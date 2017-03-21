Engana-se quem pensa que será fácil o Ministério Público de Mato Grosso do Sul receber autorização da Assembleia Legislativa para utilização do fundo da instituição para custear auxílio-moradia, assistência médico-social e verbas indenizatórias, entre outras despesas. Alguns parlamentares já disseram que não será bem assim, pois o buraco é mais embaixo”. A conferir.
Ester Figueiredo
Felpuda
Felpuda
Felpuda
Felpuda
Paginação
Engana-se quem pensa que será fácil o Ministério Público de Mato Grosso do Sul receber autorização da Assembleia Legislativa para utilização do fundo da instituição para custear auxílio-moradia, assistência médico-social e verbas indenizatórias, entre outras despesas. Alguns parlamentares já disseram que não será bem assim, pois o buraco é mais embaixo”. A conferir.
Diálogo
Operação das autoridades policiais em município do interior de Mato Grosso... Leia na coluna de hoje
Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (06/02)
06/02/2025 00h01
Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado
Diálogo
Assim como ocorreu nas eleições passadas, quando muitos aposentados pelas... Leia na coluna de hoje
Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (31/01)
31/01/2025 00h01
Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado
MAIS LIDAS
EXCLUSIVO PARA ASSINANTESASSINANTES