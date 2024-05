Filé canavial atesta o requinte do Espaço Primazia; conheça com exclusividade a receita

Correio B+

No quinto episódio do docu-reality coproduzido pela Mixer Films, os sobrevivencialistas revivem caso real em que caçadores se perderam na região, localizada no Mato Grosso do Sul

Em “SOBRÊVIVENCIA EXTREMA”, novo docu-reality exibido pelo canal Discovery e disponível na plataforma de streaming Max, a fisioterapeuta Taís Teixeira (Ex-Largados E Pelados) e o sobrevivencialista Luciano Tigre (Ex-Desafio Em Dose Dupla Brasil) reproduzem os desafios vivenciados por pessoas reais que lutaram por suas vidas depois de incidentes inesperados em lugares inóspitos do Brasil.



No quinto episódio da série, que vai ao ar nesta terça-feira, dia 28 de maio, a dupla tem 72 horas para reproduzir as dificuldades de três caçadores que se perderam na Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, em 2015.



Os especialistas em sobrevivência contam apenas os recursos que estavam acessíveis para os personagens reais à época. Conhecido por suas cachoeiras e rios cristalinos, com fauna e flora exuberantes, o Parque Nacional da Serra da Bodoquena é uma área de conservação localizada na borda sudoeste do Complexo do Pantanal e a 70 KM do município de Bonito, no Mato Grosso do Sul.



Neste local, os caçadores enfrentaram grandes adversidades enquanto aguardavam resgate. Em SOBREVIVÊNCIA EXTREMA, o público também vai conferir depoimentos de sobreviventes, socorristas e testemunhas dos fatos, com imagens e vídeos das situações reais.

Foto: Divulgação

Há casos em diversas regiões do Brasil, como Roraima, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Amazonas. Com direção geral de Rodrigo Astiz, direção de Gabriel Hein, produção executiva de Ana Maria Vilches e Adriana Marques, supervisão de produção Adriana Cechetti e Luciana Soligo, a série é uma coprodução da Mixer Films com a WBD. SERVIÇO SOBREVIVÊNCIA EXTREMA EP05: terça-feira, 28 de maio, às 20h30, na Max e no Discovery Classificação indicativa: A14