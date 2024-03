Fim de semana na Capital tem dança do ventre, forró e metal

Fenômeno no Egito, onde está radicada há cinco anos, a dançarina Lurdiana Bellydancer é um dos destaques da 15ª edição do evento, que contará também com a participação de Isa Yasmin, Grupo Arees e outros nomes da Capital, além de show da cantora Dany Cris

Realizada pelo Instituto de Dança Vida Nidal Abdul, a Mostra Sul-Mato-Grossense de Dança do Ventre amanhã chega à sua 15ª edição, com uma intensa agenda de atrações, todas de graça, na Concha Acústica Helena Meirelles (Parque das Nações Indígenas), a partir das 17h30min. Além de reunir diversos grupos de Campo Grande, o evento, que é coordenado pela dançarina e professora Nidal Abdul, traz mais uma vez ao Estado a brasileira Lurdiana Tejas, conhecida como Lurdiana Bellydancer.

A dançarina, nascida em Porto Velho (RO), mora há cinco anos no Egito e, graças ao talento com estilos de danças árabes, tornou-se um fenômeno na nação dos faraós. A maratona de amanhã, na Concha, contará com a participação de mais de 80 bailarinas. Além da expressividade das coreografias, figurinos e instrumentos musicais típicos da cultura árabe prometem tornar cada apresentação única.

Mahila, Isa Yasmin, Grupo Arees, Grupo Tahul e Sahu Abel são alguns dos nomes de Campo Grande que marcarão presença. Na abertura da mostra, a cantora Dany Cristinne fará um show de esquenta de 40 minutos. Além das performances de dança de amanhã, está prevista para hoje uma oficina de ritmos árabes, com a professora Carla Rukan. Mais informações na página B4.

NEW METAL

Também neste sábado, a festa Lords of New Metal promete sacudir quem comparecer ao Garagi Eventos para testemunhar “o descomunal, monstruoso e epopeico poder” do subgênero do heavy metal, o new metal, que não para de ganhar adeptos em todo o mundo, inclusive no Brasil e em MS, há mais de uma década.

A banda Fuck The System, de São Paulo, é uma das atrações e vem a Campo Grande para apresentar seu reconhecido e celebrado tributo ao grupo armênio-californiano System of a Down. A trilha sonora da noite também terá as melhores pancadas de Slipknot, Deftones, Linkin Park e Avenged Sevenfold, que serão executadas ao vivo pela banda Herezia e pelo paulista Marcelo Carvalho, que participará do show como convidado especial.

Os ingressos custam R$ 20 (mais R$ 3 de taxa de conveniência) e podem ser adquiridos com antecedência pela internet, no site: https://articket.com.br/e/1833/lords-of-new-metal. O espaço Garagi está localizado na Rua Coxim, nº 881, Cel. Antonino. Mais informações: (67) 99644-5522.

FORRÓ E ROCK

Quebrando o protocolo mais roqueiro de sua programação de shows, a Cervejaria Canalhas realizará hoje uma noite de muito xote, baião, xaxado e outros ritmos do Nordeste, que o Brasil todo adora, com a apresentação da dupla Forró Delas. As vocalistas e instrumentistas Ana Paula Dutra e Suy Cavalcante são as caras-metades do duo responsável pela missão de fazer o público encerar o chão do tap room da cervejaria, que abre às 18h.

O show do Forró Delas começará às 20h e, até o início da apresentação, o rótulo Irish Kiss da Canalhas estará com valor promocional: R$ 11 cada copo de 500 ml. Os ingressos custam R$ 15 por pessoa. A cervejaria está localizada na Rua Dom Lustosa, nº 214, Seminário. Mais informações: (67) 98187-8194.

Amanhã será dia de rock na cervejaria, com a celebração do St. Patrick’s Day, que já se tornou uma tradição da casa. A noite terá a performance de duas atrações convidadas, o Gabriel Noah Trio e a banda Foogha. A melhor parte é que a balada será gratuita e a cervejaria vai abrir mais cedo, às 17h.

“Traga sua cartola verde”, convoca o anúncio nas redes sociais da cervejaria, dando fôlego ao hábito muito comum na Irlanda durante o dia 17, o Dia de São Patrício, padroeiro do país europeu, reconhecido tanto pela literatura (Oscar Wilde, James Joyce, Bernard Shaw, W. B. Yeats, Samuel Beckett, etc.) quanto pela produção de cerveja – é a terra da Guinness – e que tem a cidade de Dublin como capital.

CINEMA

Um dos destaques da semana, no circuito das salas de cinema dos shopping centers da Capital, é a estreia de “Uma Vida – A História de Nicholas Winton”, com direção de James Hawes e estrelado pelo ator Anthony Hopkins, que vive o personagem real do título, o humanitário Nicholas Winton (1909-2015), responsável por salvar centenas de crianças dos nazistas.

O filme mostra o extraordinário espírito altruísta do britânico Winton, corretor de Bolsas que, em 1938, durante a Segunda Guerra Mundial, foi visitar Praga e se horrorizou com a situação em que as famílias ali viviam por conta de forte influência da Alemanha nazista. Compadecido com a situação, Winton e um grupo de apoio conseguiu ajudar crianças, principalmente, a fugirem do Holocausto e chegarem à Inglaterra antes de as fronteiras serem fechadas.

Entretanto, anos depois, Nicholas Winton ficou atormentado com o sentimento de culpa, pensando naqueles que ele não conseguiu resgatar. Somente quando se reencontra com uma sobrevivente que ele socorreu é que ele consegue se livrar do peso da culpa. Johnny Flynn e Helena Bonham Carter, entre outros nomes, também integram o elenco. Classificação indicativa, 12 anos.

“Imaginário – Brinquedo Diabólico”, dirigido por Jeff Wadlow, é mais uma das estreias em destaque. No longa-metragem que combina terror, drama e mistério, o vilão é um bicho de pelúcia. Confira a sinopse: Jessica (DeWanda Wise) volta para a casa de sua infância e sua enteada mais nova, Alice (Pyper Braun), encontra um urso de pelúcia chamado Chauncey. O comportamento de Alice se torna cada vez mais preocupante, e Jessica percebe que Chauncey é muito mais que um brinquedo. Classificação indicativa, 12 anos.