Correio B

Economia criativa

Feira Ziriguidum completa dois anos e comemora com atrações internacionais

Com músicos da Bolívia e do Paraguai, a comemoração será neste sábado (6), na Praça do Preto Velho

Laura Brasil

05/09/2025 - 17h33
A Feira Ziriguidum, que ocorre todo 1° sábado do mês na Praça do Preto Velho, consolidou-se como um espaço que tem atraído a população pela diversidade de produtos e manifestações culturais.

Neste sábado (6), a feira comemora o aniversário de dois anos do espaço de economia criativa que caiu no gosto do público. A diversão será garantida com a celebração especial: "Cultura que Atravessa Fronteiras".

"Escolhemos um tema que homenageia a riqueza cultural da tríplice fronteira entre Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai. O evento trará uma programação pensada para destacar a cultura fronteiriça por meio da identidade visual, apresentações musicais, intervenções poéticas e experiências sensoriais", destacou Luanna Peralta.

Além de proporcionar um espaço para que os expositores realizem suas vendas, a Ziriguidum tem se destacado desde o início por nunca deixar de abraçar eventos culturais, seja com artistas locais ou de fora.

Ao todo, são 180 expositores de moda autoral, artesanato, botânica, doces e mais de 20 brechós para quem deseja renovar o guarda-roupa. Além disso, a área gastronômica é diversificada, com mais de 50 tipos de pratos para agradar a todos os gostos.

Os amantes de fotografia vão apreciar uma cabine fotográfica, montada especialmente para registrar a presença na festa.

Imagem Divulgação 

Atrações

A programação contará com a cantora indígena terena, Regiane Martins, natural de Miranda, de 23 anos. O trabalho dela é reconhecido por celebrar a cultura e tradições do povo Terena. Além de cantora, ela é compositora, violonista e violeira.

Celebrando a musicalidade, Ossuna, artista natural de Jardim, promete encantar tocando harpa. Ele também é compositor, professor de arte e compartilha seu trabalho por meio das redes sociais.

 

 

Diretamente de Ciudad del Este, Las hijas del Alquimia, duo formado por Stefanía Ramos, argentina, e Ingrid Fernández, paraguaia, também se apresenta.

Celebrando a riqueza fronteiriça, direto de La Paz, na Bolívia, se apresenta o DJ Rossin. A comemoração ainda conta com Jerry Espíndola, Projeto Kzulo e intervenção com Berbela Mortis. "Essa galera vai deixar essa festa linda e completa", afirmaram os organizadores.

Adote um Pet

Para quem está procurando um pet, a feira terá um espaço de adoção responsável, com animais da ONG Anjos da Dani.

"A feira vem crescendo a cada edição e estamos com um setor novo. Convidamos todos a conhecer", concluiu a organização.

Serviço

  • Aniversário de 2 anos da Ziriguidum
  • Local: Praça do Preto Velho
  • Endereço: Avenida Fábio Zahran - Jardim Paulista
  • Horário: 16h às 23h
  • Instagram: @feiraziriguidum

MODA

Pantanal Fashion Week começa hoje e, além dos desfiles, promoverá debates sobre moda e identidade

Evento começa hoje e, além dos desfiles, promoverá debates sobre moda, criatividade e identidade; ex-diretora da Vogue Brasil, a jornalista Daniela Falcão palestra amanhã

04/09/2025 10h00

FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação

A partir de hoje, Campo Grande se transforma no centro das atenções da moda regional com a abertura da segunda edição do Pantanal Fashion Week. O evento, que segue até sábado, traz programação gratuita no Ponto Bar (Rua Dr. Temístocles, nº 103, Centro), e se firma como um dos principais palcos de valorização da moda autoral e do design produzidos em Mato Grosso do Sul.

Idealizado e organizado pelo Colegiado Setorial de Design e Moda de Mato Grosso do Sul, o festival tem caráter colaborativo e sem fins comerciais, reforçando a proposta de democratizar o acesso à moda e aproximar criadores, empresários, artistas e o público em geral. O Pantanal Fashion Week conta, ainda, com o apoio de instituições como Sesc Cultura, Sebrae, Senac, governo do Estado (por meio da Secretaria de Cidadania e Cultura e da Fundação de Cultura), e da Secretaria de Turismo de Campo Grande.

IDENTIDADE

Durante os três dias de programação, o grande destaque estará nos desfiles de marcas, estilistas independentes, figurinistas e produtores de moda vindos de várias cidades do Estado. A proposta é lançar um olhar para a temporada primavera/verão, com coleções inéditas e releituras de trabalhos já apresentados, colocando em evidência a pluralidade de estilos e narrativas visuais.

Segundo a organização, o evento é hoje a única plataforma contínua em Mato Grosso do Sul em que artistas, designers e empreendedores podem exibir suas criações diretamente ao público, sem barreiras comerciais. Essa característica consolidou a primeira edição, em 2023, como um marco no calendário cultural, atraindo desde pesquisadores da área até consumidores interessados em novas linguagens.

PROGRAMAÇÃO

Além dos desfiles, a programação inclui momentos de formação e debate sobre os rumos da moda no Brasil e no mundo. Na sexta-feira, às 20h30min, a jornalista Daniela Falcão – ex-diretora da Vogue Brasil e considerada uma das vozes mais influentes do jornalismo de moda no País – ministra a palestra Moda, Criatividade e Identidade Cultural, parceria com o Sebrae-MS. Será uma oportunidade para discutir representatividade, inovação e o papel das culturas locais no fortalecimento da economia criativa. 

No sábado, também às 20h30min, ocorre o talk show “Moda com Identidade: Quatro Empresárias, Um Estado, Muitas Histórias”, mediado pelo pesquisador e consultor Anderson Alves. Participam as empreendedoras Malu Pires, Kako Ferraz, Carol Lucio e Val Ravaglia, mulheres que têm transformado o cenário fashion sul-mato-grossense, com trajetórias que unem gestão, arte, sustentabilidade e impacto social. 

RAIZ PANTANEIRA

A produtora cultural e coordenadora do Colegiado, Nair Gavilan, reforça que o Pantanal Fashion Week nasceu com a missão de aproximar moda e público, em diálogo direto com os símbolos e expressões culturais regionais.

“Este é o único evento que permite aos artistas do Estado apresentarem suas criações diretamente à sociedade, mostrando que a moda sul-mato-grossense é plural, criativa e cheia de identidade”, afirma.

O evento também dialoga com a pauta da sustentabilidade – característica essencial da produção contemporânea. Nos desfiles, espera-se encontrar peças feitas com reaproveitamento de materiais, tingimentos naturais e referências estéticas que exploram a rica fauna, flora e tradições do Pantanal e da fronteira.

ECONOMIA CRIATIVA

Mais do que um festival de moda, o Pantanal Fashion Week se consolida como um instrumento de fortalecimento da economia criativa regional. Dados do Sebrae apontam que o setor de moda e design é hoje um dos segmentos que mais crescem no mercado nacional, especialmente no universo autoral e artesanal, com expansão também no comércio digital.

Para Mato Grosso do Sul, onde a cultura local apresenta forte diversidade – indígena, pantaneira, fronteiriça e urbana –, posicionar a moda como vetor de desenvolvimento significa abrir caminhos para a profissionalização de estilistas, pequenas confecções e ateliês que buscam espaço no mercado.

CG EM FOCO 

Ao reunir desfiles, palestras, bate-papos e experiências culturais, o Pantanal Fashion Week inscreve Campo Grande no calendário brasileiro de eventos de moda, ao lado de projetos de outras capitais que também apostam na valorização de identidades regionais. A capital sul-mato-grossense, que já tem se destacado com festivais de música e literatura, mostra agora seu potencial como polo criativo fashion.

Com entrada gratuita e aberta a todos os públicos, os organizadores esperam receber centenas de visitantes, entre estudantes de design, artistas, empresários e curiosos em busca de novas tendências e 
experiências.

Correio B

Duas figurinhas com assento na Câmara Municipal de Campo Grande..leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (4)

04/09/2025 00h05

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Rubem Alves - escritor brasileiro. "Somos as coisas que moram dentro de nós. Por isso, há pessoas tão bonitas, não pela cara, mas pela exuberância de seu mundo interior”.

 
FELPUDA

 

Duas figurinhas com assento na Câmara Municipal de Campo Grande andaram se estranhando durante uma das sessões por uma questão de divergência ideológica que descambou para bate-boca no plenário. O imbróglio teve como pano de fundo a trágica ocorrência envolvendo uma criança e um estuprador contumaz, que resultou na morte de ambos: a criança pelas mãos do maníaco e o criminoso em troca de tiros com os policiais . Aí uma das excelências congratulou-se com a polícia. A outra excelência não concordou com os elogios e, aos berros, afirmou que iria até “tribunais internacionais de direitos humanos” para repudiar o colega. Afe!

Diálogo

Divulgação

A Câmara Municipal lançou o livro “Vamos Colorir Campão Juntos?”, voltado ao público infantil. A publicação conta com ilustrações da capivara, apelidada de Capy Guatá, em um passeio turístico pelos principais monumentos da cidade. A obra, lançada em homenagem aos 126 anos de Campo Grande, foi escrita e ilustrada pela publicitária Mari Armôa, servidora efetiva daquela Casa. A Capy Guatá aparece no Parque das Nações Indígenas, em frente ao monumento Zarabatana, tomando o tradicional tereré gelado.

A personagem vai, ainda, na Feira Central, a Feirona, saboreando um sobá, no monumento Maria Fumaça, que fica perto da Esplanada Ferroviária e no Monumento Índia Terena, em frente ao Mercadão Municipal. 
As ilustrações também mostram a capivara de bicicleta passando pelo monumento O Beijo, perto do Lago do Amor, sentada ao lado do poeta Manoel de Barros, representado em estátua de bronze na Avenida Afonso Pena. Ela segue pela avenida, passando pelo relógio da Rua 14 de Julho, pela Morada dos Baís e pelo Obelisco. A Capy Guatá estende sua visita ainda para o Monumento da Imigração Japonesa, na Praça do Rádio Clube. Mostra ainda a Praça das Araras. Além dos desenhos para colorir, a obra traz algumas receitinhas, como chipa e pastel. O livro está disponível para download no site da Câmara Municipal.

Tudo azul

 

Tudo indica que a relação da prefeita Adriane Lopes com a Câmara Municipal de Campo Grande estaria
“de céu de brigadeiro”. 

Tanto é que vereadores mantiveram vetos do Executivo a 36 emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem biquinhos de insatisfação.

Mas, no total, 241 emendas dos vereadores propondo melhorias para a cidade foram sancionadas. A previsão da LDO é de R$ 6,66 bilhões para 2026.

Mais um

Outro veto mantido foi ao projeto que reduz para 2% a alíquota do Imposto sobre Serviços, incidente sobre os que são prestados por startups de informática, empresas de informática e congêneres.

A prefeitura justificou a medida alegando inconstitucionalidade formal, ante a ausência de estudo de
impacto orçamentário-financeiro e medidas de compensação. A administração municipal alega, ainda, descompasso com o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal.

Diálogo

Camila Muzzi Grinfelder Tofano e Elton Fabricio Tofano / Studio Volkopff

Diálogo

Ana Carolina Auriemo / Foto: Paulo Freitas


Jeitinho

O Senado aprovou, com 50 votos a 24, o projeto que altera a forma de contagem do prazo de inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa. O texto aprovado unifica em oito anos o prazo para os políticos impedidos de se candidatar.

O projeto, relatado pelo senador Weverton, segue para sanção presidencial. Atualmente, os oito anos começam a contar após o fim do mandato, o que pode estender o período para mais de 15 anos. A proposta antecipa o início da contagem para a condenação ou a renúncia.


Colaborou Tatyane Gameiro

