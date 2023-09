Fim de semana tem opções para todos os gostos, com teatro, música e cinema

Desde a segunda-feira, uma intensa programação teatral ocupa o Teatro Glauce Rocha e o Sesc Cultura, em Campo Grande, com destaque para os espetáculos regionais, os quais são um grande chamariz para atrair o público e provocar uma (re)conexão com as produções locais, as quais tiveram uma efervescência de ideias durante a pandemia, porém, que agora se consagram em sensíveis atrações. Confira a seguir.

Teatro - peças

Até amanhã, o evento Cena Aberta – Encontros Paralelos de volta à Capital o clima dos festivais de teatro, que na pandemia tanto fizeram falta como uma opção de cultura e lazer para a população. As peças vão desde comédia até drama, com classificação para todas as idades.

As sessões ocorrem no Sesc Cultura e no Teatro Glauce Rocha com entrada gratuita.

Os ingressos são liberados meia hora antes de cada apresentação e respeitam a capacidade de lotação dos espaços. A programação completa pode ser conferida pelo Instagram @ofitcia.

“O Cena Aberta é o momento de aproximar do que há de mais recente em termos de produção teatral sul-mato-grossense. São grupos de Dourados, grupos locais e grupos de outras cidades que estão participando. Percebemos o quanto o público está querendo estabelecer esse retorno pós-pandemia, criando uma conexão novamente com o teatro”, expôs Nill Amaral, idealizador do projeto e diretor da Cia Ofit, em entrevista ao Correio do Estado.

“Tivemos superlotação no espetáculo ‘Todo redemoinho começa com um Sopro’, na terça-feira, e esperamos que o público continue a se surpreender com a com as histórias que serão mostradas”, comemorou.

Ontem foi o dia da peça “Destemperança20”, que começou às 19h, no Átrio do Sesc Cultura. Já hoje, o espetáculo

“O que os olhos veem o coração sente?” sobe aos palcos às 17h. Na sequência, “Des-calço”, às 19 horas. Ambas as apresentações terão duas sessões. A classificação é livre.

Amanhã, a programação teatral começa às 16h, com a peça “O Grande Salto”, com classificação livre, no Átrio do Sesc Cultura. Por fim, às 17h, segue a apresentação do espetáculo “Groselha”, na Sala de Música da instituição, com classificação indicativa de 16 anos.

Sertanejo - Bruno & Marrone

O Shopping Bosque dos Ipês completa 10 anos. Entrando no clima de comemorações, o local foi o escolhido para a gravação de um dos maiores shows aguardados neste ano. A dupla Bruno & Marrone, famosa por emplacar grandes sucessos há pelo menos três décadas, se apresentará no shopping hoje.

Mais do que um show, o evento será um acontecimento histórico para os apaixonados em sertanejo. A gravação do DVD celebrará a carreira consolidada da dupla e ainda revelará cinco canções inéditas. Os ingressos estão à venda pelo site Santo Show.

METAL - Slipknot cover

Amanhã, a banda goiana Wormz traz para o palco do Blues Bar todo o poder e a intensidade do show Slipknot Cover, com direito a figurino e repertório original de tirar o fôlego.

Antes disso, hoje, estreando pela primeira vez o palco do Blues Bar, Douglas Dakombi promete um repertório no estilo indie folk rock. Há quase 10 anos no ramo musical, ele iniciou sua carreira com shows itinerantes enquanto viajava pelo Brasil em sua Kombi, dando, assim, a origem do seu nome artístico.

Rock - Tributos

Uma noite de pura energia musical em Campo Grande promete trazer à vida os sucessos inesquecíveis de duas bandas icônicas: Charlie Brown Jr. e Red Hot Chilli Peppers.

Os tributos ocorrerão amanhã, no palco da Sunset Growler Station. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla.

Interpretando grandes sucessos, a talentosa banda local Kefla vai agitar e emocionar o público a partir das 19h30min, com canções como “Zóio de Lula”, “Proibida Pra Mim”, “Lugar ao Sol”, “Dias de Luta, Dias de Glória”, entre tantas outras.

Já a segunda atração do evento é a banda Peppers Rule, de São Paulo, que dará sequência aos shows às 21h30min, fazendo uma homenagem à lendária banda norte-americana Red Hot Chili Peppers (RHCP).

O grupo tem se destacado por sua fidelidade ao espírito e ao som do RHCP, sendo reconhecida mundialmente.

O setlist inclui os maiores clássicos, como “Under the Bridge”, “Californication”, “Scar Tissue”, “Give It Away” e muito mais.

Samba - Parada do Chokito

Para os fãs de pagode, axé e roda de samba, o fim de semana começa com a Parada do Chokito, na Arena Sunset, amanhã, a partir das 17h.

O show terá participações especiais do grupo Humildemente, da sambista Juci Ibanez, da banda KoisaBamba e ainda de Maninho Gomes.

No estilo pagonejo, o Severina recebe também neste sábado o grupo 4 é Par, a dupla Eduardo & Juliano e, nos intervalos, Dj Zim.

Kids - Atrações

Para a criançada de ontem, hoje e amanhã, a edição deste ano da mostra Cerrado Abierto ocorrerá entre os dias 1º e 3, no Parque das Nações Indígenas.

A proposta do projeto é promover a fruição de espetáculos de diversas linguagens, criados especialmente para as infâncias, proporcionando ações formativas voltadas às crianças.

Com isso, a ideia é sensibilizar e conscientizar os tutores e a sociedade em geral sobre a relevância da arte e da cultura para o desenvolvimento sensível e cognitivo do público infantil. Fauna, flora, meio ambiente e povos originários estão entre os temas das ações.

A mostra contará com várias oficinas para a criançada. Hoje, às 14h, ocorre a oficina Interações Cômica e Musicais, com Caísa Tibúrcio (DF), no Parque das Nações Indígenas (entrada Kadiwéu).

Já amanhã serão duas oficinas: Contos Dançantes, com Arborecer (MS/Espanha), às 9h, na entrada Kadiwéu, e Encontros Coreopolíticos, com Alexandre Américo (RN), às 14h30min, no Museu de Arte Contemporânea (Marco).

No domingo, às 9h, terá a oficina Interações Cômica e Musicais, com Caísa Tibúrcio (DF), na entrada Kadiwéu. Já às 15h30min, é a hora da oficina Uma Viagem pelos Rios Brasileiros, com o Grupo Deslimites (MS), também na Kadiwéu do Parque das Nações Indígenas.

A programação da mostra será encerrada às 16h30min do mesmo dia, com o espetáculo “Muximba: O coração sempre permanece criança”, da Cia Giradança (RN), na entrada Kadiwéu.

Cinema - Estreias

Entre os lançamentos estão “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante”, dirigido por Jeff Rowe e Kyler Spears, trazendo nas telonas novas aventuras dos irmãos ninjas, e “O Porteiro”, longa do gênero comédia que chega aos cinemas como uma adaptação da peça teatral da Waldisney.

Para gerar calafrios, ainda tem a estreia de “Toc Toc Toc: Ecos do Além”, filme de terror sobre uma família envolta em mistérios macabros.

Por sua vez, das estreias que seguem na liderança da bilheteria nacional, tem “Besouro Azul” e “Fale Comigo”. O primeiro, baseado no super-herói de mesmo nome, conta com a brasileira Bruna Marquezine no elenco e já arrecadou R$ 6,7 milhões, levando 318 mil pessoas às salas de cinema no País.

Já o outro longa ficou com a segunda posição no ranking, somando R$ 2,9 milhões nas bilheterias. O filme “Gran Turismo – De Jogador a Corredor”, que estreou na semana passada, pulou da décima para a terceira posição.

Ainda há a última oportunidade de ver “Oppenheimer” e “Barbie” nas telonas, pois ambos os filmes seguem com exibição nas salas do Cinemark e do UCI Cinemas em Campo Grande.