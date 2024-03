Correio B+

Para alunos que se interessam em ingressar em uma das maiores Escolas de ballet do mundo, as inscrições estão abertas em Campinas, interior de São Paulo. E nos dias 23 e 24 de março, a Cia Jovem se apresenta na cidade.

A Escola do Teatro Bolshoi realiza na cidade de Campinas, no dia 21 de março, pré-seleção para novos alunos. Foto: Divulgação

A Escola do Teatro Bolshoi realiza na cidade de Campinas, no dia 21 de março, pré-seleção para novos alunos.

Na pré-seleção, profissionais do Bolshoi analisam as habilidades físicas e artísticas dos candidatos, como flexibilidade, projeção cênica, postura e biótipo.

Podem participar crianças e adolescentes na faixa etária de 9 a 17 anos (seguindo o ano de nascimento indicado nos editais da instituição), com e sem conhecimento em dança. Os testes acontecem na Rua El Salvador, 168 - Jardim Nova Europa, Campinas – SP e as inscrições até dia 19 de março no site www.escolabolshoi.com.br

Para os candidatos com experiência em dança, a avaliação ocorre por meio de uma aula específica, na qual os profissionais do Bolshoi analisam a habilidade dos participantes em executar exercícios básicos nas barras, no centro e, para as candidatas femininas, no uso de sapatilhas de ponta.

Quanto às crianças que ainda não dominam a arte da dança, o teste é lúdico, envolvendo atividades como saltar, tocar os pés sem dobrar os joelhos e outros exercícios pertinentes ao desenvolvimento da dança. Através desses movimentos, os avaliadores analisam as habilidades das crianças para assimilarem o Método Vaganova, utilizado no ensino de dança clássica na Escola Bolshoi.

Os aprovados na pré-seleção avançam para a última etapa do processo de admissão, realizada em outubro, na cidade de Joinville/SC, onde disputam uma vaga para o curso de Dança Clássica na Escola Bolshoi.

As inscrições para a pré-seleção podem ser efetuadas até o dia 19 de março no site da Escola Bolshoi (https://www.escolabolshoi.com.br/audicoes), com uma taxa de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Candidatos de todo o Brasil e principalmente de Campinas e região podem participar, a pré-seleção é aberta para todos que cumprirem o edital. Aqueles que estudam na rede pública, que tenham comprovante de matrícula, podem entrar em contato com a Escola Bolshoi pelo e-mail [email protected] para solicitar a isenção da taxa de inscrição.

O edital completo, com ano de nascimento para os candidatos e informações, está disponível no site da Escola Bolshoi.

Escola Bolshoi benefícios

A Escola Bolshoi concede 100% de bolsas de estudo para todos os aprovados. Além de ensino gratuito, os alunos recebem benefícios como alimentação, transporte, uniformes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica, assistência odontológica preventiva, atendimento fisioterápico, nutricional e assistência médica de emergência/urgência pré-hospitalar. Para isso devem apresentar bom rendimento na Escola Bolshoi e também no ensino médio e fundamental, pois a ausência de boas notas implica na perda da bolsa de estudo no Bolshoi. Os alunos recebem educação, aprendem uma profissão, exercitam responsabilidade e constroem cidadania.

O complexo escolar é formado por salas para aulas de balé, estúdios de música, ateliê, núcleo de saúde, biblioteca, cantina, espaços culturais e dois laboratórios cênicos. Cerca de 6 mil metros quadrados de absoluta dedicação profissional ao ensino. Espaço ideal para formar artistas da dança dentro da metodologia do Teatro Bolshoi.

A Escola é uma instituição, com personalidade jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, que tem apoio da Prefeitura Municipal de Joinville, do Governo do Estado de Santa Catarina e dos “Amigos do Bolshoi”, empresas e pessoas físicas socialmente responsáveis que contribuem com o projeto por meio de serviços prestados e patrocínios não incentivados ou incentivados por leis de incentivo à cultura municipal, estadual e federal. A Escola Bolshoi conta com o patrocínio de empresas como: Loterias Caixa, Diamante Energia, Porto Seguro, Whirpool, Aurora, Brascabos, BRDE, Catallini Terminais Marítimos, Celesc, Ciser, Engie, Nidec, Texpa, TKEe demais Amigos que contribuem com a arte no país.

Empregabilidade

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil disponibiliza para o mercado de trabalho da dança não só bailarinos com formação de qualidade, mas também pessoas conscientes do seu papel na sociedade.

A Escola já formou 455 bailarinos e 71% atuam na área da dança pelo Brasil e Exterior. A empregabilidade relaciona-se com a realidade de todo e qualquer profissional. Atualmente os jovens formados no Bolshoi Brasil atuam em 25 países e em 5 continentes.

Serviço:

Pré-Seleção em Campinas/SP

Quando: 21 de março

Onde: Rua El Salvador, 168 - Jardim Nova Europa, Campinas – SP

Inscrições: www.escolabolshoi.com.br até 19 de março, valor R$35

Quem pode participar:

Meninas: nascidas em 2014 e 2015 (ingresso 1º Ano) e 2007 a 2013 (ingresso em turmas

avançadas)

Meninos: nascidos de 2013 a 2015 (ingresso 1º Ano) e 2007 a 2012 (ingresso em turmas avançadas

Cia Jovem - Foto: Divulgação

Cia. Jovem Bolshoi Brasil faz apresentações em Campinas

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil está em turnê de espetáculos pelo país e nos dias 23 e 24 de março, chega em Campinas, São Paulo. O espetáculo Gala Bolshoi será apresentado pelos bailarinos da Cia. Jovem Bolshoi no Brasil, no Teatro Municipal Castro Mendes. Aberto ao público em geral, as apresentações contam com apoio e Realização de Instituto Cultural Desterro e o Patrocínio do Ministério da Cultura e Porto Seguro.

O espetáculo de Gala Bolshoi, com duração de 1h30, apresenta coreografias clássicas e contemporâneas dos mais aclamados balés. Os Bailarinos interpretam trechos memoráveis de obras como “Quebra-Nozes”; “Don Quixote”, “O Corsário” entre outras.

O segundo ato é composto pelo Ballet Carmen, que teve sua estreia em 2023 na Escola Bolshoi e agora está no repertório da Cia Jovem. A versão é coreografada por William de Almeida, e foi inspirada no homônimo do escritor Prosper Mérimée, e tem sua história conduzida pela música de Georges Bizet. Carmen é uma mulher espanhola forte e ousada para sua época.



A obra, reflete uma visão complexa e profunda dos contrastes internos da própria vida. Representa a liberdade de acolher e cumprir o seu próprio destino, com base no fluxo de seus instintos e não em idealismos abstratos. Ambientado na Espanha do século XIX, o ballet segue a jornada de conflitos, amor, desejo e ciúme que se desenrolam na vida da personagem. Carmen tem uma narrativa repleta de emoção e intensidade que promete encantar o público.

Ingressos

Os ingressos para os Grandes Espetáculos da Escola Bolshoi em Campinas, nos dias 23 e 24 de março, custam entre R$ 39,60 (ingresso cultural) até R$ 80 mais taxas administrativas.

Pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, podem retirar 1 ingresso por CPF, apresentando o CadÚnico na bilheteria do Teatro Municipal Castro Mendes. Ingressos limitados.

Serviço:

Grandes Espetáculos Bolshoi Brasil - Gala Bolshoi em Campinas/SP

23 de março

Horários: 17h e 20h30

24 de março

Horário: 18h

Local: Teatro Municipal Castro Mendes

Classificação: 12 anos

Ingressos:

*Cultural R$ 39,60

Inteira: R$ 80

Meia-entrada: R$ 40

* Ingresso Cultural: Esse é um propósito da Escola Bolshoi com o Instituto Desterro para disponibilizar ingressos a preços populares e garantir acesso a todos, não há necessidade de apresentação de comprovantes na compra do seu ingresso cultural.