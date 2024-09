Filme brasileiro que disputa vaga no Oscar estreia em 7 de novembro

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Lya Luft - escritora brasileira

"Acho que a vida é um processo.

É como subir uma montanha. Mesmo que no fim não se esteja tão forte fisicamente, a paisagem visualizada é melhor”.

FELPUDA

A chiadeira de alguns candidatos ao cargo de vereador em Campo Grande e em algumas cidades de Mato Grosso do Sul tem sido muito grande sobre a distribuição do dindim do Fundo Partidário para bancar a campanha eleitoral. Diálogo já havia alertado os marinheiros de primeira viagem sobre os jabutis nas árvores, para que não ficassem surpresos a respeito dos privilegiados. Tudo indica que os partidos criaram uma “floresta de jabutizal”. O tempo passa, o tempo voa, e tudo continua na mesma...

Turismo

Até o dia 28, europeus estarão conhecendo as belezas dos rios, das grutas e das matas de Bonito, além das curvas e dos ângulos arquitetônicos de Brasília (DF). A Embratur e o Sebrae levarão 10 operadores da Alemanha e do Reino Unido para um famtour.

Mais

No foco, as atrações de natureza e de aventura que Bonito oferece, além da experiência de turismo urbano e gastronômico na capital federal. A intenção é fortalecer as vendas desses produtos para turistas internacionais.

Jorge Selem e Terezinha de Alencar Selem

Asami Kakishima

Rebeldia

Por ter se rebelado pelo não lançamento da candidatura própria em Campo Grande, o deputado federal Marcos Pollon perdeu a presidência estadual do PL. Alguns postulantes ao cargo de vereador pela sigla estão navegando tranquilamente na tal rebeldia, pois em suas propagandas eleitorais deixaram “invisível” o nome do tucano Beto Pereira, candidato a prefeito, com vice da legenda liberal e apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro. Vem encrenca por aí...

Assinaturas

A senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (PP) e o senador Nelson Trad Filho (PSD) estão com as assinaturas devidamente postas no pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes. A terceira parlamentar de MS no Senado, Soraya Thronicke (Podemos), preferiu ficar de fora. Dizem que seria “um gesto de agrado” para com o Palácio do Planalto, contrário à medida, pois sonha em ter apoio de Lula à presidência do Senado. Outros falam que ela aguarda determinação superior de quem manda no seu partido. Essa gente...

Quantos?

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em outubro, mais de 155 milhões de eleitores estarão aptos a votar para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em mais de 5,5 mil municípios brasileiros. E aproximadamente 83% já têm suas biometrias devidamente registradas.

colaborou tatyane gameiro