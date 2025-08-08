Feira na Praça Bolívia, Festival do Sobá, teatro, música, cinema e muito mais neste fim de semana

Mel Lisboa e Thiago Fragoso estrelam o filme dirigido por Caco Souza; no enredo, uma mulher que foi abusada pelo pai durante a infância torna-se uma vingadora implacável - Divulgação

São 20 anos buscando fazer a ponte entre Mato Grosso do Sul, o Brasil e a Bolívia por meio da arte, da gastronomia, do artesanato e de outras expressões da cultura que se manifestam dos dois lados da fronteira, com suas devidas semelhanças e diferenças.

Para celebrar as duas décadas de existência da feira cultural Praça Bolívia, quatro bandas musicais, o grupo teatral Deslimites e outras atrações marcam presença no Bairro Santa Fé, neste domingo, a partir das 9h, com programação até as 14h.

Realizado no encontro da Rua das Garças com a Rua Aníbal de Mendonça, os organizadores do evento convidam o público para soprar as 20 velinhas da Praça Bolívia ao som de uma autêntica geleia musical, com show das bandas Coquetel Blue, Skuderia, Brisa do Mato e Masis Brasil (com participação do percussionista Júlian Vargas). Também faz parte da programação o espetáculo infantojuvenil “Navegantes” (Deslimites). Tudo de graça. Artesanato, antiguidades, bebidas e quitutes variados completam a festança.

MULHER NO CINEMA

Marcando os 19 anos da Lei Maria da Penha, criada para combater todo tipo de violência contra a mulher, dois filmes nacionais que entraram ontem em cartaz destacam trajetórias de luta, resistência e superação.

Ganhador de vários prêmios internacionais e nacionais, inclusive o Troféu Pantanal de Melhor Filme pelo júri popular do 3º Bonito CineSur, “A Melhor Mãe do Mundo”, de Anna Muylaert, apresenta a atriz Shirley

Cruz como Gal, uma catadora de recicláveis que faz de tudo para escapar, com os filhos, do marido abusador.

Com direção de Caco Souza, “Atena” (2023) faz da personagem-título, interpretada por Mel Lisboa, a heroína de seu enredo. Atena foi abusada por seu pai durante a infância. Como ele desapareceu, ela faz hoje justiça com as próprias mãos em casos semelhantes que ocorrem em sua cidade. Com ajuda do jornalista Carlos (Thiago Fragoso), Atena encontra seu pai em Montevidéu, em busca de vingança.

VIVA O SOBÁ

Uma ampla programação gratuita ocupa a Feira Central durante esta semana em nome de um dos pratos típicos de Campo Grande, que já foi tombado como patrimônio cultural e aproxima o sul-mato-grossense da cultura japonesa. Trata-se do 18º Festival do Sobá, que começou na quarta-feira e segue até domingo.

Hoje tem Coral de Senhoras Nipo-Brasileiras e RKMD – Tambores Japoneses (às 19h); banda On The Road (às 19h30min) e Georgia Anjo Azul (às 20h).

Confira a programação de amanhã: karaokê “Feirando e Cantando” (das 12h30min as 15h); grupo infantil Sakurá/Hananokai – Danças de Okinawa (às 19h); Catira Taboado (às 20h) e palestra do dublador Lucas Almeida. E no domingo: karaokê (das 12h30min as 15h); bate-papo cosplay (às 18h); palestra cosplay; Grupo Mahila – etnias árabe, flamenco e indiana (às 19h30); concurso cosplay (às 20h) e Chama Campeira (às 21h).

ACASO CAOS

Hoje, às 19h, o Sesc Teatro Prosa recebe a Cia. Fragmento de Dança, de São Paulo, que vai apresentar o espetáculo “Acaso Caos”, uma proposta coreográfica desenvolvida partindo da ideia de “contágio”. Os ingressos são gratuitos, via Sympla. Classificação indicativa: 16 anos. Confira a sinopse da montagem:

“Como nossos gestos, ações e comportamentos contagiam uns aos outros e o que isso diz sobre nós e sobre nossas formas de partilhar um ambiente comum. ‘A epidemia da dança’, ‘as freiras que miavam’, ‘os risos da Tanzânia’. Ou ainda, pessoas que dançam até morrer, freiras que miam como se fossem gatos, crianças que não conseguem parar de rir. No que esses episódios se assemelham?

Fatos que foram conhecidos como ‘histeria coletiva’ no qual as pessoas contaminam umas às outras com seus estados corporais. Uma espécie de contágio psíquico ou cultural que gera uma reação em cadeia.

A maioria delas aconteceu com mulheres. Uma das hipóteses é que essa ‘histeria coletiva’, hoje chamada ‘doença psicogênica de massa’, pode ser disparada em ambientes muito opressivos. O que isso diz sobre situações da nossa modernidade?”