Fim de semana tem show gratuito do Ira!, teatro e muito mais

Com Nasi (à esquerda) nos vocais e Edgard Scandurra (à direita) na guitarra, o quarteto faz show gratuito neste domingo pelo Dia Mundial do Rock, na Praça do Rádio - TERCIO ESPERANDIO

Com Evaristo Pádua (bateria) e Johnny Boy (contrabaixo), ambos integrando o quarteto desde 2014, ao lado de Marcos “Nasi” Valadão (vocal) e Edgard Scandurra (guitarra), da formação original, o Ira! coloca as suas mais de quatro décadas de palco a serviço do Dia Mundial do Rock, com show programado para este domingo, na Praça do Rádio Clube.

Embora a data comemorativa oficial (13 de julho) seja só na quinta-feira, ter um show de uma das maiores bandas do rock nacional para curtir – de graça e em praça pública –, a pretexto de celebrar o gênero que nomes como Chuck Berry ajudaram a consolidar (e Elvis Presley transformou em fenômeno planetário), não deixa de ser um programaço para qualquer roqueiro que se preze.

Na estrada desde 1981, o grupo paulista, que na sua formação original também teve André Jung na bateria e Ricardo Gaspa no contrabaixo, é um dos poucos de sua geração que, após enfileirar hits no auge dos anos 1980, segue na ativa, reinventando as velhas canções e que, mesmo depois de uma anunciada separação definitiva, retomou os trabalhos emplacando uma série de novos sucessos.

O resultado é um Ira! que se mantém firme e forte no rock ‘n’ roll, mas que abriu espaço para criações e parcerias capazes de diversificar o seu público tradicional. Fãs mais jovens que os cinquentões de primeira hora (ou ainda mais veteranos), isto é, os contemporâneos da fase 1 da banda, certamente estarão lado a lado no Praça do Rádio para cantar em uníssono com outra plateia grisalha que, com o tempo, se aproximou do repertório do Ira!.

Sim, o grupo costuma contar com coro massivo, não somente durante a execução de “Gritos na Multidão” (com perdão do trocadilho) e outras faixas que o consagraram, a exemplo de “Mudança de Comportamento”, “Envelheço na Cidade”, “Dias de Luta”, “Longe de Tudo” e “Flores em Você”. Ainda, “Vida Passageira”, “O Girassol” e “Eu Quero Sempre Mais” são exemplos de que o calibre do Ira! permaneceu afiado em sua lírica.

Composições mais recentes como “O Amor Também Faz Errar” mostram que segue firme e forte a química de rock ‘n’ roll, romantismo e atitude da banda. A voz de Nasi e a guitarra de Scandurra, diversas vezes eleito o melhor no seu instrumento, são marcas inconfundíveis e incontornáveis do rock brasileiro, mais que do próprio Ira!.

Em entrevista ao Correio do Estado, Nasi garante que o show de domingo será “excelente”, com todos os devidos sucessos e, “pelo menos”, uma canção de todos os 13 discos (estúdio e/ou inéditas) lançados pelo Ira!. A dupla Filho dos Livres – Guga Borba (violão, viola e voz) e Guilherme Cruz (guitarras, viola, violão de 12 cordas e voz) – faz a abertura na celebração pelo Dia Mundial do Rock em CG, marcada para ter início às 17h.

FLIB

Iniciada na quarta-feira, a Feira Literária de Bonito (Flib) segue com as 100 horas de programação de sua sétima edição até este domingo. Um dos destaques de hoje é a poeta e slammer Mel Duarte (SP), que se apresenta, no palco principal da Praça da Liberdade, a partir das 22h. A artista de 34 anos começou a escrever aos oito anos e publicou o seu primeiro livro, “Fragmentos Dispersos”, em 2013.

Seu segundo título, “Negra Nua Crua”, de 2016, ganhou edição na Espanha em 2018. Com uma poética afro e feminista que não se prende ao lugar-comum dos rótulos, Mel é dona de uma performance intensa, carismática e original.

Ela já levou seu sarau para eventos como a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), a Festa Literária das Periferias (Flup), no Rio de Janeiro, e o Festival Literário Luso-Afro-Brasileiro (Festlab), em Angola.

Outro destaque de hoje da Flib é a escritora Flavia Rohdt. Referência regional de poesia aldravista, em que cada palavra é um verso, Flavia é professora de Língua Portuguesa e mora em Anastácio. Ao lado de Denise Silva, ela ministra, das 14h às 16h, a oficina de criação “Aldraveando: Manoel de Barros em Língua de Ave e de Criança”. Amanhã, apresenta a 1ª Mostra Fotoaldrávica Kixoku Komómoye Terenoe.

PRAÇA BOLÍVIA

Em sua sexta edição neste ano, no ritmo da Campanha Sangue Bom, para doação de medula óssea, o evento terá, entre outras atrações, a banda Brisa do Mato, Luiz Acosta, Leca Harper, Samuca Brasil, General R3, Roger Simmons, Guto Martins, Marcelo Gameiro, Hugo Magno e muita dança com o arraiá dos Amigos da Praça. A Praça Bolívia fica no Bairro Santa Fé, entre as ruas das Garças, Barão da Torre, Aníbal de Mendonça e Dias Ferreira.

CIRCO E MÁGICA

No Sesc Cultura, às 16h, com entrada franca, o projeto Sesc Encena Infantil apresenta amanhã o espetáculo de mágica “Iludidamente”, comandado pelo Mago Ton, com números clássicos de magia em releituras atuais e novas criações. No Shopping Bosque dos Ipês, a pedida é o Circo Mundo Mágico, com sessões de terça-feira a sexta-feira, às 20h. Sábado, domingo e feriado são três apresentações seguidas: às 16h, às 18h e às 20h.

Crianças com até 2 anos não pagam e com até 12 anos pagam meia entrada. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet ou diretamente na bilheteria. Variam de R$ 20 a R$ 60, mais taxa de conveniência de R$ 1,80.