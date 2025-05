Festa Inclusiva das Nações Amigas traz dança, música e muito mais

turismo

Descansar, passear curtindo a natureza, parques temáticos, atrações históricas e renovar as energias para a segunda metade de 2025; confira o que oferecem os principais destinos da temporada para aproveitar da melhor maneira o recesso do meio do ano

Praia do Futuro: barracas de luxo e paraíso dos surfistas em Fortaleza, capital do Ceará Reprodução

Este mês já avança para o fim e as férias de julho estão logo ali. Com a contagem regressiva batendo à porta do calendário, cresce a procura por destinos que combinam descanso, diversão e experiências únicas no Brasil e no exterior. Para quem pretende viajar, mas ainda não parou para se organizar, o cardápio de opções das agências pode servir de bússola ou, ao menos, como ponto de partida na hora de escolher o programa dos sonhos que cabe no bolso.

De acordo com as operadoras, os Estados Unidos permanecem entre os destinos favoritos dos brasileiros para viagens internacionais. Orlando é uma estação turística de saltar aos olhos e merece ser visitada em qualquer época. Para este ano, há novidades imperdíveis, como a comemoração dos 70 anos da Disneyland Califórnia e o aguardado lançamento do novo parque temático Universal Epic Universe.

Para quem pretende explorar os parques temáticos, o mais recomendado é se hospedar nos hotéis oficiais da Disney e da Universal, que oferecem benefícios exclusivos, como horas extras nos parques, transporte gratuito dentro do complexo, planos de refeições e quartos temáticos.

Na América do Sul, Mendoza (Argentina) e o Deserto do Atacama (Chile) são os destaques. Ambos os destinos oferecem paisagens únicas, boa gastronomia e experiências culturais enriquecedoras.

Em Mendoza, o roteiro inclui um tour especial pelas regiões vinícolas de Luján de Cuyo e Maipú, com visitas a duas vinícolas, degustação e almoço harmonizado. Já no Atacama, a aventura é pelo deserto mais árido do mundo, conhecendo vilarejos pitorescos como Toconao e Socaire, o Salar de Atacama, as impressionantes Lagunas Altiplânicas, o Vale da Lua, as Termas de Puritama e os Gêiseres del Tatio.

Para quem quer aproveitar as férias sem sair do Brasil, também não faltam opções. Gramado (RS) é ideal para os que preferem clima frio, gastronomia acolhedora e o charme das montanhas gaúchas. Já quem prefere ir à praia e curtir o calor, há opções para destinos como Salvador (BA), Fernando de Noronha (PE) e Fortaleza (CE). Confira algumas indicações e seus destaques.

DISNEYLÂNDIA

O parque da Disney da Califórnia, em Anaheim, está completando 70 anos e a temporada de celebração, que começou oficialmente na sexta-feira, segue até o verão norte-americano de 2026, ou seja, até agosto do ano que vem. Uma das opções é a visita guiada de duas horas, que agrada quem já conhece ou os novatos.

O passeio inclui algumas atrações originais da época da fundação, como navegar a bordo de um barco a remo do século 19 (Mark Twain Riverboat) por cursos d’água que reconstituem importantes rios dos EUA ou entrar em um vagão para um percurso de 18 minutos na Disneyland Railroad, a linha de trem do parque.

Bem à moda antiga, trata-se de uma locomotiva a vapor. O desfile Paint the Night e a aparição do Feiticeiro Mickey acenando, enquanto a Sininho pinta o arco-íris com pitadas de pó mágico, também fazem parte da visita.

MENDOZA

Com mais de um milhão de habitantes, Mendoza, na Argentina, é mais do que um lugar para se apreciar vinhos, embora os do tipo Malbec continue atraindo muita gente. De maio a setembro, a temporada serve para aproveitar a neve e os esportes de inverno. O Pico Aconcágua, montanha mais alta da América do Sul, com 6.961 metros, dá nome a um parque com roteiros de caminhadas leves sem necessidade de escalar.

A Plaza e o Teatro Independência, o Parque General San Martín, o Mercado Central e as Termas de Cacheuta estão entre os melhores passeios. Mas não se faça de rogado e, sim, aproveite a imersão no vinho que Mendoza proporciona. As vinícolas de Luján de Cuyo e Maipú, com visitas, degustação e almoço harmonizado, e o Museu do Vinho e da Vindima são apenas três das várias opções.

ATACAMA

Os salares (planícies de sal) estão entre os principais atrativos de Atacama, no Chile. Com 3.000 km², o Salar de Atacama, terceiro maior do mundo, é rodeado por montanhas e povoado por guanacos, alpacas, lhamas, nhandús e várias outras espécies de animais, como os flamingos.

Nos arredores da Laguna Tebinquinche, em uma área muito menor, tudo é coberto de sal e, logo ao lado, na Laguna Cejar, é impossível afundar. Um fenômeno bem parecido com oque ocorre no Mar Morto, no Oriente Médio, só que ainda mais intenso. Vilarejos pitorescos como Toconao e Socaire, o Vale da Lua, as Termas de Puritama e os Gêiseres del Tatio também fazem a delícia de Atacama, região para se apreciar ainda os vulcões.

GRAMADO

Durante todo o mês, Gramado se enfeita e entra no clima da temporada de inverno, com programações especiais que já são uma tradição nos arredores – como a Festa Colonial (de 11/7 a 27/7), em Canela, e o Festival Internacional de Folclore (de 17/7 a 3/8), em Nova Petrópolis – ou na cidade, como o Festival de Cinema que é realizado há mais de 50 anos. Mas há muito mais o que se ver por lá, além de curtir o friozinho e do risco – bem-vindo – de curtir a neve, com temperaturas médias que variam de 4°C a 15°C.

Tome nota de alguns programas: Mini Mundo, Gramado Zoo, Museu de Cera, Lago Negro, Snowland, Le Jardin Parque de Lavanda, Parque Terra Mágica Florybal, Rua Coberta Gramado, Fonte do Amor Eterno, O Reino do Chocolate, NBA Park, Casa do Colono e Lago Joaquina Rita Bier.

SALVADOR

Do patrimônio histórico às praias deslumbrantes, Salvador conta com uma boa infraestrutura hoteleira e agitos noturnos variados, como no Rio Vermelho, para tornar qualquer viagem inesquecível.

O Farol da Barra, o Pelourinho, com o seu casario dos séculos 17 e 18, e o Elevador Lacerda, que liga a cidade baixa à alta, são programas bem baianos que, ao mesmo tempo, permitem entender o chamado relax local e acessar momentos marcantes da memória soteropolitana. A Igreja do Bonfim, de 1772, e de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, com missa ao som de atabaque, nas terças-feiras, às 18h, são provas do esplendor dos templos baianos.

FERNANDO DE NORONHA

Fernando de Noronha também é um dos destinos mais desejados pelos viajantes brasileiros, por conta das praias paradisíacas, da natureza preservada e da rica vida marinha. Composto por 21 ilhas, rochedos e ilhotas, o arquipélago combina cenários deslumbrantes com uma variedade de atividades ao ar livre, desde mergulho em águas cristalinas com golfinhos até trilhas que oferecem vistas espetaculares.

Fernando de Noronha é a única ilha habitada, e as principais praias são a do Cachorro, do Meio e da Conceição, localizadas no Mar de Dentro. Já as mais tranquilas são do Boldró e a do Bode. A Cacimba do Padre é ideal para o surfe e a do Porto, para snorkeling. Entre os cartões-postais figuram a Baía dos Porcos e a Praia do Sancho.

No Mar de Fora, as praias do Leão, do Sueste, da Atalaia e Caieira oferecem um cenário selvagem. Todas elas estão no Parque Nacional Marinho e exigem ingresso – R$ 187 para brasileiros e R$ 373 para estrangeiros. Menores de 12 anos e acima de 60 anos não pagam.

FORTALEZA

Com seus 25 quilômetros de orla, menos de um quarto da orla de Salvador, Fortaleza, no Ceará, vem desbancando a capital baiana no turismo de meio de ano. As paradisíacas praias de outras localidades ajudam nessa competição, de Cumbuco a Canoa Quebrada e Jericoacoara. Mas a cidade também tem museus, fortes e antigas igrejas de grande interesse, além do Fortal, o carnaval fora de época que deixa a capital cearense ainda mais movimentada, programado para o período de 24/7 a 27/7 neste ano.

