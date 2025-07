Fim de semana tem peça sobre Tia Eva, cinema e muita música

A temporada de estreia da montagem produzida pelo Arrebol Cultural, que conta a história da Tia Eva, segue até amanhã, com entrada franca, no Sesc Teatro Prosa - Divulgação

Heróis da tela e da vida real são destaques na programação cultural deste fim de semana. Nos cinemas, há o novo filme do “Superman”, com David Corenswet no papel. E, no palco do Sesc Teatro Prosa, há musical com produção do Arrebol Cultural com foco na trajetória da Tia Eva, maior figura da comunidade afrodescendente de Campo Grande.

Com temporada de estreia de três dias, estreou ontem e vai até amanhã, no Sesc Teatro Prosa, “Tia Eva, o Musical” conta a história de Eva Maria de Jesus. Não à toa, a data de estreia do musical, 3 de julho, é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Parteira, cozinheira, curandeira e benzedeira, Tia Eva, como se tornou conhecida, foi alforriada pela Lei Áurea de 1888, aos 41 anos e, ainda em Goiás, continuou a trabalhar em fazendas até ter mais recursos.

Foi com um fundo de doações, oferecido por aqueles que a buscavam por seu dom de cura, que ela e uma comitiva formada por outros ex-escravos chegaram ao sul de Mato Grosso e se instalaram no local que se conhece como Comunidade São Benedito, onde foi construída a igreja que leva o mesmo nome. Hoje (com libras) e amanhã, às 19h. Ingressos, via Sympla, esgotados. Mas há lista de espera na entrada do teatro. Classificação: 10 anos.

Com direção de James Gunn, que brilhou na Marvel ao dirigir a trilogia “Guardiões da Galáxia” antes de ingressar como vice-presidente da DC Studios, “Superman”, o novo longa-metragem do Super-Homem, é a principal estreia da semana nos cinemas de shoppings centers. No papel do Homem de Aço, ou do jornalista Clark Kent, está o ator David Corenswet, que tem como parceira de cena Rachel Brosnahan vivendo Lois Lane, a amada e colega de redação de Clark.

Tanto os protagonistas quanto o diretor do filme estiveram no Rio de Janeiro, na semana passada, para promover mais uma aventura do herói de Krypton. O novo longa põe em marcha o projeto de Gunn para criar um universo cinematográfico integrado para o panteão da DC, assim como já existe na Marvel. Com a estratégia, o Super-Homem dá um passo atrás em sua força descomunal e surge fragilizado, mais no chão do que nos ares, e em cenas de tórridas beijocas com a namorada Lois.

“Superman sempre foi muito criticado por ser difícil de se identificar [com as pessoas]. No filme, demos ênfase à humanidade do personagem. Começamos com o Superman em um lugar muito vulnerável e o veremos ganhar força”, disse Corenswet – sobre “Pearl” (2022) e “Twisters” (2024) – em entrevista aos jornalistas brasileiros.

Apesar de a relação amorosa ter ganhado mais espaço, os duelos diretos, assim como outros núcleos, ajudam no amálgama do enredo. Há sequências destacando, por exemplo, os pais adotivos de Clark Kent, seus colegas no jornal Planeta Diário e a equipe militarizada do arqui-inimigo Lex Luthor (Nicholas Hoult), além do grupo de super-heróis formado por Lanterna Verde (Nathan Fillion), Mulher-Gavião (Isabela Merced) e Senhor Incrível (Edi Gathegi). Classificação indicativa: 12 anos.

FEIRAS

A 23ª Feira Ziriguidum, amanhã das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho, com acesso gratuito, apresenta, entre outros destaques, show de Rodrigo Teixeira (polca-rock), de Pretah (samba) e de Erica Espíndola (MPopB). Já na 13ª Feira Borogodó, no domingo, das 9h às 15h, também grátis, o clima de São João persiste com o “Arraiá com Borogodó”, pilotado por Silvana Valu.

Mais de 300 expositores – de artesanato, gastronomia, moda autoral, literatura, colecionismo e antiguidades de MS – fazem a “cama” para um passeio antes, durante e depois dos shows. Confira: Roberto Shamanti (10h30min), Raphael Vital (11h30min), Flor de Pequi (12h30min) e Brisa do Mato (13h30min). Às 9h30min, tem aulão de yoga conduzido por Isis Flôres.

LOVE PARTY

Realizada pelos DJs Cegonha, Tommy Menegazo e Nathalia Albuquerque, a Love Party, amanhã, no Lupland, chega a sua 11ª edição, com ingressos via Sympla. “Em todas as edições e locais, a Love foi um sucesso, o público é sempre muito fiel e pediu para voltarmos ao Lupland, pela energia do lugar, onde é tudo muito leve e o pôr do sol é o principal convidado para iniciar a celebração”, diz Nathalia Albuquerque. R$ 120. A partir das 16h. Rua Antônio Maria Coelho,

nº 3.285, Jardim dos Estados.

SOCORRO ACIOLI

O romance “Oração para Desaparecer”, de Socorro Acioli, marca o aniversário do clube de leituras Leia Mulheres Campo Grande, que celebra seus sete anos de criação com uma roda de conversa, aberta ao público, sobre o livro da escritora cearense. No enredo, uma mulher desmemoriada se vê em Portugal tendo apenas o idioma como elo com o mundo ao redor. Jardim Secreto Café Bar – Rua Barão de Melgaço, nº 180. Amanhã, 17h30min, grátis (mais informações na página B4).

MADEIRAS DEDILHADAS

Amanhã, às 15h, o Sesc Lageado recebe o Trio Madeiras Dedilhadas – Kemer Almeida (flauta), Marcelo Fernandes (Violão) e Evandro Dotto (violão) – para um concerto gratuito que inclui no repertório o “Romanceiro para Violão Solo”, de Edino Krieger (1928-2022), entre outras composições.

