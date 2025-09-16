Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Churrascada

Festival Internacional da Carne chega a Campo Grande com entrada gratuita, 200 assadores e shows

Evento acontece de sexta a domingo no Parque Laucídio Coelho com estações gourmet, espaço kids, palestras e atração nacional do sertanejo

Mariana Piell

Mariana Piell

16/09/2025 - 16h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

De sexta (19) a domingo (21), o Parque Laucídio Coelho, na Vila Carvalho, será o palco do Festival Internacional da Carne, um evento gratuito que promete reunir os melhores assadores do país e oferecer uma experiência completa em gastronomia, entretenimento e cultura.

Com mais de 200 assadores distribuídos em 30 estações gourmet, o festival terá carnes defumadas, grelhadas, cortes nobres, costela, linguiças, carnes exóticas e doces, tudo com preços acessíveis.

Entre os nomes confirmados estão Alexandre Bertaco, Alan S., Ale Ciasca, Alonso Moreno, Leandro Santos (Chama o Le), Beto Morais, Thiago Holsback (Barba n’ Brasa) e Zézão, entre outros.

Um dos destaques da gastronomia do festival é o Chalé Grill, que terá um espaço exclusivo no evento, oferecendo carnes preparadas na parrilla com brasa viva e o selo de qualidade que consagrou o restaurante campo-grandense.

OFICINAS

Para quem quer aprender mais sobre cortes e técnicas, haverá palestras diárias com especialistas:

Sexta (19), 13h: "Ao Ponto mais, por favor", com Brunão BBQ e Thiago Chiarapa.
Sábado (20), 17h: "Desossa ao vivo", com Thiago Chiarapa.
Domingo (21), 15h: "A Picanha Perfeita + Técnica de Salga", com Brunão BBQ.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Além da gastronomia, o festival contará uma ampla programação musical que inclui shows gratuitos todos os dias:

Sexta-feira: Coyotes (17h30), João Haroldo & Betinho (19h30) e Cassino Boogie (21h15).
Sábado: Rick Bergamo (13h30), Fernando Morreu (16h), Bêbados Habilidosos (18h30) e Coquetel Blues (21h).
Domingo: Naip (13h) e João Paulo e Fiapo (16h).

Além disso, o Tendél Agroplay, atração que já passou por Barretos e outras cidades do país, também estará presente trazendo o clima de festa universitária e sertanejo. A apresentação acontece na sexta e no sábado, a partir das 21h.

PARA TODA A FAMÍLIA

O evento também oferecerá opção de lazer para toda a família, com espaço kids e fazendinha, ambientes seguros e divertidos para as crianças.

Os visitantes ainda poderão explorar estandes com produtos e serviços de empresas renomadas, desde novidades até informações sobre o que há de melhor no mercado.

Serviço:

Festival Internacional da Carne

  • Data: 19 a 21 de setembro
  • Horários:
    • Sexta: 18h às 23h
    • Sábado: 16h às 23h
    • Domingo: 11h às 19h
  • Local: Parque Laucídio Coelho
    • Endereço: Rua Américo Carlos da Costa, 320 - Vila Carvalho, Campo Grande - MS
  • Entrada gratuita
     

Assine o Correio do Estado

 

Oscar

Filme O Agente Secreto será o representante brasileiro no Oscar 2026

Com direção de Kleber Mendonça Filho, filme tem Wagner Moura no elenco

15/09/2025 12h53

Compartilhar

Crédito: Victor Jucá / Divulgação

Continue Lendo...

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda-feira (15) que o filme O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, será o representante brasileiro no Oscar 2026, na categoria Melhor Filme Internacional.  

Protagonizado pelo ator Wagner Moura, o filme é ambientado em 1977, durante a ditadura militar. O longa acompanha Marcelo, um professor de tecnologia que tenta recomeçar a vida no Recife, mas acaba mergulhado em um universo de espionagem e paranoia. 

O Agente Secreto, que ainda não estreou em circuito nacional, já levou vários prêmios internacionais, entre eles, o de Melhor Diretor, para Kleber Mendonça Filho, e de Melhor Ator, para Wagner Moura, no Festival de Cannes, uma das mais importantes premiações do cinema mundial. 

Passo a passo da disputa 


Ter sido escolhido como o representante brasileiro ao Oscar não significa que o filme já terá garantida uma indicação ao prêmio. 

Cada país indica um filme como seu representante para a disputa. A partir dessas indicações, o Oscar faz uma seleção dos filmes que, de fato, vão concorrer ao prêmio mais famoso do cinema mundial. A cerimônia que entregará as estatuetas do Oscar está marcada para acontecer somente no dia 15 de março de 2026. 

Os outros filmes que estavam na lista dos pré-selecionados eram Baby, de Marcelo Caetano; Kasa Branca, de Luciano Vidigal; Manas, de Marianna Brennand; O Último Azul, de Gabriel Mascaro e Oeste Outra Vez, de Erico Rassi. 

No início deste ano, o Brasil conquistou seu primeiro Oscar, com o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional. 

Assine o Correio do Estado

CAMPO GRANDE

Leandro Karnal é um dos participantes da Bienal do Livro de MS

Além do historiador e da autora de "Um Defeito de Cor", a organização da 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul, a chamada Bienal Pantanal, que ocorre de 4 a 12 de outubro em Campo Grande, também anunciou show de Almir Sater

15/09/2025 09h00

Compartilhar
Leandro Karnal: historiador gaúcho é autor de best-sellers e tem oito milhões de seguidores nas redes sociais

Leandro Karnal: historiador gaúcho é autor de best-sellers e tem oito milhões de seguidores nas redes sociais Foto: Divulgação/ Danilo Borges

Continue Lendo...

A primeira edição da Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul segue anunciando convidados e outros destaques de sua programação. O evento será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, entre 4 e 12 de outubro, e vai reunir 72 convidados de 10 estados brasileiros e de 2 países sul-americanos, além dos participantes de MS.

Entre eles estão os escritores Leandro Karnal e Ana Maria Gonçalves e o músico Almir Sater. O violeiro toca com sua banda no primeiro dia da Bienal Pantanal, no dia 4 de outubro, às 20h. O escritor, professor, historiador e um dos maiores pensadores da atualidade Leandro Karnal marca presença no evento no dia 5, às 19h. Já a romancista, roteirista, dramaturga e professora Ana Maria Gonçalves, a primeira mulher negra eleita para a Academia Brasileira de Letras (ABL), está confirmada para o dia 8, às 19h. 

“Mato Grosso do Sul agora se insere no calendário de grandes eventos literários do País, proporcionando ao público o acesso aos principais pensadores da literatura contemporânea do Brasil”, ressalta Pedro Ortale, coordenador da bienal.

KARNAL

Leandro Karnal é historiador e doutor em história social pela USP. O gaúcho, natural de São Leopoldo, reside em São Paulo e é membro da Academia Paulista de Letras, professor da Unicamp por mais de 20 anos.

Ele é reconhecido em todo o País como importante escritor, palestrante, intelectual e formador de opinião. Alguns de seus livros estão entre os mais vendidos do Brasil: “O Inferno Somos Nós”; “Todos Contra Todos”; “Crer ou Não Crer”; “O Dilema do Porco Espinho” e “Viver, a Que se Destina”.

O mais recente lançamento, “A Coragem da Esperança”, acaba de chegar ao mercado. Leandro Karnal tem seu próprio canal no YouTube, o “Prazer, Karnal”, é âncora do programa “Universo Karnal” na CNN Brasil e assina coluna fixa no jornal O Estado de S. Paulo. Suas mídias sociais alcançam mais de 8 milhões de seguidores e seus vídeos e frases circulam pela internet com enorme popularidade.

Leandro Karnal: historiador gaúcho é autor de best-sellers e tem oito milhões de seguidores nas redes sociaisAna Maria Gonçalves: aos 54 anos, escritora mineira é primeira mulher negra a ser eleita para a Academia Brasileira de Letras (ABL) e, atualmente, também é a mais jovem imortal da entidade - Foto/ Divulgação

ANA MARIA

Já a escritora mineira Ana Maria Gonçalves se tornou, em julho deste ano, a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras (ABL). Aos 54 anos, é atualmente a integrante mais jovem entre os imortais. Tornou-se conhecida nacionalmente em 2006 com o romance “Um Defeito de Cor”, obra que mistura ficção e fatos históricos ao reconstruir a vida de uma mulher africana escravizada no Brasil do século 19.

A publicação venceu o Prêmio Casa de las Américas e foi eleito em 2021 o melhor romance brasileiro do século por um júri da Folha de S. Paulo. Ana Maria Gonçalves também atua como roteirista, dramaturga, professora e curadora de projetos culturais, fortalecendo as narrativas negras no Brasil e exterior.

Leandro Karnal: historiador gaúcho é autor de best-sellers e tem oito milhões de seguidores nas redes sociaisAlmir Sater: violeiro campo-grandense de 68 anos se apresenta com a sua banda no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo no primeiro dia do evento - Foto/ Divulgação

SATER

O violeiro Almir Sater volta à sua terra natal no primeiro dia da Bienal Pantanal. O campo-grandense de 68 anos vem embalado pelo sucesso no remake da novela “Pantanal” e uma inédita turnê nacional que começou ao lado de seu filho Gabriel Sater.

No espetáculo que fará com sua banda no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no dia 4, o músico vai relembrar os principais sucessos da carreira e também tocar composições gravadas nos seus mais recentes álbuns.

108 HORAS

Serão nove dias com mais de 70 atividades gratuitas, divididas em 108 horas de programação. De segunda-feira à sexta-feira, a Bienal Pantanal funciona entre 9h e 21h e, no sábado e domingo, das 10h às 22h. O público que prestigiar o evento no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo vai poder adquirir publicações das principais editoras literárias do País que estarão espalhadas em estandes em uma área de 600 m² do complexo.

A 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul terá 26 convidados dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Paraná e do Distrito Federal. Haverá, também, uma presença marcante de 32 convidados sul-mato-grossenses, entre escritores, palestrantes e mediadores.

Autores e autoridades do Paraguai e da Argentina também estão garantidos na programação. A Bienal Pantanal será marcada por atividades desenvolvidas em dois eixos principais. Território, Culturas e Geopolíticas terá 17 conferências envolvendo 13 temas diferentes, e Tecnologias Digitais, Sociedade e Mercado: o Mundo Contemporâneo vai contar com seis conferências desenvolvidas em seis temas distintos.

O evento ainda vai abrigar o seminário do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), com seis palestras, seminário de economia criativa, curso de escrita criativa, oficinas de quadrinhos, shows musicais, e a mostra curta bienal com a exibição de oito filmes.

ESTUDANTES

A Bienal Pantanal abre a programação também para as escolas públicas sul-mato-grossenses do Ensino Fundamental e Médio. Entre os dias 6 e 10 de outubro, entre 10h e 15h30min, haverá atividades destinadas para os alunos, como contação de histórias com grupos artísticos de Campo Grande, batalhas de rimas e uma mostra de cinema com filmes de coletivos e diretores de Mato Grosso do Sul.

O evento aguarda aproximadamente 3.600 estudantes. Para as escolas agendarem a visitação à Bienal Pantanal, é necessário enviar uma mensagem com o telefone de contato e informando o dia e horário pretendido para o e-mail da produção – [email protected]. Os estudantes também podem participar do Concurso Literário Bienal Pantanal 2025, que está com inscrições abertas até hoje no site do evento, e com o Prêmio Tuiuiú, para escritores sul-mato-grossenses.

Serão distribuídos um total de R$ 24 mil em prêmios. O homenageado da primeira edição da Bienal Pantanal é o poeta Manoel de Barros. A Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul é uma realização do Instituto Ímole, do Instituto Curumins e do governo federal, e conta com o apoio da Assembleia Legislativa de MS e da Câmara Federal.

O projeto tem patrocínio da Inpasa e está sendo viabilizado com recursos destinados pelos deputados estaduais Pedro Kemp, Zeca do PT, Mara Caseiro, Gleise Jane e Renato Câmara, e deputados federais Vander Loubet, Geraldo Resende e Camila Jara.

A Bienal Pantanal conta com parceria do Ministério da Cultura, por meio do Fundo Nacional de Cultura e Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Mais informações: www.bienalpantanal.com.br e @bienalpantanal.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Prefeito de Terenos escancara que licitação "é coisa para inglês ver"
ponta de um iceberg

/ 1 dia

Prefeito de Terenos escancara que licitação "é coisa para inglês ver"

2

Javalis colocam em risco águas cristalinas de Bonito
Cidades

/ 2 dias

Javalis colocam em risco águas cristalinas de Bonito

3

Advogado ostentação acusado de fraude no INSS tentou "ganhar" terreno da prefeitura
Cidades

/ 22 horas

Advogado ostentação acusado de fraude no INSS tentou "ganhar" terreno da prefeitura

4

Projeto de lei propõe que militar acumule tempo de serviço em qualquer corporação de MS
MS

/ 8 horas

Projeto de lei propõe que militar acumule tempo de serviço em qualquer corporação de MS

5

Juiz indica que empresas driblam legislação para construir perto de parque
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Juiz indica que empresas driblam legislação para construir perto de parque

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos