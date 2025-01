Festival reúne 18 textos inéditos que revelam novos autores de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Associação Amigos do Cinema e da Cultura (Aacic) e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) lançam hoje, na Sala de Atos da Reitoria da UFMS, às 14h, a “Antologia Festival da Juventude – Contos, Poemas e Crônicas”.

O volume reúne os melhores textos produzidos por jovens escritores no âmbito do concurso literário promovido pelo Festival da Juventude (FestJuv), realizado entre 25 e 28 de abril de 2024, na Cidade Universitária, em Campo Grande.

A obra apresenta 18 trabalhos selecionados a partir de mais de 700 inscrições nas duas categorias do concurso literário, divididas, por sua vez, conforme a faixa etária dos participantes – de 15 anos a 18 anos e de 19 anos a 24 anos.

Os contos, poemas e crônicas abordam uma variedade de temas que refletem as experiências, os anseios e a visão de mundo de uma nova geração de literatos e foram escolhidos por um júri especializado.

A escritora e professora Lucilene Machado diz que foi uma honrosa e prazerosa empreitada participar como jurada do evento.

“Foi uma surpresa ver os jovens do Estado ocupando o espaço da ficção com temas relevantes como desumanização, questões de preconceitos, povos indígenas e temas que simbolizam as lutas atuais da coletividade brasileira. Além disso, pudemos constatar experimentações da linguagem, subversões, narrativas místicas e míticas, o que constitui originalidade no fazer artístico”, afirma Lucilene.

A escritora Sylvia Cesco, também integrante do júri, reflete: "Quero falar de uma coisa... adivinha onde ela anda...’ Foi com esses versos da arrebatadora canção ‘Coração de Estudante’, dos mineiros Milton Nascimento e Wagner Tiso, que me vi fazendo parte do júri dos concursos literários do Festival da Juventude, ocorrido em abril de 2024, em Campo Grande. E foi ali que pude compreender por onde anda, efetivamente, a nossa linda juventude, que me surpreendeu, a cada leitura de seus textos em prosa e verso, pela espantosa revelação de seus gentis sentimentos guardados ou pela corajosa denúncia das perversidades sociais em ousadas experiências de linguagem”, afirma.

MAIS QUE PRÊMIO

“Ficou nítido para mim o fato de que os mais de 700 participantes não se inscreveram tão somente pela possibilidade de prêmios, mas por compromissos éticos e morais de, com suas crônicas, contos e poesias, poderem se defender ou defeder seus pares sem voz e vez. Que venham outros e sempre e mais Festivais da Juventude”, exalta Sylvia.

O Festival da Juventude, realizado em parceria da UFMS com a Aacic, com o apoio de emenda parlamentar destacada pelo deputado Vander Loubet, promoveu diversas atividades, como concursos, workshops, palestras, oficinas, shows e espetáculos teatrais, e culminou na seleção de 18 finalistas do concurso literário, cujos trabalhos integram esta antologia, que desde já se torna uma referência na literatura de Mato Grosso do Sul.

O FestJuv teve também o apoio das Secretarias de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), de Cidadania e de Educação, da Fundação de Cultura de MS (FCMS), da TVE, da Fetems, da Fecomércio-MS e do Sesc-MS.

A publicação da antologia marca uma etapa importante na promoção de novos talentos literários e contribui para dinamizar e pluralizar o cenário cultural sul-mato-grossense. O livro também é uma homenagem ao talento, à dedicação e à visão criativa dos jovens participantes, que, com suas palavras, oferecem uma leitura rica e diversificada.

SONHO REALIZADO

“Sou a Mafer Cristino, apenas mais uma jovem de 17 anos da capital sul-mato-grossense, que encontrou na escrita um refúgio para a alma! Quando descobri o maravilhoso evento Festival da Juventude, produzido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, logo me atentei a enviar meus textos e concorrer no festival. Tamanha ansiedade me rondava, mas, como sempre confiei que a literatura tem potencial de impactar profundamente a vida das pessoas, acreditei que meus textos seriam essenciais nesse festival”, diz a campo-grandense Mafer Cristino, de 17 anos.

“Agora estamos à espera do lançamento do tão sonhado livro ‘Antologia’, com todos os contos, poemas e crônicas premiados. E digo com muito orgulho que ganhei em duas categorias. Nós, jovens escritores, que tivemos nossos talentos incentivados pelo FestJuv, nos sentimos intensamente marcados até hoje com os efeitos desse evento. E esperamos ansiosamente pelo lançamento do querido livro. Esperamos que gostem do resultado. Me sinto muito grata”, celebra Mafer.

“Para mim, ter a oportunidade de fazer parte desta antologia e do Festival da Juventude é uma grande honra. E, para falar a verdade, quando eu enviei meu texto para o festival, eu não esperava ser um dos escolhidos para ser publicado. Eu escrevi por hábito e gosto pela escrita, era mais uma vontade de me expressar livremente para outras pessoas do que ambição”, conta Nicholas Notario, de 15 anos, nascido em Jardim.

“Mas quando meu nome foi anunciado no palco, aquilo foi um sonho sendo realizado. Para alguém como eu, que escreve como meio de traduzir pensamentos para a realidade, estar sendo publicado é algo extremamente gratificante. É como uma confirmação de que minha escrita faz, sim, sentido. Eu acredito que isso me ajudará muito no futuro”, avalia o jovem escritor.

A cerimônia de lançamento desta segunda-feira contará com a presença de Camila Ítavo, reitora da UFMS, além de outras autoridades acadêmicas, do deputado Vander Loubet, do diretor do Festival da Juventude, Nilson Rodrigues, da equipe organizadora do FestJuv e dos jovens autores participantes do livro.

Os 3 mil exemplares da tiragem serão distribuídos gratuitamente para alunos da rede pública de ensino, bibliotecas, jovens de aldeias indígenas, livrarias e clubes do livro.

Com este projeto, a Aacic e a UFMS reforçam seu compromisso com o fomento à cultura e à educação, “criando espaços para o desenvolvimento de talentos emergentes e promovendo o engajamento dos jovens com a literatura, as artes e a cadeia produtiva do livro e da leitura”.

SERVIÇO

Lançamento

“Antologia Festival da Juventude – Contos, Poemas e Crônicas”

Hoje, às 14h.

Sala de Atos da Reitoria da UFMS.

