Feira Ziriguidum comemora o Dia Nacional do Samba em Campo Grande

Não deixe o samba morrer… como diria a canção, é com esse ritmo que a Ziriguidum iniciou suas atividades em formato de sarau, em 2014. Dez anos depois, transformou-se em um evento de economia criativa.

A 16ª edição da Feira Cultural Ziriguidum será realizada no dia 7 de dezembro, conquistou espaço no coração do campo-grandense pelas opções dos seus mais de 160 expositores de produtos sustentáveis. Entre os destaques estão os brechós, que oferecem uma ampla variedade de produtos.

Além disso, a feira contará com artesanato e uma gastronomia diversificada preparada no local, perfeita para os amantes de comida de feira, com opções como:

Sushi

Pastel

Shawarma

Hambúrguer artesanal

Espetinho

Açaí

Drinks e cerveja gelada no car oficial do Laricas.

Imagem Divulgação

"Então, samba!"

Nesta edição, que faz alusão ao Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro, adivinha? Vai ter roda de samba, chorinho e DJ, para ninguém ficar parado.

O DJ Magao, considerado um dos melhores de Campo Grande, será o responsável por animar o rolê e garantir que todos dancem. Já o Samba Caos e Som que Chora que promete convidar a galera para o passinho.

Achou que acabou? A Ziri ainda irá surpreender quem for fazer suas compras com um desfile das mulheres do Projeto Envolva-se, em parceria com o Sesc.

O que é o Projeto Envolva-se?



O projeto reúne costureiras que, por meio de sobras de jeans, produzem novas peças utilizando a técnica de reutilização criativa, conhecida como upcycling.

O projeto iniciou em 1997, o programa promove uma rede de solidariedade com ações educativas para reduzir o desperdício e promover o reaproveitamento de resíduos sólidos.

Somente em Campo Grande o projeto atuou no Institutos Maná do Céu, do Jardim Canguru, assim como o Projeto A.T.O, do Bairro Dom Antônio Barbosa.

Atrações



As mulheres do coletivo Dorcelina Folador irão promover uma exposição de arte e um living paint (que, em português, significa "pintura ao vivo").

A organização da feira garante que essa programação é para “lavar a alma”, deixando todos curiosos sobre as próximas atrações da Feira Cultural Ziriguidum.

Serviço:

Feira Cultural Ziriguidum

Endereço: Avenida Fábio Zahran

Bairro: Jardim Paulista

Horário: 16h às 22h

Siga no Instagram: @FEIRAZIRIGUIDUM

