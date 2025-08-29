Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Fim de semana tem cinema a R$ 10, shows, teatro, parque de diversões e muito mais

Com ingressos a R$ 10 em várias salas de Mato Grosso do Sul, a Semana do Cinema é o grande destaque da agenda cultural; programação ainda inclui drama espírita, show poético em homenagem a Manoel de Barros e parque de diversões

Mariana Piell

Mariana Piell

29/08/2025 - 09h30
Este fim de semana encerra o mês com chave de ouro, principalmente para os amantes de cinema. Desde ontem até quarta-feira, as redes Cinemark, Cinépolis, UCI e Cine Araújo, presentes em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados, abraçam a Semana do Cinema, uma iniciativa que democratiza o acesso à sétima arte ao oferecer ingressos a R$ 10 em diversas sessões. 

Além de reviver o épico “Interestelar” de Christopher Nolan ou se divertir com as novas animações, o público pode aproveitar promoções especiais em combos que incluem pipoca, bebida e colecionáveis exclusivos de filmes como “Superman” e “Quarteto Fantástico”.

Para além das salas escuras, a cena cultural da Capital fervilha com uma programação eclética que vai do suspense sobrenatural à poesia musicada, passando por experiências imersivas para toda a família.

TEATRO

Em um cenário cotidiano que esconde mistérios profundos, a Companhia Arte Boa Nova sobe ao palco com a emocionante dramaturgia “Premonição: A Última Visão”.

A trama se passa em um escritório de advocacia, onde a vida aparentemente comum de um advogado é abalada por estranhos telefonemas e experiências perturbadoras que desafiam sua lógica racional e suas crenças mais profundas.

O que começa com um simples incômodo rapidamente se transforma em uma jornada alucinante entre premonições, revelações chocantes e visitas inesperadas do além-túmulo.

O protagonista se vê enredado em uma intrincada disputa familiar, marcada por ambição desmedida, segredos sombrios e traições. No entanto, a narrativa astutamente construída revela que a verdadeira batalha não será travada nos tribunais, mas sim na aceitação de que a vida não termina com a morte e que forças maiores orquestram cada destino.

A peça acontecerá hoje, às 18h e às 20h30min, e amanhã, às 18h, no Teatro Allan Kardec, na Av. América, nº 653, Vila Planalto. Ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, a partir de R$ 35. Classificação indicativa: 14 anos.

MÚSICA

A poesia pantaneira de Manoel de Barros ganha vida e som em um concerto-homenagem único. Intitulado “Rafael Deboleto: O Apanhador de Desvios Sonoros”, o espetáculo é uma produção conjunta que celebra a fusão entre a palavra poética e a linguagem musical, em um gesto de memória e pura criação artística.

Com curadoria da líder cultural Denise Silva, idealizadora da Bruaca, o evento terá a performance do talentoso músico e compositor Rafael Deboleto, fundador do projeto Madha.

Nascido em Dourados e reconhecido por seu talento singular com a harpa paraguaia, instrumento que começou a estudar aos 10 anos e aprofundou no Paraguai, Deboleto possui uma sensibilidade ímpar para traduzir em notas a cadência e a beleza da obra manuelina.

Este concerto é um dos frutos primorosos do projeto “Itinerância Criativa”, que nasce do desejo de ativar, por meio da arte e de uma escuta sensível, os territórios vivos e pulsantes de Mato Grosso do Sul. 

A iniciativa promove um encontro poético e provocador entre os coletivos Bruaca e Madha, construindo-se a partir de residências artísticas e encontros com comunidades, mestres e artistas locais para registrar e traduzir a riqueza simbólica do Estado em obras artísticas, sonoras e audiovisuais.

O concerto acontecerá hoje, às 19h30min, na Rua Piratininga, nº 363. Ingressos  a partir de 
R$ 60, via Sympla. Classificação: livre.

PARQUES

Uma das atrações mais queridas pela criançada no Shopping Campo Grande, a Arena Gloob, se despede da cidade no domingo. O parque temático, inspirado nos grandes sucessos do canal de TV, oferece um circuito de desafios e brincadeiras baseados em programas como “D.P.A. Os Detetives do Prédio Azul”, “Tara Duncan” e “Acampamento de Magia”.

As crianças de 2 a 13 anos podem viver a experiência de se transformar em personagens de RPG, desvendar mistérios em um labirinto com charadas e se divertir muito no Giga Blaster com suas escaladas e piscina de espumas.

Os valores são cobrados por tempo de brincadeira, variando de R$ 60 (até 40 min.) a R$ 90 (de 121 min. a 160 min.), com meia-entrada para autistas e PCDs.

Em contrapartida, o público nostálgico e amante de adrenalina, pode continuar a aproveitar o tradicional Ita Park pela próxima semana.

Instalado no estacionamento do Shopping Campo Grande, o parque de diversões conta com uma seleção de brinquedos que vai desde a emocionante montanha-russa Ranger até o descontraído bate-bate e o divertido Crazy Dance.

O parque oferece ingressos com preço inicial de R$ 15 e funciona de segunda a sexta, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 15h às 22h.

AULAS

Hoje, o Aulão Smart Fit Day promove saúde e bem-estar com uma aula de treino funcional seguida de Fit Dance, a partir das 17h, no corredor entre Riachuelo e Anita, no Shopping Norte Sul, com degustação de produtos.

Amanhã e no domingo, a diversão fica por conta da Oficina de Artesanato em Papel Machê para a garotada, das 14h às 16h, com inscrições gratuitas pelo app Clube+.

FEIRAS

Para um passeio multicultural sem sair da cidade, a Feira do Oriente permanece na Praça de Eventos do Shopping Norte Sul, em frente à Renner, até o dia 15 de setembro.

Expositores trazem um pedaço de diferentes países, com opções que vão desde bolsas, pashminas e tapetes da Índia, sandálias do Paquistão, doces do Marrocos e semijoias dos Emirados Árabes até jaquetas de couro e massageadores nacionais. A entrada é gratuita.

E para os bibliófilos de plantão, o Shopping Campo Grande sedia a Feira de Livros Letrinha, na praça em frente à C&A, com uma vasta seleção de clássicos, romances, ficção, infantis e autoajuda, com preços a partir de R$ 6,90.

parque das nações

Liniker faz show com entrada gratuita no MS ao Vivo em setembro

Show será no dia 7 de setembro, no Parque das Nações Indígenas, com abertura do cantor sul-mato-grossense Silveira

28/08/2025 14h30

Liniker se apresenta no Parque das Nações no dia 7 de setembro

Liniker se apresenta no Parque das Nações no dia 7 de setembro Foto: Divulgação

A cantora Liniker será a atração do projeto MS ao Vivo no mês de setembro, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O show tem entrada gratuita e será no dia 7 de setembro, a partir das 17h, com abertura do sul-mato-grossense Silveira.

Liniker traz à Capital o álbum Caju, que reúne histórias pessoais e encontros sonoros.

Nascida em Araraquara (SP), desde o lançamento do EP Cru (2015), a cantora vem quebrando barreiras com sua voz única e suas histórias autênticas.

Com o sucesso de Remonta (2016) e Goela Abaixo (2019), Liniker se destacou também no mundo da atuação, interpretando a personagem Cassandra na série Manhãs de Setembro (2021), na Prime Video.

Em 2021, ela lançou seu primeiro álbum solo, Indigo Borboleta Anil, que foi premiado no Grammy Latino, marcando sua história como a primeira artista transgênero a conquistar esse reconhecimento.

Mas foi com o lançamento de CAJU, em 2024, que Liniker se consagrou ainda mais. Com 14 faixas, o álbum tem participações de artistas como Lulu Santos, BaianaSystem, Anavitória e Pabllo Vittar.

Silveira

Cantor, compositor e artista corumbaense, Silveira iniciou sua trajetória musical aos 13 anos, na igreja, e passou por diferentes projetos até lançar sua carreira solo em 2020. Desde então, tem se destacado na cena musical de Mato Grosso do Sul, unindo MPB, pop, soul e influências afro-latinas.

Com suas músicas, Silveira traz à tona temas de resistência, ancestralidade e a potência do afeto. 

Aos 29 anos, Silveira já se apresentou nos maiores palcos de Mato Grosso do Sul, incluindo o Festival América do Sul Pantanal e o Festival de Inverno de Bonito, e, neste ano, tem encantado o público com sua proposta artística cheia de força e emoção.

MS ao Vivo

O MS ao Vivo é um programa realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Sesc-MS.

Realizado sempre ao segundo domingo do mês, o projeto traz artistas nacionais, com shows que tem entrada gratuita para a população.

Neste ano, a programação começou em abril, com show de Luisa Sonza. Em junho, foi a vez da banda Atitude 67, seguida por João Gomes em julho e Vanessa da Mata em agosto.

Além de Liniker, ainda haverá apresentações de Michel Teló e uma atração surpresa neste ano.

O público pode levar sua própria garrafa de água, garrafa térmica, tereré, banquinhos ou cadeiras de praia, além de coolers pequenos, com capacidade de até 10 litros. 

No entanto, por questões de segurança e organização, não será permitida a entrada com garrafas de vidro, objetos perfurantes ou cortantes.

Também não é autorizada a presença de vendedores ambulantes não credenciados, e a entrada com animais domésticos é proibida.

ESCRITOR

ASL homenageia hoje o escritor Abílio de Barros na Roda Acadêmica

Academia Sul-Mato-Grossense de Letras homenageia hoje o escritor na Roda Acadêmica, com apresentações musicais e exposição de artes visuais

28/08/2025 11h00

Abílio de Barros ocupava a cadeira nº 32 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

Abílio de Barros ocupava a cadeira nº 32 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras FOTO: Divulgação

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza hoje mais uma edição de sua Roda Acadêmica. O homenageado deste mês é o imortal Abílio de Barros, reconhecido por seu trabalho essencial na preservação da memória histórica e cultural do Pantanal. O evento acontece presencialmente, a partir das 19h30min, no auditório da ASL, com entrada gratuita.

Escritor, advogado, filósofo e pecuarista, Abílio de Barros ocupou a cadeira de número 32 da Academia e deixou um legado literário marcado pela sensibilidade e o profundo compromisso com a cultura regional. Sua obra, composta por crônicas, memórias e reflexões sobre o Pantanal e a vida no interior, é descrita por seus pares como de estilo direto, observador e profundamente humano.

A tarefa de revisitar e apresentar a trajetória do acadêmico saudoso ficará a cargo de três imortais: Américo Calheiros, Marisa Serrano e Raquel Naveira, que estudaram e analisaram sua vida e obra.

HISTÓRIA

Corumbaense, Abílio Leite de Barros nasceu em 15 de janeiro de 1929, com uma diferença de 12 anos de seu irmão mais velho, o poeta Manoel de Barros. 

Abílio estudou Filosofia no Rio de Janeiro, onde conheceu a baiana Carolina Leite de Barros, com quem se casou e teve três filhos: Mercedes, Leonardo e Luciano.

Após o falecimento do pai de Barros, o casal se mudou para Corumbá para cuidar da fazenda da família. Com a mudança, Abílio e Carolina deixaram a carreira de professores universitários para se dedicarem ao campo.

Para dar suporte à educação dos filhos, Abílio e Carolina se mudaram depois de alguns anos para Campo Grande, onde o escritor escreveu suas primeiras crônicas para o jornal do sindicato rural do município.
A maior fonte de inspiração de sua escrita era o Pantanal, especialmente em razão do nível de desinformação que as pessoas tinham sobre o bioma. 

Foi criador do movimento com denúncias sobre a matança de jacarés na década de 1980 e é reconhecido como personalidade-chave na preservação, conhecido como o Guardião do Pantanal. Em abril de 2015, durante a abertura da Expogrande, foi homenageado com selo comemorativo dos Correios.

Abílio escreveu nove livros: “Gente Pantaneira”, “Uma Vila Centenária”, “Opinião”, “Histórias de Muito Antes”, “Pantanal – Pioneiros”, “Crônicas de Uma Nota Só (A Era Lula)”, “Recoluta”, “Poesia” e “A Crônica dos Quatro”, com Maria Adélia Menegazzo, Maria da Glória Sá Rosa e Theresa Hilcar.

O autor faleceu em 28 de outubro de 2019, aos 90 anos de idade, após passar duas semanas internado no CTI de um hospital, em Campo Grande.

ARTE

A noite de celebração cultural será ampliada com a Confraria Sociartista, que levará seu projeto Arte na Academia ao local, com uma exposição que destacará a produção de duas de suas integrantes: Adelaide Barbosa Martins e Ana Oiticica.

Adelaide, pintora, ceramista e fundadora da confraria, tem suas raízes nas tradicionais famílias Baís e Barbosa Martins. Sua trajetória artística começou na infância, passando pelo teatro e apresentações musicais em circos de Campo Grande. 

Já Ana Oiticica, professora aposentada, destaca-se em linguagens diversificadas, como pintura e estamparia em tecido, e na criação de bonecos, transitando entre diferentes suportes com grande expressividade.

MÚSICA

A música erudita também terá seu espaço, por meio da parceria entre a ASL e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), no projeto Música Erudita e Suas Fronteiras, do Movimento Concerto. Quem sobe ao palco é o doutor em Música Rafael Salgado, técnico e músico da UFMS e integrante do quarteto de violões Toccata e do duo Entrecordes.

Para finalizar a noite, após a palestra, o público poderá conferir uma apresentação musical no foyer com Alvani Calheiros, músico experiente que já participou de diversos grupos e gravações na cena local e fundou o grupo de estudos JazzLab.

O evento reforça o papel da ASL, que, em outubro, completará 54 anos como a mais alta e representativa entidade literária de Mato Grosso do Sul, de fomentar e celebrar a produção cultural do Estado.

SERVIÇO

Roda Acadêmica da ASL em homenagem a Abílio de Barros
Data: hoje, às 19h30min.
Local: Auditório da ASL – Av. 14 de Julho, nº 4.653, Altos do São Francisco.
 

