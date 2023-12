Quatro DJs vão pilotar as picapes da festa Happy House Year, que vai embalar a virada de ano na casa de eventos Z Garden (Rua Edison Pires de Almeida, nº 389, Jardim Veraneio). De Cuiabá (MT), Thalyta Santana se junta a três DJs de Campo Grande para formar o time responsável pela balada da promoter Isabel Salineiro, onde o público vai aguardar a chegada de 2024 ao som da house music, vertente da música eletrônica que marcou época a partir dos anos 1980, com direito a um farto serviço de open bar e open food.

Além de Nathalia Albuquerque, responsável pelos sets de aquecimento em shows de Alok e Paula Toller, entre outros nomes, os DJs Cegonha e Tommy Menegazo também prometem não deixar ninguém parado na pista da Z, a partir das 22h de domingo.

Os ingressos, já no terceiro lote, custam R$ 500 por pessoa, mais R$ 50 de taxa pelo Sympla. Sem taxa, estão disponíveis na Vila Jardim (Rua Antônio Maria Coelho, nº 363). Mais informações: (67) 98121-9880.

A Happy House Year contará com ambientes interno e externo, lounges e mesas bistrô. No cardápio, whisky Red Label, cerveja Corona, água e refrigerante para beber. Quem quiser levar alguma bebida destilada, a rolha livre estará liberada.

Para comer, anote os itens do cardápio assinado pelo buffet Degust, disponível a noite inteira: salada de lentilha com grão-de-bico, coxinha gourmet de queijo brie, dadinho de tapioca, batata bolita com cheddar e bacon, aligot de mix de cogumelos, carpaccio, miniquibe árabe com coalhada, ragu com linguicinha e vinagrete, gratan de carne-seca e mousseline de zucca, caprese ao pesto e ceviche (servidos em minitaças).

E não vai parar por aí. Na madrugada, serão servidos: canelone de queijo com nozes, risoto caprese, risoto com limão-siciliano e, de sobremesa, petit gateau com sorvete e calda ganache.

Na faixa

No outro extremo, em termos de valores, está o réveillon da Cidade do Natal (Vila Morena), no Altos da Afonso Pena, promovido pela prefeitura da Capital e “na faixa”, ou seja, de graça, para o público.

Serão duas atrações musicais, o DJ BWM e o grupo Samba 10, e outros programas para diferentes idades, a partir das 17h30min de domingo até 1h30min da madrugada.

Haverá show de luzes com queima de fogos de artifício sem barulho de quatro minutos à meia-noite, com parada natalina, às 21h, apresentação do DJ BWM, às 22h, e show de pagode com o Samba 10, das 23h até 1h30min.

Toda a estrutura da Cidade do Natal funcionará normalmente de hoje até segunda-feira (1º). Os brinquedos e a Casa do Papai Noel funcionam até as 20h30min. Já a praça de alimentação segue em operação até o encerramento.

Sandim

O reggaeman Sandim e banda é a principal atração musical do Luau do Refúgio, no Refúgio Canaã, na zona rural de Bodoquena.

A festa rola amanhã, na véspera da agitação da virada do ano, com couvert artístico de R$ 10 por pessoa e muito reggae roots, entre outras vertentes, para os fiéis seguidores do gênero musical de origem jamaicana ou para todos que curtem um bom balanço com os pés no chão.

Quem preferir pode pegar o programa completo da Excursão da Virada, com saída nesta sexta-feira e retorno na segunda-feira. No pacote, “três dias de rio, camping, luau, natureza e mais”. Outras informações: (67) 99865-7565.

Cinema

Nos cinemas, a principal estreia é “Mamonas Assassinas – O Filme”, com direção de Edson Spinello e roteiro de Carlos Lombardi, mais conhecido como autor de novelas, porém com experiência na telona desde os anos 1980.

O filme acompanha a trajetória de Dinho (Ruy Brissac), Júlio (Robson Lima), Bento (Alberto Hinoto), Sérgio (Rhener Freitas) e Samuel (Adriano Tunes), integrantes do Mamonas. Em um curto espaço de tempo, o grupo, então desacreditado pela mídia, obteve um sucesso estrondoso.

Confira a sinopse oficial do quinteto, que surgiu querendo ser uma banda de rock progressivo.

“Estamos em Guarulhos na década de 1990. Dinho, Sérgio, Samuel, Júlio e Bento são garotos típicos da época com pouco dinheiro e muitos sonhos. Eles nem imaginam que o humor debochado e inteligente, tão característico do grupo de amigos, vai mudar suas vidas para sempre. De algumas tentativas fracassadas ao sucesso absoluto, em pouco tempo, eles se tornaram o maior fenômeno musical brasileiro da década: os Mamonas Assassinas”.

Marcado por uma grande irreverência, o grupo se tornou expoente da cultura pop no Brasil. A banda ganhou rápida notoriedade com letras e performance de palco escrachadas.

Seu primeiro e único disco, mixado em Los Angeles, vendeu mais de três milhões de cópias em sete meses, em uma época em que isso ainda era a medida maior do sucesso. Até o acidente aéreo, ocorrido em março de 1996, que vitimou todos os integrantes da banda.

Além dos clássicos “Pelados em Santos”, “Vira-Vira”, “Robocop Gay”, entre outras canções, a Brasília amarela estará lá de portas abertas iluminando a projeção.

Trata-se do veículo original da Volkswagen, que, de fato, pertencia ao vocalista Dinho na vida real. Outro lance de realidade: Beto Hinoto, que interpreta Bento, é sobrinho do guitarrista do grupo. Fefe Schneider, Jessica Córes, Jarbas Homem de Mello e Guta Ruiz também integram o elenco.

