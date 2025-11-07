Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B

Feira do Panamá tem MPB e apresentação cultural em Campo Grande

No domingo (9), a 13ª edição traz opções de compras, gastronomia e diversas atividades culturais

Laura Brasil

07/11/2025 - 13h33
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A 13ª edição da Feira do Panamá chega como opção para quem está planejando os presentes de fim de ano, ações sociais e atrações culturais para embalar o domingo (9), no espaço de comércio criativo que virou atração no bairro.

Com mais uma parceria, a feira, que conta com mais de 100 expositores, agora também será colaboradora do projeto Judô Atletas do Futuro, uma iniciativa social que atende crianças na prática do esporte, em Campo Grande.

Enquanto faz suas compras, quem for prestigiar o evento irá perceber que o espaço contará com pontos de coleta de quimonos,  doações que auxiliam jovens atletas que estão começando no esporte.

O local também será ponto de reciclagem de eletrônicos, em parceria com a associação Recic.LE. Aparelhos de celular, baterias e outros resíduos eletrônicos podem ser descartados corretamente, evitando a contaminação do meio ambiente.

Cumprindo seu compromisso social, a feira ainda oferece opções gastronômicas, com a famosa “comidinha de feira”, que agrada a todos os gostos.

Outras atividades

Nas apresentações, o Projeto Hippie leva para a praça o classic rock e, ainda, o espetáculo artístico “Versos de Nós”, com Irys Siqueira e Nathália Navarro.

Embalando os clássicos da música popular brasileira, o cantor Jonas anima o momento de lazer, que conta com espaço kids, garantindo a diversão de toda a família.

 

 

 

Com a aproximação das festas nas empresas, a feira é uma boa pedida na hora de encontrar desde uma lembrancinha de amigo oculto até artesanatos únicos, presentes perfeitos para não deixar o Natal passar em branco.
 

Serviço

 

  • Feira do Panamá
  • Local: Praça do Panamá
  • Data: 9 de novembro
  • Horário: Das 9h às 16h
  • Endereço: R. Palestina, 1009-1117 – Jardim Panamá
  • Referência: Próximo ao Terminal Júlio de Castilho

Assine o Correio do Estado

 

AGENDA CULTURAL

Nos cinemas, entra em cartaz "O Agente Secreto", além de shows gratuitos e muito mais

Entra em cartaz "O Agente Secreto", o premiado longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura no papel principal, cotado para o principal prêmio de Hollywood; Geraldo Espíndola, Marcelo Loureiro, Manoel e Felipe Cordeiro, além da cantora Pretah

07/11/2025 10h00

Compartilhar
Wagner Moura é protagonista do premiado quinto longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, que acompanha a volta de um professor universitário ao Recife no ano de 1977

Wagner Moura é protagonista do premiado quinto longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, que acompanha a volta de um professor universitário ao Recife no ano de 1977 Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Acabou a espera. Depois da temporada de pré-estreias, que, inclusive, contou com sessões em Campo Grande, já está em cartaz, desde ontem, em circuito nacional, “O Agente Secreto”.

O quinto longa-metragem de Kleber Mendonça, com Wagner Moura no papel principal, vem trilhando uma carreira de sucesso em festivais mundo afora desde que foi premiado, no mês de maio, no Festival de Cannes, de onde levou, por exemplo, as Palmas – nome do troféu entregue ao vencedores do evento – de melhor direção e ator.

O filme acompanha a volta de Marcelo (Moura), um professor, ao Recife no ano de 1977. Ele tenta livrar-se de um juramento de morte após desentendimentos com um burocrata que, por interesses pessoais, tenta prejudicar sua pesquisa na universidade pública.

Marcelo também quer ficar perto do filho e resgatar o passado da mãe. Há, porém, muito mais que esses elementos de gênero no longa, que restitui o Brasil da ditadura militar e particularidades do povo pernambucano com vigor, sutileza e envolvimento. O elenco é todo nota dez.

Cada vez mais cotado como favorito ao Oscar, por seu conjunto e pela performance de Wagner Moura, “O Agente Secreto” chega à capital com pelo menos 19 sessões – conforme o dia, passa de 20 o número de sessões – a partir de meio-dia nos três circuitos de salas multiplex dos shopping centers da capital; Cinemark (Shopping Campo Grande), UCI (Bosque dos Ipês) e Cinépolis (Norte Sul Plaza). Classificação indicativa: 16 anos.

AFRICANIDADES

Com uma programação completamente gratuita, que vem movimentando a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) desde segunda-feira, o Festival Africanidades 2025 termina hoje, com o sarau “África na Concha”, das 17h às 19h30min, na Concha Acústica da UFMS.

A cantora Pretah, a performer Preta Princesa e a Associação Cultural Resiliência Capoeira estão entre as atrações que vão se apresentar. Liga Breaking e Fael Versos 67 também participam do evento, que terá um palco aberto para quem quiser mostrar seu talento.

No primeiro dia, o festival teve show da Banda BatuqueCanta, com participação do Coletivo Tarja Preta, desfile “Afro Sustentável – Coleção Fashion Livres” e abertura da exposição “Raízes em Movimentos”.

Palestras e rodas de conversa sobre identidade, ancestralidade e protagonismo negro nas artes, na educação e na ciência – de terça até ontem ampliaram o tom de engajamento do Africanidades, que integra o calendário do Mês da Consciência Negra.

Gastronomia (Zezé do Acarajé, geleias e licores artesanais de Marileida, etc.), artesanato e economia criativa reforçam o ambiente de convivência e celebração coletiva.

Realizado pelo Instituto Projeto Livres, em parceria com a UFMS, o festival conta com investimento da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), operacionalizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac).

SONORA BRASIL

Hoje e amanhã, o Sesc Teatro Prosa recebe os dois últimos shows do Sonora Brasil 2024/2025. O projeto busca mapear as tradições sonoras de diferentes regiões do País, bem como as releituras e atualizações que dão fôlego contemporâneo às expressões mais antigas. Hoje, os sul-mato-grossenses Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro apresentam o show “Saudações Pantaneiras”.

Amanhã, Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, pai e filho, mostram a potência das famosas guitarradas do Pará. Os shows começam às 19h, com entrada franca – via Sympla ou lista de espera na porta conforme a lotação do espaço (208 lugares). O Sesc Teatro Prosa fica na Rua Anhanduí, nº 200.

CASA AMARELA

O encontro “Café com a Vizinhança: Histórias do Tombamento – Uma Criação Coletiva” abre, no domingo, às 8h30min, a programação especial de fim de ano da Casa Amarela (na Rua dos Ferroviários, nº 118, Centro), com a participação de Maria Madalena Mereb, que se dedica à memória da cultura ferroviária. A agenda segue até dezembro.

“Teremos quatro encontros ao longo desse período – nos dias 9 e 23 de novembro e 7 e 21 de dezembro. A ideia é reunir pessoas queridas em torno de um café e de boas conversas, resgatando histórias e afetos, que relembram a história viva do Complexo Ferroviário de Campo Grande”, explica Tatiana De Conto, a arteterapeuta, idealizadora do projeto e gestora da Casa Amarela ao lado do artista Guido Drummond.

A programação inclui: Bazar de Natal, Espaço Café, Oficina Arteterapêutica de Natal, contação de histórias e a roda de conversa “Lídia Baís – Uma Mulher à Frente de Seu Tempo”, com Tatiana de Conto e Larissa Anzoátegui, no dia 12 de dezembro, às 18h.

O projeto é financiado pela Pnab, do MinC e governo federal, via edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Mais informações: @casa.amarela.muau.

Diálogo

"Pegadas" deixadas pelo caminho, como exemplo de digitais em malfeitos, es... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (7)

07/11/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Luis Fernando Verissimo - escritor brasileiro

Eu não sei para onde caminha a humanidade. Mas, quando souber, vou para o outro lado”.

Felpuda

“Pegadas” deixadas pelo caminho, como exemplo de digitais em malfeitos, estão atormentando pretensos pré-candidatos a uma “boquinha”, como nos velhos tempos. Tem tchurminha que não se emenda e deseja, a todo custo, voltar ao cenário político, mas os “respingos do lamaçal” em que se meteram em tempos não muito distantes ainda estão a olhos vistos e notados pelo distinto eleitorado. Aliás, uns e outros parecem ter entrado na “fila para passar vergonha” umas “trocentas” vezes. Tudo indica que o sereno em que se encontravam não deixou fazer efeito o tal do “simancol”.

Diálogo

Visita

O governador Eduardo Riedel visitou a Assembleia Legislativa de MS na quarta-feira e, depois, conversou com os jornalistas. Segundo ele, entre os projetos que devem ser votados ainda este ano, estão o que trata do duodécimo dos Poderes e os investimentos de programa.

Mais

Para o programa MS Ativo, que soma mais de R$ 1 bilhão em investimentos, o espaço fiscal deste ano permitirá operações de crédito no valor de R$ 900 milhões, com prazo de 17 anos e juros anuais de 1%, segundo informou Riedel.

DiálogoPedro Chaves dos Santos Filho e Reni Domingos dos Santos

 

DiálogoCaio Castro e Sergio Checo Pérez

Colegiais

Os deputados Lidio Lopes e Pedrossian Neto, que vivem período de rusgas políticas, estão sendo chamados, na surdina, de “parlamentares da quinta série”. É que, durante os embates na tribuna, decidiram colocar apelidos um no outro. Pedrossian chama o colega de “Lidio Janjo”, em alusão à mulher de Lula e por ele ser esposo da prefeita Adriane, de Campo Grande. O colega, por sua vez, trata o oponente de “Pedro Trad”, por este ter sido secretário de Finanças do ex-prefeito Marcos Trad. Afe!

Decidida

Somente a deputada Mara Caseiro é declaradamente interessada em tentar conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados. A parlamentar espera abertura da janela partidária em 2026 para deixar o ninho tucano e migrar para o PL. Nas eleições de 2022, ela obteve 49.512 votos, ficando no topo do ranking dos eleitos. Será uma das apostas da legenda liberal em MS.

"Adeus"

Ainda aguardando indicação oficial para o Tribunal de Contas de MS, o ex-secretário Sérgio de Paula ainda faz incursões por gabinetes de algumas “cabeças e cabecinhas coroadas” na área do Executivo. Como um dos integrantes do chamado núcleo duro da administração do então governador Azambuja, colocou em andamento toda estratégia de poder dos tucanos, e mais recentemente do PL, cujo comando foi assumido pelo seu “chefe”. Quando for nomeado e empossado na Corte Fiscal, terá que “dar adeus” a todas atividades político-partidárias.

ANIVERSARIANTES

Marianne Cogo
Antonio José Angelo Motti
Janete Ramos Vollkopf
Rodrigo Bogamil Quirino
Eleanor Cristina Coelho
Clara Maria Meira Machado Leal
José Benedito Batista
Milton Cesar Montanheri Marques
Luiz Carlos Pereira Leite
Sonya da Silva Baptista
Luiz Raphael Gomes da Silva
Thomaz Queiroz
Elias da Silva Oliveira
Aécio Pereira Junior
Odila Maria Piva
Maria Terezinha Moraes Cunha Gomes
Maria Creuza Pinto Bachega
Jácomo Dagostin
Iveth Agrinfo Fernandes Moreira de Oliveira
Gabriel Nogueira Cubel
Ivanir Biassi
Luciane Garcia Marun
Francisco Cubel Filho
Maiko Macêdo Topal
Neuza Aparecida Borges
Daniel de Faria
Janaína Alves Ocampos
Juvino Godoy
Américo Zeolla Junior
Nicole Esperandio Jordão
Neusa Amorim Anache
Cláudia Inácio Ribeiro
Angela Carla Gonçalves
Luiz Carlos Coelho
Tatiane Motta
Israel Alves Pereira
Marley Fonseca Araujo
Luiz Antonio Tobaru Tibana
Carlos Henrique Amador Souza
Jurema Rezende Ramos
Regina Lúcia Fernandes Vilanova
Maria Aparecida da Silveira Braga
Maria Auxiliadora da Costa Ochove
Kirlian de Souza Brum
Max Lázaro Trindade Nantes
Marcelo Azevedo Santos
Hélio Loureiro de Almeida
Joan Carvalho
Maria Aparecida dos Santos
Wildes Scarselli
Samir Jorge
Daniel Doreto
Othar Rodrigues Barbosa Melo
Almir Arakaki
José Aurélio Garcia
Maria Bernadete Santana da Silva
Adalberto Muller
Rui Garcia Prado
Débora Maria de Souza
Antônio Vicente Carvalho
Nicéa Maria Machado Ferreira
Izabel Mitiko Minami
Rosa Maria Flores Gonçalves
Diomedes Santos Barreira Filho
Felisberto Clos Baptista
Marcos Milkem Abdala
Fernando Espinala da Silva
André Luiz Borges Netto
Angela Emília Anchieta Curado
Leodeia Sampaio da Silva
Priscila Elizabete Procópio
Viviane Ramos Escobar
Regiane Maria Leite da Fonseca
Tatiana Balzan
Nivaldo Nunes
José Ricardo Nunes
Vanda Pereira de Araújo
Albaniza de Aguiar Lima
Olívio Mello Cavalcanti
Antônia de Fátima de Freitas Avalos
Emerson Luiz Vicari
Paulo Afonso Franco Freitas
Regiane Ajala Fernandes
Margit Janice Streck
Pedro de Andrade
Moacir Pedroso Dias
Juliana Pinto Pires de Oliveira Escandolhero
Luiz Gonzaga Pereira da Silva
Alexandra Nazario da Cruz
Dr. Eduardo Luis Galacini
Renato Falcão Ferreira
Fabio Cesar Miquilino
Marco Antonio Cunha
José Zulim Neto
Camila Amorim Oliveira
Orivaldo José dos Santos
Alfeu Coelho Pereira Junior
Dorival Cordeiro
José Elias de Moura Júnior
Érico Nunes Rodrigues
Janaina Caldeiran de Matos
Eduardo José Dantas Coelho
Maria Florinda Loureiro
José Callegari
Rosana Penachio Cury
Hugo Mituo de Oliveira
Danielle Espindola de Sá
Soraia Silva Hattge
Fernando Bacarin

*Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 1 dia

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

2

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano
sem precedentes

/ 1 dia

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)

5

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 15 horas

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?