender ou você pode sentir que as conversas estão cheias de bloqueios. A vantagem é que esse momento te obriga a ser mais claro e objetivo, mas a desvantagem é que mal-entendidos podem surgir com facilidade. Se possível, evite discussões desnecessárias.

Escorpião

Pode ser que você esteja repensando suas finanças ou se sentindo limitado em relação ao dinheiro hoje. Com o que você anda gastando, escorpião? O lado bom é que isso pode te ajudar a ser mais consciente com seus gastos e prioridades, mas o lado difícil é a sensação de escassez ou restrição, que pode te deixar um pouco mal-humorado.

Sagitário

Sagitário, você pode sentir que sua confiança está sendo desafiada por alguém, principalmente por familiares. Além disso, talvez seja difícil se expressar ou avançar em seus projetos hoje, como se algo estivesse te segurando. O ponto positivo é que isso te força a crescer e amadurecer, apesar da sensação de lentidão e cobrança.

Capricórnio

A introspecção virá forte hoje, capricórnio. Você pode enfrentar desafios internos ou dúvidas que parecem te puxar para dentro. O bom é que isso pode te ajudar a enxergar questões que precisam de resolução, mesmo que seja pesado e esse processo, seja emocionalmente desgastante. Vai com calma, capricorniano e respeite o tempo das coisas.

Aquário

Os projetos em grupo ou amizades podem parecer meio travados hoje, aquário. Pode rolar uma sensação de que as coisas não estão fluindo como deveriam e como você gostaria. A vantagem é que isso te permite avaliar melhor com quem você quer se conectar, mesmo com uma certa frustração em relação a expectativas não atendidas.

Peixes

No trabalho ou na sua carreira, você pode sentir uma cobrança grande ou a sensação de que as coisas estão estagnadas no dia de hoje. Isso pode te ensinar a ser mais resiliente e a encarar os desafios de forma mais madura, mas cuidado para não perder o entusiasmo achando que o sucesso está mais distante do que você esperava.

Astral do dia

Temos novidades hoje, pois a Vênus entra em Capricórnio, e essa mudança traz uma energia bem mais séria e focada nas relações. É hora de pensar no que realmente importa quando o assunto é amor e dinheiro. Se você está buscando um compromisso mais sério ou pensando em como organizar suas finanças, agora é o momento perfeito! Vênus em Capricórnio valoriza a estabilidade, então é hora de construir bases fortes. Que tal conversar sobre seus planos com a pessoa amada ou investir em algo que realmente faça sentido para você? Aproveite essa fase para agir com maturidade e responsabilidade nas suas relações. O amor pode ser duradouro e profundo se você investir na conexão certa!

