Festas de fim de ano prometem impulsionar pequenas empresas em MS

Correio B

Leia na coluna de hoje, por Ester Gameiro ([email protected])

Graciliano Ramos - escritor brasileiro É o processo que adoto:

extraio dos acontecimentos algumas

parcelas; o resto é bagaço”. FELPUDA

Antes mesmo de tomar posse para seu novo mandato, a partir de 1º de janeiro de 2025, a prefeita Adriane Lopes deverá correr com baldes de água para apagar, como dizem por aí, o “fogo no parquinho”.

Uma das áreas importantes de sua futura administração está sendo dis-pu-ta-dís-si-ma por gente

que, inclusive, atualmente faz parte do staff.

A decisão terá de ser criteriosa, uma vez que os que desejam subir no pódio são muito, mas muito chegados da prefeita. Aí...

Dobradinha?

Há quem diga que a vereadora Luiza Ribeiro (PT) e o ex-prefeito Marcos Trad, agora em partido de esquerda, deverão fazer dobradinha politicamente, falando como oposição à prefeita Adriane Lopes

na Câmara Municipal de Campo Grande.

Mais

Luiza Ribeiro por questões ideológicas, enquanto Marcos Trad será motivado por revanche, uma vez que, durante a última campanha eleitoral, sentiu-se atacado por Adriane, sua ex-vice-prefeita por dois mandatos.

Fernando Baruta e Bruna Maiolino Baruta com o filho Pedro, no dia em que ele celebrou sua primeira comunhão

Dani Bulhões

Diferentes

O governador Eduardo Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja deverão seguir rumos diferentes em termos partidários, por questão de sobrevivência política. Azambuja está a um passo de ingressar no PL e assumiria o vasto campo da direita em Mato Grosso do Sul, hoje sem liderança expressiva.

Garantias

Já o governador Eduardo Riedel deverá ingressar no PP, partido de centro-direita, até porque necessita de recursos federais e precisa dialogar com o PT, partido da extrema esquerda, dono da chave do cofre, mas que depende dos partidos do chamado “centrão” (do qual o PP faz parte), que é decisivo em votações no Congresso, podendo barrar propostas do atual governo. Assim sendo...

Especulação

Caso haja necessidade de o presidente Lula ter de se afastar por um certo período da Presidência para tratar da saúde, como vem sendo especulado nos bastidores políticos, o vice Geraldo Alckmin assumiria o cargo.

Com isso, o PSB, ao qual ele é filiado, passaria a ser o partido protagonista das decisões nacionais, mesmo que de modo momentâneo.

Em Mato Grosso do Sul, a sigla atualmente está representada com uma cadeira na Câmara Municipal de Campo Grande, uma no Legislativo estadual e nenhuma na Câmara dos Deputados.

Aniversariantes

Déo José Rimoli,

Adelaido Aparecido dos Anjos,

Maria Thereza (Tetê) Trad,

Thiago Faustino,

Raphael Perez Scapulatempo Filho,

Disney Souza Fernandes,

Eurides de Lourdes Almeida Muller,

Manoel Gomes Cabral,

Paulo Rodrigues de Oliveira,

João Pereira Sobrinho,

Juvenildo Francisco Sobrinho,

Alberto Bonfim Lima,

Antônio Duarte Couto,

Mitsuru Ogata,

Tarlei Ribeiro Rosa,

Maria Cristina Galiciani,

Max Bernhard Matter,

José Moacir Gonçalves,

Estevam Vollet Neto,

Rosângela Ferreira da Costa

dos Santos,

Antonio Maurício Calixto Vieira,

Paulo Vitcov,

Dr. Yasuo Oshiro,

Márcia Gasparini Garcia,

Dr. Paulo André Machado Borges,

Carlos Roberto Leite,

Dr. Anísio Lima da Silva,

Milena Glauce Anes Veiga,

Maria Terezinha da Costa,

Cézar Augusto Reinheimer,

Mariana Lima Ramos,

Djalma Fróes,

Paulo Tadeu Martins de Barros,

Fernando Willian Ferreira Costa,

Glaucya Ourives Alves de Souza,

Israel Galvão Vasconcelos,

Márcia Maria Granero,

Luiz Simabuco,

Gianfranco Ramires Fonseca, Rosângela Barbosa Gaifatto,

Lúcia Carvalho Nicolatti,

Flávio Américo dos Reis,

Fernando Márcio Vareiro,

Antônio José de Medeiros Netto,

Luiz Carlos Monteiro de Oliveira,

Tommy Menegazzo,

Dr. Mário Chencarek,

Dr. Francisco Romário Wojcicki, Leonora Dias Martins,

Darilson Ferreira Mello,

Antonio Roberto Costa,

Augusto Pires Gonçalves,

Wiston Ramos de Almeida,

Salma Chama Carvalho da Silva,

Marcio Shiro Obara,

Fábio Santiago,

Etelvina Silva Soares,

Marcelino Nunes de Oliveira,

José Aparecido Lima,

Nivaldo Ferreira Dutra,

Osvaldo Santos,

Zarife Marinho de Rezende,

Roque Konorat,

Laurita Martins da Silva,

Maria Aparecida Gomes,

Jeremias Lino Pereira,

Teresa Dalva de Barros,

Aureni Lima,

Youssif Assis Domingos,

Dr. Enilson Rosa Ribas,

Ida Santos Pereira Rezende,

Guilianna Picarelli Cardoso,

Regina Higa de Oliveira,

Antonio Mauro Campos,

Iara Helena Domingos,

Eva Vilma Barbosa,

Paulo Cesar Camponez Nogueira,

Rafael Henrique Fernandes,

Elaine Borges Oliveira,

Ricardo Sanson,

Elizabeth Mari Costa Donato,

Fátima Auxiliadora Ribeiro da Costa,

Rogério Carlos Frutuoso,

Adelaide Benites Franco,

Suzana Mara Fernandes,

Fernanda Vianna,

Alessandra Pelliccioni Alves Barros,

Alexsandro Mendes Feitosa,

Diana Valéria Fontana Stefanello,

Donizete Aparecido Ferreira Gomes,

Pedro Coutinho Neto,

Ana Paula de Carlos Valle,

Flávia Giraldelli Peri,

Elenice Inácia Rodrigues,

Hamilton Garcia,

Larissa Cardoso,

Sueli Dias Barbosa,

Mário José Lemos,

Regina Ribeiro de Oliveira,

Genésia Vieira da Silva,

Maria Luiza de Oliveira,

Eurídice Alves,

Mariana Almeida,

Anna Maria Andrade da Costa,

Dirce Pontes,

Nelcy de Alencar,

Mariza Domingos Campos,

Eliane Maria Passos,

Rogério Nogueira,

Luciana Barbosa Oliveira.

Colaborou Tatyane Gameiro