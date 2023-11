Música

Com a carreira musical engolida pelo sucesso internacional nas telas, Seu Jorge faz apresentação no formato "baile-show" nesta quarta-feira, no Bosque Expo, com ingressos a partir de R$ 160

Com uma carreira musical de grande sucesso, mas que vem sendo engolida por um talento em frente às câmeras que arrebata os diretores e o público, Seu Jorge faz apresentação em Campo Grande nesta quarta-feira, no Bosque Expo. Ganhador de três prêmios do Grammy Latino, o músico – e astro de filmes e séries – transita entre diversos ritmos, promovendo um verdadeiro baile-show. Os ingressos variam de R$ 160 a R$ 3,2 mil (mesa completa para oito pessoas).

Seu Jorge vem consolidando, aos 23 anos de carreira e 53 anos de idade, a fama nacional e internacional graças, especialmente, à boa repercussão de sucessivos filmes e séries em que integra o elenco. Após ser o protagonista de “How to Be a Carioca”, lançada em no dia 18 no streaming Star+, ele está no elenco de mais uma série prestes a estrear – “Anderson Spider Silva” vai ao ar a partir do dia 16 de novembro, no Paramount Plus. Em agosto, estreou mundialmente “Asteroid City”, seu mais recente longa-metragem, dirigido por Wes Anderson, em que figura ao lado de Scarlett Johansson e Tom Hanks.

Mas o cantor, compositor e multi-instrumentista de MPB, R&B, samba e soul, revelado no fim dos anos 1990 no grupo Farofa Carioca, segue conquistando fãs com sua certeira verve de hits. Sempre promovendo um baile no palco, Seu Jorge faz questão de colocar o público para dançar ao som de, entre outras canções, “Carolina”, “Burguesinha”, “Mina do Condomínio”, “Pessoal Particular”, “Quem Não Quer Sou Eu”, “Zé do Caroço”, “Amiga da Minha Mulher” e “Tive Razão”.

Segundo o músico, “a escolha do repertório é algo natural, mas faço questão de escolher as músicas mais dançantes e que também tocam o coração das pessoas”. O artista se define como um cantor e compositor popular que gosta de inúmeros gêneros musicais, mas com paixão pelo samba. “O samba é nossa verdade, nossa particularidade, é nossa medalha de ouro, nosso baluarte, nosso estandarte brasileiro”.

MAIS FILMES QUE DISCOS

Com 14 discos – entre os de estúdio e ao vivo – e mais de duas dezenas de filmes, Seu Jorge, volta e meia, faz flertar o mundo da música com o das telas. Em 2004, por exemplo, gravou em Roma o videoclipe da música “Tive Razão”, com participação dos atores Willem Dafoe e Bill Murray. Lançou no mesmo ano o álbum “Cru”, na França e na Inglaterra, que ganhou contação cinco estrelas das revistas Rolling Stones, Elle France e Vogue France, além de ter rendido ao músico diversas participações em programas televisivos.

Pouco afeito a entrevistas, e ainda mais recluso após o nascimento de Samba, seu quinto filho, no mês de janeiro, Seu Jorge não respondeu às perguntas encaminhadas pelo Correio B. O músico declarou, no mês de agosto, a uma publicação carioca que gosta “muito” do mundo do set e reconhece que o trabalho como ator vem dominando a agenda. “É minha profissão também. Dou valor à carreira que construí no cinema”, afirma.

“Ela é muito forte e presente na minha vida, mas o cinema tomou a mesma grandeza. Não é só para mim, mas na percepção das pessoas também. Aliás, o público tem visto mais filmes novos meus do que lançamentos musicais. Faz um tempo que eu estou para lançar dois discos prontos e não consigo janela. Trabalho é o que não falta”, revela Seu Jorge na entrevista.

Sobre “Asteroid City”, mais um filme de Wes Anderson em que atua, o músico conta que o diretor fechou um hotel para o elenco permanecer com todos juntos. “E ele sempre organizava uma mesa enorme para o jantar. Em uma noite dessas, peguei o violão e levei um som. O Wes me chamou: ‘Pelo amor de Deus, hoje é terça-feira, tem vinho. Se você começar a cantar, ninguém mais vai parar. Toca só sexta e sábado’”.

Após 10 anos morando na Califórnia, ele voltou a morar no Brasil – em Barueri (SP) – e diz que foi a Covid-19 que motivou o regresso. “Na pandemia tive tempo de pensar sobre minha vida. E me veio à cabeça que, se tivesse entrado na conta das vítimas da Covid-19, não seria enterrado no meu país. Foi quando vi que era hora de voltar para casa, para minha terra, minhas lutas. Preciso do Brasil, ainda mais agora, com um bebê pequeno”, diz.Samba nasceu em janeiro deste ano. “Aprendi um monte de coisas com minhas filhas, e uma delas é que passa rápido. Desta vez, eu não quero deixar passar nada. Esse é um dos motivos de eu fazer esse estúdio em casa e estar mais presente”, afirma Seu Jorge. Segundo ele, o caçula já foi mordido pelo bichinho da música. “É um garoto cheio de saúde, não chora para nada, brinca muito. Sinto que o Samba veio para dar novo significado à minha vida aos 53 anos. Nós passamos os primeiros cinco meses sem babá, firmamos um vínculo forte”, orgulha-se.

“Canto o dia inteiro ‘Sem Samba Não Dá’, do Caetano. Ele fica todo serelepe”, prossegue o pai coruja, que tem o hábito de fazer tricô e crochê e acalenta o projeto de fazer um cueiro, “umas coisas de enxoval de berço e toalhinha de praia também” para Samba, responsável por tornar a rotina do músico mais doméstica. “Não vou a muitos lugares, até porque não é justo com a [esposa] Karina [Barbieri]. Ela está há seis meses amamentando, 24 horas por dia, extremamente dedicada. Eu procuro acompanhar o relator”.

Após ficar três anos e meio sem fumar, Seu Jorge retomou o cigarro por causa de um filme em que seu personagem é fumante. “Estou nessa batalha, tentando reduzir, parar de novo”, afirma. Sobre as drogas, o músico e ator compara o contexto que encontrou nos EUA com o brasileiro: “Vivi em uma sociedade que está bem adiantada nesse debate, principalmente na Califórnia. Sou a favor da descriminalização no caso do Brasil, porque temos um quadro de violência e encarceramento acintoso, com prisões indiscriminadas e seletivas”.

SERVIÇO

As portas do Bosque Expo serão abertas às 20h, e Seu Jorge sobe ao palco às 22h. Conforme a organização do evento, há três opções de ingressos, todos com direito a open bar com água, refrigerante e cerveja Spaten.

A mesa completa para oito pessoas varia de R$ 3.200 aR$ 3.600, já os valores para mesas compartilhadas começam em R$ 440. No caso dos bistrôs para até quatro pessoas, o valor a ser desembolsado começa em R$ 1.200. Os ingressos para a área premium podem ser adquiridos por R$ 199 (inteira) e R$ 160 (meia).

Vendas pelo site www.seujorgecampogrande.com.br e na Loja Mr. Suits, localizada na Rua Rio Grande do Sul, 654, ou na 067 Vinhos, no Shopping Campo Grande. Estudantes com carteirinha, professores da rede municipal e estadual, doadores de sangue, radialistas e jornalistas, maiores de 60 anos, pensionistas, aposentados e pessoas com deficiência e seus acompanhantes contam com descontos nos ingressos.