Fim de semana tem cinema a R$ 10, shows, teatro, parque de diversões e muito mais

Por uma semana, ingressos de cinema custam R$ 10 em todo o Estado - Reprodução/ Freepik

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Este fim de semana encerra o mês com chave de ouro, principalmente para os amantes de cinema. Desde ontem até quarta-feira, as redes Cinemark, Cinépolis, UCI e Cine Araújo, presentes em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados, abraçam a Semana do Cinema, uma iniciativa que democratiza o acesso à sétima arte ao oferecer ingressos a R$ 10 em diversas sessões.

Além de reviver o épico “Interestelar” de Christopher Nolan ou se divertir com as novas animações, o público pode aproveitar promoções especiais em combos que incluem pipoca, bebida e colecionáveis exclusivos de filmes como “Superman” e “Quarteto Fantástico”.

Para além das salas escuras, a cena cultural da Capital fervilha com uma programação eclética que vai do suspense sobrenatural à poesia musicada, passando por experiências imersivas para toda a família.

TEATRO

Em um cenário cotidiano que esconde mistérios profundos, a Companhia Arte Boa Nova sobe ao palco com a emocionante dramaturgia “Premonição: A Última Visão”.

A trama se passa em um escritório de advocacia, onde a vida aparentemente comum de um advogado é abalada por estranhos telefonemas e experiências perturbadoras que desafiam sua lógica racional e suas crenças mais profundas.

O que começa com um simples incômodo rapidamente se transforma em uma jornada alucinante entre premonições, revelações chocantes e visitas inesperadas do além-túmulo.

O protagonista se vê enredado em uma intrincada disputa familiar, marcada por ambição desmedida, segredos sombrios e traições. No entanto, a narrativa astutamente construída revela que a verdadeira batalha não será travada nos tribunais, mas sim na aceitação de que a vida não termina com a morte e que forças maiores orquestram cada destino.

A peça acontecerá hoje, às 18h e às 20h30min, e amanhã, às 18h, no Teatro Allan Kardec, na Av. América, nº 653, Vila Planalto. Ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, a partir de R$ 35. Classificação indicativa: 14 anos.

MÚSICA

A poesia pantaneira de Manoel de Barros ganha vida e som em um concerto-homenagem único. Intitulado “Rafael Deboleto: O Apanhador de Desvios Sonoros”, o espetáculo é uma produção conjunta que celebra a fusão entre a palavra poética e a linguagem musical, em um gesto de memória e pura criação artística.

Com curadoria da líder cultural Denise Silva, idealizadora da Bruaca, o evento terá a performance do talentoso músico e compositor Rafael Deboleto, fundador do projeto Madha.

Nascido em Dourados e reconhecido por seu talento singular com a harpa paraguaia, instrumento que começou a estudar aos 10 anos e aprofundou no Paraguai, Deboleto possui uma sensibilidade ímpar para traduzir em notas a cadência e a beleza da obra manuelina.

Este concerto é um dos frutos primorosos do projeto “Itinerância Criativa”, que nasce do desejo de ativar, por meio da arte e de uma escuta sensível, os territórios vivos e pulsantes de Mato Grosso do Sul.

A iniciativa promove um encontro poético e provocador entre os coletivos Bruaca e Madha, construindo-se a partir de residências artísticas e encontros com comunidades, mestres e artistas locais para registrar e traduzir a riqueza simbólica do Estado em obras artísticas, sonoras e audiovisuais.

O concerto acontecerá hoje, às 19h30min, na Rua Piratininga, nº 363. Ingressos a partir de

R$ 60, via Sympla. Classificação: livre.

PARQUES

Uma das atrações mais queridas pela criançada no Shopping Campo Grande, a Arena Gloob, se despede da cidade no domingo. O parque temático, inspirado nos grandes sucessos do canal de TV, oferece um circuito de desafios e brincadeiras baseados em programas como “D.P.A. Os Detetives do Prédio Azul”, “Tara Duncan” e “Acampamento de Magia”.

As crianças de 2 a 13 anos podem viver a experiência de se transformar em personagens de RPG, desvendar mistérios em um labirinto com charadas e se divertir muito no Giga Blaster com suas escaladas e piscina de espumas.

Os valores são cobrados por tempo de brincadeira, variando de R$ 60 (até 40 min.) a R$ 90 (de 121 min. a 160 min.), com meia-entrada para autistas e PCDs.

Em contrapartida, o público nostálgico e amante de adrenalina, pode continuar a aproveitar o tradicional Ita Park pela próxima semana.

Instalado no estacionamento do Shopping Campo Grande, o parque de diversões conta com uma seleção de brinquedos que vai desde a emocionante montanha-russa Ranger até o descontraído bate-bate e o divertido Crazy Dance.

O parque oferece ingressos com preço inicial de R$ 15 e funciona de segunda a sexta, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 15h às 22h.

AULAS

Hoje, o Aulão Smart Fit Day promove saúde e bem-estar com uma aula de treino funcional seguida de Fit Dance, a partir das 17h, no corredor entre Riachuelo e Anita, no Shopping Norte Sul, com degustação de produtos.

Amanhã e no domingo, a diversão fica por conta da Oficina de Artesanato em Papel Machê para a garotada, das 14h às 16h, com inscrições gratuitas pelo app Clube+.

FEIRAS

Para um passeio multicultural sem sair da cidade, a Feira do Oriente permanece na Praça de Eventos do Shopping Norte Sul, em frente à Renner, até o dia 15 de setembro.

Expositores trazem um pedaço de diferentes países, com opções que vão desde bolsas, pashminas e tapetes da Índia, sandálias do Paquistão, doces do Marrocos e semijoias dos Emirados Árabes até jaquetas de couro e massageadores nacionais. A entrada é gratuita.

E para os bibliófilos de plantão, o Shopping Campo Grande sedia a Feira de Livros Letrinha, na praça em frente à C&A, com uma vasta seleção de clássicos, romances, ficção, infantis e autoajuda, com preços a partir de R$ 6,90.