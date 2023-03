Fim de semana terá de Gabriel Sater a musicais inspirados na Disney

Após as obras de reforma e restauro, iniciadas em novembro de 2021 e que se estenderam por 16 meses, a Casa do Artesão será reaberta ao público na tarde deste domingo.

Para marcar a cerimônia, foram programadas várias atrações no prédio histórico, erguido entre 1918 e 1923, a partir de projeto do engenheiro Camillo Boni.

Durante o evento, serão entregues homenagens às três artesãs que representarão a classe profissional na Semana do Artesão 2023, que também terá sua abertura oficial durante a celebração de reabertura da Casa do Artesão, localizada na Avenida Calógeras, nº 2.050, no centro de Campo Grande, próxima à Morada dos Baís.

As homenageadas Beatriz Barros, Lucimar Maldonado e Leslie Bassi Gaffuri ganham o reconhecimento da semana, o mais importante evento voltado ao segmento no Estado, graças a suas grandes contribuições para o artesanato de MS, com peças comercializadas em diversas feiras nacionais e internacionais.

Será aberta também a exposição Rota Pantaneira, com obras de diversos mestres do artesanato da região.

A partir das 19h, dois shows gratuitos arrematam a comemoração, ambos na chave da lírica pantaneira, mesclando uma diversidade de estilos, a exemplo do sertanejo, do chamamé e do folk.

Primeiramente, subirá ao palco o veterano Geraldo Espíndola, mostrando composições autorais e algumas releituras dos cancioneiros Almir Sater, Paulo Simões e Geraldo Roca.

Em seguida, quem assume o microfone é Gabriel Sater, ainda embalado pela figura de Trindade, seu personagem de grande sucesso na segunda versão da telenovela "Pantanal", que foi ao ar até outubro do ano passado. No enredo, Trindade tinha "parte com o demo", ou seja, consultava e ouvia instruções do diabo, que na trama era chamado de Cramulhão.

Mas a intimidade com o ser demoníaco na trama, que conferia uma aura de medo e de mistério em torno do personagem-violeiro de Sater, deve passar longe durante sua apresentação, já que, na realidade, o carisma do músico cativou bastante a audiência. Resta saber se "Cavalo Preto", uma das modas de sucesso na trilha de "Pantanal", será executada.

A Casa do Artesão abriga em seu acervo mais de 3 mil peças, produzidas por aproximadamente 800 profissionais, que atuam com diferentes técnicas, repertórios e tradições. A partir do dia 20, o espaço retoma o seu horário normal de funcionamento, que é de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 17h30min, e aos sábados, das 8h às 14h.

A BELA E A FERA

No Teatro Glauce Rocha, dois musicais, ambos em duas sessões, preenchem a programação: "A Bela e a Fera O Musical", com ingressos já esgotados (no sábado, às 17h, e no domingo, às 15h), e "Elvis Experience In Concert Tribute" (no sábado, às 21h, e no domingo, às 20h).

No primeiro espetáculo, o público poderá conferir uma releitura de um dos maiores clássicos da Disney, que, por sua vez, bebe na fonte original de um conto francês de domínio público.

A produção leva ao palco 30 atores, bailarinos, cantores e uma orquestra ao vivo, além de mais de 200 figurinos, cenários grandiosos e projeções 3D em video mapping. As vozes dos solistas impressionam e encantam a todos, além de fazerem emocionar e divertir com os personagens cômicos.

Com todas as canções performadas ao vivo, o musical conta com direção-executiva de Daniela Schiarreta, direção musical do maestro Eduardo Pereira, preparação vocal de Mariana Nunes, coreografias de Tatiana Abbiati, Alessandra Lona como dance captain, direção residente de Ewerton Novaes e direção-geral do renomado diretor Bruno Rizzo.

A turnê já percorreu mais de 50 cidades brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, João Pessoa, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Foz do Iguaçu, Curitiba, Maceió, Natal, Joinville, Florianópolis, Porto Alegre, Fortaleza, entre outras e impactou um público de mais de 250 mil pessoas em quatro anos. O musical também já passou pelo Uruguai e pela Argentina.

ELVIS

Para o "Elvis Experience In Concert Tribute" ainda havia ingressos disponíveis até o fechamento desta edição, de R$ 65 (meia-entrada) a R$ 170 (inteira), dependendo do setor.

O tributo ao Rei do Rock, que também terá performance ao vivo das canções, reúne um elenco de 30 artistas no palco para contar, por meio de seus maiores sucessos, a história de um dos maiores astros da música.

A produção inclui balé, backing vocals, banda e orquestra de músicos e promete impressionar com a exuberância dos cenários, das coreografias, das trocas de figurinos e de uma iluminação de última geração.

Uma vez mais, a direção-executiva é de Daniela Schiarreta, e a direção musical, do maestro Eduardo Pereira. Preparações vocais de Marconi Araújo (solistas) e Mariana Nunes (backing vocals), coreografias de Tatiana Abbiati e Alessandra Lona como dance captain. Na direção residente e na direção-geral, respectivamente, estão Ewerton Novaes e Bruno Rizzo.

Os ingressos disponíveis podem ser adquiridos no estande do Comper Jardim dos Estados ou pelo site ingressodigital.com. Mais informações pelo telefone:

(67) 99296-6565.

ANA CABRAL

Neste domingo, o Sesc no Bosque promove um show gratuito de Ana Cabral, a partir das 12h, na praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. Cantora, compositora e violonista, Ana Cabral traz em sua formação musical influências da polca paraguaia, da guarânia, do chamamé e do rasqueado.

Na fase atual, a artista passeia por composições da MPB "em letras que dão voz às minorias", descreve.

CINEMA

Nas telonas, um dos destaques é "John Wick 4: Baba Yaga", com o astro Keanu Reeves reprisando o personagem do título. "Com o preço por sua cabeça cada vez maior, o lendário assassino de aluguel leva sua luta contra o high table global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo de Nova York a Paris, do Japão a Berlim", escreve a sinopse do longa dirigido por Chad Stahelski.

Também estreou no circuito "Shazam! Fúria dos Deuses", do diretor David F. Sandberg. Conforme a sinopse, deuses antigos chegam à Terra em busca da magia roubada deles há muito tempo. Shazam e seus aliados são lançados em uma batalha por seus superpoderes, suas vidas e o destino do mundo.