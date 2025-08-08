Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Feira na Praça Bolívia, Festival do Sobá, teatro, música, cinema e muito mais neste fim de semana

A banda Coquetel Blue é uma das atrações que celebram as duas décadas da feira cultural Praça Bolívia; Crystian Proença leva a música típica de Okinawa ao 18º Festival do Sobá, na Feira Central

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

08/08/2025 - 12h30
São 20 anos buscando fazer a ponte entre Mato Grosso do Sul, o Brasil e a Bolívia por meio da arte, da gastronomia, do artesanato e de outras expressões da cultura que se manifestam dos dois lados da fronteira, com suas devidas semelhanças e diferenças.

Para celebrar as duas décadas de existência da feira cultural Praça Bolívia, quatro bandas musicais, o grupo teatral Deslimites e outras atrações marcam presença no Bairro Santa Fé, neste domingo, a partir das 9h, com programação até as 14h.

Realizado no encontro da Rua das Garças com a Rua Aníbal de Mendonça, os organizadores do evento convidam o público para soprar as 20 velinhas da Praça Bolívia ao som de uma autêntica geleia musical, com show das bandas Coquetel Blue, Skuderia, Brisa do Mato e Masis Brasil (com participação do percussionista Júlian Vargas). Também faz parte da programação o espetáculo infantojuvenil “Navegantes” (Deslimites). Tudo de graça. Artesanato, antiguidades, bebidas e quitutes variados completam a festança.

MULHER NO CINEMA

Marcando os 19 anos da Lei Maria da Penha, criada para combater todo tipo de violência contra a mulher, dois filmes nacionais que entraram ontem em cartaz destacam trajetórias de luta, resistência e superação. 

Ganhador de vários prêmios internacionais e nacionais, inclusive o Troféu Pantanal de Melhor Filme pelo júri popular do 3º Bonito CineSur, “A Melhor Mãe do Mundo”, de Anna Muylaert, apresenta a atriz Shirley

Cruz como Gal, uma catadora de recicláveis que faz de tudo para escapar, com os filhos, do marido abusador.

Com direção de Caco Souza, “Atena” (2023) faz da personagem-título, interpretada por Mel Lisboa, a heroína de seu enredo. Atena foi abusada por seu pai durante a infância. Como ele desapareceu, ela faz hoje justiça com as próprias mãos em casos semelhantes que ocorrem em sua cidade. Com ajuda do jornalista Carlos (Thiago Fragoso), Atena encontra seu pai em Montevidéu, em busca de vingança.

VIVA O SOBÁ

Uma ampla programação gratuita ocupa a Feira Central durante esta semana em nome de um dos pratos típicos de Campo Grande, que já foi tombado como patrimônio cultural e aproxima o sul-mato-grossense da cultura japonesa. Trata-se do 18º Festival do Sobá, que começou na quarta-feira e segue até domingo.

Hoje tem Coral de Senhoras Nipo-Brasileiras e RKMD – Tambores Japoneses (às 19h); banda On The Road (às 19h30min) e Georgia Anjo Azul (às 20h).

Confira a programação de amanhã: karaokê “Feirando e Cantando” (das 12h30min as 15h); grupo infantil Sakurá/Hananokai – Danças de Okinawa (às 19h); Catira Taboado (às 20h) e palestra do dublador Lucas Almeida. E no domingo: karaokê (das 12h30min as 15h); bate-papo cosplay (às 18h); palestra cosplay; Grupo Mahila – etnias árabe, flamenco e indiana (às 19h30); concurso cosplay (às 20h) e Chama Campeira (às 21h). 

ACASO CAOS

Hoje, às 19h, o Sesc Teatro Prosa recebe a Cia. Fragmento de Dança, de São Paulo, que vai apresentar o espetáculo “Acaso Caos”, uma proposta coreográfica desenvolvida partindo da ideia de “contágio”. Os ingressos são gratuitos, via Sympla. Classificação indicativa: 16 anos. Confira a sinopse da montagem:

“Como nossos gestos, ações e comportamentos contagiam uns aos outros e o que isso diz sobre nós e sobre nossas formas de partilhar um ambiente comum. ‘A epidemia da dança’, ‘as freiras que miavam’, ‘os risos da Tanzânia’. Ou ainda, pessoas que dançam até morrer, freiras que miam como se fossem gatos, crianças que não conseguem parar de rir. No que esses episódios se assemelham?

Fatos que foram conhecidos como ‘histeria coletiva’ no qual as pessoas contaminam umas às outras com seus estados corporais. Uma espécie de contágio psíquico ou cultural que gera uma reação em cadeia.

A maioria delas aconteceu com mulheres. Uma das hipóteses é que essa ‘histeria coletiva’, hoje chamada ‘doença psicogênica de massa’, pode ser disparada em ambientes muito opressivos. O que isso diz sobre situações da nossa modernidade?”

Diálogo

Nos bastidores políticos, há quem garanta que importante cargo estaria... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (7)

07/08/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Rita Levi-MontaLcini - escritora italiana

As mulheres que mudaram o mundo  nunca precisaram mostrar  nada além da sua inteligência”.

Felpuda

Nos bastidores políticos, há quem garanta que importante cargo estaria sendo cobiçado que só por partido político e os entendimentos estariam até adiantados. Ocorre que se trata de uma pasta importante e a situação vem sendo tratada “cheia de dedos”, de forma a evitar “ruídos”  no que se relaciona à aliança atual e à que vem em frente. De qualquer forma, segundo os comentários, a questão teria entrado em ebulição e, se realmente acontecer, seria mais  um ingrediente no cenário das próximas eleições. Resta aguardar para ver.

Diálogo

Construção coletiva do Plano de Visitação das terras indígenas  é o eixo central da proposta para consolidação do turismo  de base comunitária, em nioaque (Ms). o projeto, liderado pela prefeitura, vem sendo implementado nas comunidades terena  e atikum em parceria com a fundação de turismo de Mato grosso do sul e o sebrae, e segue a metodologia do turismo de Base Comunitária, de acordo com as diretrizes da funai. o niocac – turismo e Cultura indígena, além da valorização cultural, busca geração de renda e fortalecimento da autonomia dos povos originários, segundo o prefeito, andré guimarães. as comunidades Água Branca, Vila atikum, Brejão, taboquinha e Cabeceira já receberam ações como validação dos mapas turísticos, fortalecimento dos centros de memória e apresentação de planos de negócios às famílias. uma das cenas marcantes foi o registro oficial da dança putu-putu, que passa a integrar o banco de imagens do projeto.

DiálogoCarlos Bonatto e Simone Flores Bonatto

 

DiálogoJuliana Dalmo e Rafael Dalmo

Posição

Do continente asiático, onde permanecerá até o dia 16,  o governador Eduardo Riedel  se manifestou sobre a prisão domiciliar imposta  ao ex-presidente Jair Bolsonaro.  Em post nas suas redes sociais escreveu, entre outros alertas, que “prisão domiciliar,  com restrição de direitos fundamentais e sem julgamento concluído são excessos judiciais que geram temerária tensão política  e jurídica no País”. Só!

Sinal

O governador Eduardo Riedel tornou-se, com o ex-governador Reinaldo Azambuja e a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, um dos “consultores”  de Bolsonaro nas questões políticas de Mato Grosso do Sul.  Ele tem participado de reuniões com o ex-presidente para discutir as eleições de 2026,  e sua postagem sobre a prisão domiciliar sinaliza que será  do time da direita, “afugentando” o PT.

Tolerância zero

Rebeldia não está sendo tolerada pelo PL e atos de insubordinação estão resultando em punição, como aconteceu com o deputado federal Antonio Carlos Rodrigues,  de São Paulo, que foi expulso da legenda depois de defender o ministro do STF Alexandre de Moraes, criticar Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, e o presidente  dos EUA, Donald Trump.  Por aqui, seria bom que colocassem as barbas de molho  e parassem com mi-mi-mi. Dizem que a corda está esticando cada vez mais. Vai que...

ANIVERSARIANTES

Bruno Pagani Quadros  
Rita Terezinha de Queiroz Figueiredo  
Dr. Claudionor Miguel Abss Duarte  
Pauline Zanardo  
Acy Mary Corrêa Gregol Dib  
Auzenete Vinagre Franjotti  
Eneu Fett de Magalhães  
Lauro Miyahira  
Maurici Aparecida de Moura França  
Joaquim Ângelo Lopes de Souza  
Rose Mary Guidi  
Rosana Morilhas Corrêa da Costa  
Dr. Francisco José Soares Barroso  
Luiz Antônio de Jesus Saran  
Maria Aucinéia de Souza  
Anecy de Almeida Lopes  
Delcina Goes Rodrigues de Souza  
Rosângela Aparecida Guiraldelo Pasqualotto  
Adriano Garcia Geraldo  
Ricardo Massaharu Kuninari  
Judenez Souza de Jesus  
Sônia Maria de Abreu Sirena  
Márcia Helena Hokama Razzini  
Rodolfo Alfredo Martin  
Nilton José Barauna  
Marcia Cecília Serenza Ferreira Alves  
Liana Chianca Oliveira Noronha  
Solange Martins Meira Damico  
Dr. Antônio Martins França  
Carlos Eduardo Cury  
Amilcar Silva Júnior  
Gustavo Helder Vinholi  
Jurandir Martins  
Paula Cristaldo  
Aparecida Sirlei Casachi  
Bernardes de Melo  
Mário Antonio Barbosa dos Santos  
Nilza Mont Serrat Oliveira Cirineu  
Maria Helena Pires Boschilia  
Claudenir Gonçalves de Godoy  
Tânia Marques Fogaça Souza  
Natalie Arce de Sousa  
Terezinha Rubi Falco  
Patrícia Manvailer Dias Lemos  
Marcos Roberto Arashiro  
Ítalo Regis Pinto  
José João Rezek Júnior  
Clotilde Martins Araújo  
Dr. Mário Gonzalo Alberto Araóz Siles  
Arminda Pereira de Souza  
Dr. João Luiz Pinheiro  
Alexandre Magno Calegari Paulino  
Alfredo Kassar  
Noêmia Ferreira Leite  
Eneida Fernandes Barbosa  
Osmar Morello Pacheco  
Elizabeth de Oliveira  
Tanner de Andrade  
Zailda Rocha Zeola  
Sônia Maria Azambuja de Almeida  
Cecília Kehdi Crepaldi  
Joice Oliveira de Faria  
Luiz Alberto Bochete  
Nilva Aparecida de Azambuja Lopes  
Júlio Kenko Shimabukuro  
Mário Márcio Ribas Teixeira  
Juruena de Barros  
Helena Sônia Lechuga  
Margarida Baptista dos Santos  
Otilia Maria Garcia Rosa  
Lourdes Rezende  
Geise Souza Calves  
Raimundo Barizon  
Gilberto Vieira Veloso  
Tânia Santana Casas  
Guaracy de Miranda Corrêa  
Paola da Rosa Siqueira  
Gilson Sato  
Mário Henrique Araújo Leite  
Antonino Ferreira Chaves  
Márcio Eduardo Oliveira Dias  
Neila Maria Ferreira de Castro  
Wilson Ribeiro Lopes  
Ciriaca Freitas da Silva  
Liana Andrea Takahashi  
Sidney Antonio Arioza  
Daura Rosa dos Reis Menezes  
Dra. Blanche Falcão Chauviere  
Iolanda Ferreira Neri  
Sônia Hiroko Suzuki  
Irineu Bacchi Neto  
Mônica Teixeira de Souza e Souza  
Osvaldo Batista de Oliveira  
Thaís Queiroz  
Gabriela Muller Junqueira  
João Rosa Filho  
Reginaldo Nogueira Lima  
Tânia Mara Silva Campos  
Maurício Vieira Gois Junior  
Margarete Junko Kurashige Kishinoto  
Lara Costa Viana  
Patricia Simioli de Brito  
Ricardo Meirelles Bernardinelli  
Lúcia Silvana Norbuta Michels  
Vandira Conte  
Alberto Fiori Adelaido  

*Colaborou Tatyane Gameiro

ARTES VISUAIS

Lúcia Martins leva a exposição inédita "Do Pântano para a Ilha" a Florianópolis

"O Pantanal não é margem, é centro de novas narrativas, é daqui que falamos ao mundo", diz a artista sobre a sua primeira mostra na capital catarinense, que reúne 14 obras feitas em pastel e acrílico

06/08/2025 10h30

"Onça em Violeta", obra de Lúcia Martins Coelho Barbosa: felino do Pantanal é marca registrada da artista sul-mato-grossense Reprodução/Divulgação

Continue Lendo...

Conhecida, inclusive em outros países, especialmente pelas obras que retratam onças-pintadas, que se tornaram sua marca registrada, a artista plástica Lúcia Martins Coelho Barbosa se prepara para cruzar uma nova fronteira com sua arte.

Após já ter exposto em sete países e quatro estados brasileiros, Lúcia inaugurou ontem uma exposição inédita em Florianópolis. “Do Pântano para a Ilha” integra um evento da loja Arquitetura do Sono, que segue até segunda-feira.

A mostra é composta por 14 telas, sendo 11 delas inéditas, que foram criadas exclusivamente para a ocasião. Esta é a primeira vez que a artista plástica – sim, ela prefere ser chamada assim a adotar a designação de “artista visual”, que vem sendo recorrente – expõe em Santa Catarina. 

“A exposição foi a convite das responsáveis pelo espaço, que, ao saberem que eu era daqui, tiveram muita curiosidade de saber mais sobre o Estado e entenderam que os arquitetos e os apreciadores de arte de Florianópolis gostam de coisas brasileiras em seus projetos.

Quando eu falei que morava perto do Pantanal, falaram que seria interessante trabalhar em cima desse tema.

Por isso criei esse nome, ‘Do Pântano para a Ilha’, e coloquei nas telas elementos como as flores de aguapé, as árvores do Cerrado, as onças, que são meu carro-chefe”, diz Lúcia.

A artista conta que outro elemento regional incorporado nos quadros é a renda nhanduti, um bordado artesanal tradicional do Paraguai, cujo nome significa teia de aranha, em guarani, uma referência à sua aparência delicada e intrincada, utilizada normalmente em peças decorativas e roupas.

Ao todo, foram sete meses de preparação para a exposição, em um longo processo de produção e ressignificação de obras, utilizando as técnicas pastel sobre papel e acrílico sobre tela.

Portão de entrada

“As obras que a gente tem dentro dessa exposição vão refletindo lugares, flores, animais que talvez as pessoas não prestem atenção no dia a dia, mas que saem do comum. Quisemos resumir em 14 obras tudo que a Lúcia olha, vive e o que ela acha importante no nosso estado para o Brasil e para o mundo. A gente quer mostrar que há beleza aqui e que as pessoas precisam olhar mais para nós”, comenta Ygor Alcantara, que assina o catálogo da mostra como diretor.

Para Lúcia, a arte é como um “portão de entrada” para um novo mundo, nesse caso, o Pantanal de Mato Grosso do Sul.

“O Pantanal não é margem: é centro de novas narrativas. É daqui que falamos ao mundo. O que eu gostaria que essa minha exposição causasse é até um certo espanto de ver que aqui também tem gente que faz arte, e nada melhor do que se apresentar quando alguém já tem curiosidade de te conhecer”, afirma a artista.

Arte como dom

“Tenho a impressão de que isso não vai parar por aqui, e sim que pode ser o início de uma série, que vou incorporar elementos de lá também nas minhas artes. Eu vivo para a arte, se eu não tivesse essa profissão, esse dom de colocar nas telas minhas emoções, meus sentimentos, talvez eu não tivesse nenhuma utilidade para a sociedade”, prossegue.

“A arte é, acima de tudo, questionadora. O que eu sinto como artista plástica há mais de 45 anos é que estamos ainda abrindo caminho para os artistas que virão. Gostaria muito que o artista fosse respeitado, fosse aceito, fosse útil, pois a arte alimenta a alma”, projeta Lúcia.

 

