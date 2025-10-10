Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Fim de semana tem shows, cinema, feiras e muito mais

Além da farta programação que embala os últimos dias da Bienal Pantanal, incluindo o espetáculo "Crianceiras", o fim de semana tem "Sertanejinho do Teló" celebrando o aniversário de MS, Praça Bolívia, Rockers Sound System, dança no Sesc Prosa

Da Redação

Da Redação

10/10/2025 - 09h30
Com direção de Rodrigo Rezende, o curta-metragem protagonizado por Giulia Agnes e Tero Queiroz apresenta, com delicadeza e envolvimento, uma narrativa sobre o resgate dos vínculos entre pai e filha; hoje, grátis, em quatro horários, na Bienal Pantanal

Com direção de Rodrigo Rezende, o curta-metragem protagonizado por Giulia Agnes e Tero Queiroz apresenta, com delicadeza e envolvimento, uma narrativa sobre o resgate dos vínculos entre pai e filha; hoje, grátis, em quatro horários, na Bienal Pantanal - Divulgação

No fim de semana do Dia das Crianças e do aniversário de Mato Grosso do Sul, tem festa gratuita para celebrar as duas datas. No Parque das Nações Indígenas, neste domingo, a partir das 17h, com entrada franca, o MS Ao Vivo contará com três atrações musicais para comemorar os 48 anos de criação de Mato Grosso do Sul. O projeto musical é uma iniciativa do governo do Estado e apresenta como atração principal o sertanejo pop de Michel Teló.

Isso mesmo. O novo projeto do cantor e instrumentista que, embora nascido no Paraná, tem o coração sul-mato-grossense passeia por um repertório de canções consagradas do pop rock brasileiro, sem abandonar sucessos do modão.

O “Sertanejinho do Teló”, que o músico inclusive gravou ao vivo em Campo Grande, em março, em formato bem intimista e descontraído, vai de Raul Seixas a Los Hermanos, passando por Cazuza, Lulu Santos, com direito a derivações pela música baiana de Ivete Sangalo e outras surpresas.

“Garçom Amigo”, “Vaneira das Meninas Carinhosas” e “Fundo da Grota”, dos tempos do Tradição, antigo grupo de Teló, também estão no repertório do projeto e não devem faltar na apresentação deste domingo.

Aliás, o Tradição também faz parte da festa no show programado por ex-integrantes do grupo, que adotou o nome de Lendas 67, reforçando o simbolismo com as origens do estado e do artista.

O Lendas – com Gerson Douglas, Anderson Nogueira, Vagner Pekois, Carlos Targino e Arapiraca – sobe ao palco do parque logo após o aquecimento no gramado com o set list do DJ Jackson Seballo.

O MS Ao Vivo é um projeto musical promovido pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de MS, em parceria com a Energisa e o Sesc-MS.

CURTA BIENAL

Na Bienal Pantanal, além da presença de dezenas de autores locais, nacionais e internacionais (Naya, Marina Duarte, André Alvez, Henrique Medeiros, Sandra Menezes, Rodrigo Teixeira, Bosco Martins, Ana Suy, Milly Lacombe, Damián Cabrera, etc.), há sets de poesia, shows musicais – por exemplo, Maria Alice (MS) e Nestor Ló Y Los Caminantes (Paraguai) no sábado – e uma programação especial dedicada à criançada, de cinema a espetáculos ao vivo, e, naturalmente, muita literatura.

Tudo com acesso gratuito no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Basta conferir a programação no site www.bienalpantanal.com.br/ ou nas redes sociais do evento.

Um dos destaques é a mostra Curta Bienal, que, hoje, apresenta quatro sessões – às 10h, às 10h30min, às 14h e às 14h30min – do curta-metragem “A Última Porteira” (MS, 2025), uma delicada e envolvente narrativa, com direção de Rodrigo Rezende, sobre paternidade.

“Tiago é um trabalhador solteiro que precisa aprender a ser pai após descobrir que tem uma filha com 10 anos”, diz a sinopse do filme, que tem 20 minutos de duração e classificação indicativa livre.

Sábado e domingo, também tem mais sessões da mostra Curta Bienal, com curadoria de Andréa Freire, sempre no Auditório Pedro de Medeiros. Tero Queiroz (Tiago, o pai) e Giulia Agnes (Alice, a filha) encabeçam o afiado elenco, um dos pontos altos do curta, que é um dos pontas de lança da atual produção audiovisual de MS.

“CRIANCEIRAS”

Outro destaque, em dois horários – às 16h e às 18h – deste domingo, último dia da Bienal, o espetáculo cênico-musical “Crianceiras” proporciona uma viagem, para crianças e adultos, ao universo infantil da poesia de Manoel de Barros (1916-2014).

Concebido pelo músico Márcio de Camillo a partir da obra do poeta, o projeto é inspirado nas iluminuras da artista plástica Martha Barros, sob a direção de Luiz André Cherubini, e tem como referência estética o Grupo Sobrevento de Teatro de Animação.

Unindo teatro, cinema de animação, música, tecnologia digital e literatura, a cena em “Crianceiras” é construída a partir do brincar dos intérpretes com a palavra do poeta musicada em interação com imagens físicas e projetadas que, delicadamente, “no desenrolar das intrigas caçam jeitos inesperados para a liberdade dos curiosos personagens Bernardo, Sabastião, Caranguejo Se Achante e Sombra-Boa, entre outros.

PRAÇA BOLÍVIA

Neste domingo, das 9h às 14h, a feira cultural Praça Bolívia – na Rua das Garças com a Rua Aníbal de Medeiros, Bairro Santa Fé – também se enfeita para receber a gurizada, com uma programação recheada de atrações: capoterapia (capoeira), Lisa Lima (dança do ventre) e o Palhaço Gabinete, além de artesanato, moda, comidas típicas, arte e antiguidades, campanha de adoção de pets e jogo de xadrez. O Renato Mendes Trio e as bandas Bar Ganhas, Filhos Fortes e Skuderia estão entre as atrações musicais.

DANÇA

Hoje, a partir das 19h, tem o espetáculo de dança “Efêmera Prece”, com o performer Irineu Júnior, no Sesc Teatro Prosa. Os ingressos são gratuitos mediante reserva pela plataforma Sympla. Classificação indicativa: livre. Endereço: Rua Anhanduí, nº 200, Centro.

Confira a sinopse: “Um corpo ora em movimento. Entre pausas, fluxos e rupturas, tece sua prece no breve – no que nasce, no que se desfaz, no que resiste. Na travessia entre presença e ausência, molda silêncios, convoca fôlego e se lança. Porque há algo que insiste em permanecer, mesmo quando tudo é passageiro.

“Efêmera Prece” é rito, travessia e respiro, pois seguir em frente é também habitar o instante – reconhecer a beleza do que é passageiro e transformar o efêmero em presença”.

LITERATURA

Oito títulos do Projeto Leia MS, que reedita obras locais, ganham lançamento na Bienal Pantanal

Oito títulos do projeto Leia MS, que reedita obras de autores locais, ganham lançamento na Bienal Pantanal; além da versão física, livros também ficarão disponíveis gratuitamente no formato e-book por dois anos pelo aplicativo MS Digital

09/10/2025 10h30

Além dos escritores de outros estados e países, a literatura sul-mato-grossense também marca forte presença na 1ª Bienal Pantanal – Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. No estande do projeto Leia MS, um dos destaques é a participação dos autores da Vida Produções, com relançamento de oito títulos regionais. As sessões de autógrafos começaram ontem e seguem até amanhã. Raquel Naveira e Jaminho estão entre os autores que assinam as obras.

A diversidade de estilos e gerações aguça o pacote da iniciativa. Quem abriu a agenda de bate-papo e autógrafos, nesta quarta-feira, foi a pedagoga Anna Dichoff, autora de “Careca de Saber”, uma sensível narrativa de esperança e superação protagonizada por uma menina de 6 anos que perde os cabelos em decorrência de uma enfermidade.

“A importância do livro estar nas bibliotecas de todo o Estado representa que mais mãozinhas poderão manusear o livro e ter uma visão de amor como possibilidade de luta contra muitos males”, afirma a autora.
Hoje, quatro títulos serão relançados: “No Mundo Encantado de Luciana”, de Raquel Naveira; “Fábula da Ilha”, de Douglas Calvis Crelis ; “Às Margens do Rio Anhanduí – Histórias das famílias de João Vieira de Menezes e Maria Lino Pereira”, de Leiner Vieira Mello; e “Onça Pitoca”, de Jaminho. Amanhã será a vez de “Histórias da Vovó Léla – Contos Pantaneiros”, de Cristiane Silva; “É Assim que Eu Vejo as Estrelas”, de Goretti de Moura; e “Os Encantos de Aurora”, de Mara Calvis.

O projeto Leia MS é um edital do governo do Estado que estimula a reedição e a circulação de títulos de autores sul-mato-grossenses. Além das versões impressas, os livros também ficarão disponíveis gratuitamente no aplicativo MS Digital, na aba Leia MS, por dois anos, além de fazerem parte do acervo do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Mato Grosso do Sul.

VIVA E PULSANTE

“Estar na Bienal com autores que representam tantas vozes e estilos é uma forma de mostrar que a literatura sul-mato-grossense está viva, pulsante e em movimento. O Leia MS tem nos permitido chegar a novos leitores e fortalecer o orgulho de pertencer a essa cena literária tão rica”, afirma a escritora Mara Calvis, que está à frente da Vida Produções, responsável pela publicação das obras.

RAQUEL

Cenários povoados por castelos, bonecos, joaninhas, trenzinhos, pássaros e estrelas ganham vida em “No Mundo Encantado de Luciana”, resultado do encontro criativo entre a escritora Raquel Naveira e a artista visual Luciana Rondon. A narrativa nasceu das telas mágicas de Luciana, de estilo naïf e primitivista, que revelam um universo de cores, espontaneidade e imaginação. Inspirada por esse repertório, Raquel transformou imagens em palavras, costurando lembranças da infância em comum em Bela Vista , cidade de fronteira entre Brasil e Paraguai, com referências ao modernismo brasileiro, evocando artistas como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti.

Mais do que um livro ilustrado, a obra é um diálogo entre literatura e artes plásticas, em que palavra e cor se entrelaçam. O texto poético se abre em metáforas, memórias e sonhos, enquanto as ilustrações transportam o leitor a uma dimensão encantada, marcada pela ingenuidade do olhar infantil e a riqueza da natureza fronteiriça.

“No Mundo Encantado de Luciana” também foi concebido como um material que dialoga com a educação. Professores encontram no livro sugestões de projetos para sala de aula, que vão desde atividades de leitura e escrita até explorações artísticas.

Crianças e adolescentes, por sua vez, são convidados a experimentar um mergulho criativo, descobrindo no desenho e na palavra caminhos para expressar o próprio imaginário. “Penetrar na Casa da Beleza é fundamental. É disso que trata o livro: da beleza da palavra e da cor, da saudade, da natureza e dos sonhos”, resume Raquel, que integra o panteão da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL).

EM FAMÍLIA

“Esta obra representa uma grande conquista e a realização de um sonho: poder contribuir para o registro e a partilha das histórias de nossa família. Ao mesmo tempo, é um convite para que outras famílias também preservem suas memórias, evitando que se percam os momentos vividos por pessoas que fizeram e fazem parte da história do nosso estado. A família é um grande legado”, diz a professora Leiner Vieira Mello, que assina “Às Margens do Rio Anhanduí”.

O texto nasceu do desejo de não deixar se perderem as lembranças de lutas e conquistas da família de Leiner. Às margens do Rio Anhanduí, bisavós, avós, pais e mães lutaram para construir novas moradas e deixar como herança não apenas a terra e o trabalho, mas também a cultura, a culinária, as danças, as músicas, as rezas, as orações e os causos que moldaram o cotidiano de muitas famílias sul-mato-grossenses.

“Cada conto é mais do que um texto, é um pedaço de memória viva”, resume Cristiane Silva, que escreveu “Histórias da Vovó Léla” durante o isolamento da pandemia. “Foi um misto de alegria e saudade. Escrever foi também reviver a voz, o cheiro e a presença de quem já não está mais entre nós”, afirma a autora.
Inspirada nas narrativas orais contadas por Arlete de Oliveira, sua avó, Cristiane recria histórias que misturam lendas, causos e lembranças, construindo uma ponte entre a tradição oral e a literatura contemporânea.

Leia a coluna desta quinta-feira (9)

09/10/2025 00h03

Rafaela Cappai - artista brasileira

"Você tem o direito de recomeçar quantas vezes quiser. A vida não exige perfeição, mas sim presença e intenção”.

 

FELPUDA

Câmaras Municipais continuam aparecendo como focos de, digamos, “coisas estranhas”, levando o Ministério Público de MS a entrar em ação. Apesar de ter toda estrutura jurídica, com assessores e procuradores, prefeitura do interior contratou escritório de advocacia para dar apoio jurídico geral e acompanhamento de demandas nos órgãos fiscalizadores. A promotoria do município ajuizou ação civil pública e conseguiu barrar liminarmente o negócio, até o julgamento do mérito, considerando a falta de necessidade de contratação externa e irregularidade na inexigibilidade de licitação. Como se vê...

Voo

Quem estaria em posição de decolagem do ninho tucano seria o deputado federal Beto Pereira. Ele deverá se filiar, no próximo ano, ao Republicanos para disputar a reeleição.

Mais

O presidente da legenda, deputado estadual Antônio Vaz admite que há conversações neste sentido. Beto já presidiu o PSDB municipal e disputou, em 2024, a Prefeitura de Campo Grande.

DiálogoA ponte mais alta do mundo – Huajiang Grand Canyon Bridge –, foi inaugurada na província de Guizhou (China). Ela tem 625 metros de altura entre a pista e o chão em seu ponto mais elevado e quase 3 quilômetros de extensão e a estrutura impressiona pela grandiosidade. Localizada sobre o Rio Beipan, a ponte supera a, até então recordista mundial, Ponte Duge, também em Guizhou, que tem 565 metros de altura. O vão principal mede 1.420 metros e foi projetado no formato de ponte suspensa, com torres de sustentação azuis que já se tornaram ícone na paisagem montanhosa da região. A obra levou mais de três anos para sua conclusão e tem como objetivo reduzir o tempo de viagem: trajetos que antes levavam duas horas agora podem ser feitos em minutos.
DiálogoFabiana Gibran, Mara Dolzan e Maria Clara Alvares
DiálogoMarcela Martins, Paola Ribeiro e Monica Kochen  

Pode ser

Há quem garanta que ainda nesta semana o governador Eduardo Riedel poderá anunciar o nome de Walter Carneiro Júnior (PP), suplente de deputado federal, como o novo secretário da Casa Civil. Waltinho é filho do deputado constituinte e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Walter Carneiro, e tem ligações políticas também com o ex-governador Reinaldo Azambuja que, durante sua gestão, o nomeou como diretor-presidente da Sanesul. No governo Riedel foi secretário-adjunto da Semadesc. 

Junto

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, também trabalhará em conjunto com a Casa Civil. Isso significa que, além das suas atribuições de auxiliar e representar o governo, ampliará sua atuação política institucional, como a de articulação com os prefeitos, marcando presença do Estado nos municípios. Conversa é que não deverá ser nomeado um secretário-adjunto, a exemplo do que acontece em alguns órgãos.

No pedaço

O presidente do PL, Reinaldo Azambuja continuará atuando nas articulações político-partidárias com vistas à manutenção e apoio à administração estadual. Ele vem agindo para consolidar forte base de apoio à reeleição do governador. Além disso, como os liberais estarão no palanque de Eduardo Riedel, as chapas dos proporcionais serão discutidas entre as lideranças do PL e da Federação União Progressista.

