Fim de semana terá Festival do Churrasco, Feira Literária e Teatro em Mato Grosso do Sul

3° Festival Internacional da Carne tem shows de samba, rock, sertanejo e música eletrônica; na 9ª Feira Literária de Bonito, um dos destaques são as rodas de conversa da ASL; 11° Festival Internacional de Teatro movimenta Dourados

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

19/09/2025 - 09h30
O tradicional preparo do churrasco no estilo fogo de chão é uma das experiências que o visitante pode aproveitar, de hoje a domingo, no 3° Festival Internacional da Carne; as barquinhas de degustação custam a partir de R$ 30

Foto / Divulgação

São dezenas de estações gastronômicas, com destaque para os preparos de churrasco, diversos shows, palestras, workshops e ainda atrações para as crianças. É o 3° Festival Internacional da Carne, que, de hoje até domingo, ocupa o Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Mais do que um evento gastronômico, o Festival é uma celebração da carne sul-mato-grossense, com uma diversificada programação cultural extra-prato que se amplia este ano para mostrar que a tradição e saberes sobre os assados vão muito além do espeto.

Realizado pela Márcia Marinho Produções e Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), com apoio do governo do Estado, Sebrae e Senar, o Festival vai funcionar das 18h às 23h hoje; e das 11h às 23h amanhã e no domingo. Cada barquinha com as porções custa R$ 30, oferecendo cortes nobres e exóticos, como jacaré e avestruz.

Há também espaços diferenciados, como o Chalé Grill (mais intimista) e o Churras Concept (para convidados do anfitrião Corpal). Para as crianças, tem a Fazendinha, com uma imersão lúdica e educativa no mundo agro. E a Expoequestre apresenta provas equestres e exposição de cavalos. Tudo gratuito, à exceção das degustações.

Confira, a seguir, a programação de shows do festival da Carne

  • Hoje: das 17h30min às 19h, Coyotes; das 19h30min às 21h, JH e Betinho; das 21h15min às 22h45min, Cassino Boogie; das 22h45min às 23h, DJ. 
  • Sábado: das 13h30min às 15h, Rick Bergamo; das 15h às 16h, DJ; das 16h às 17h30min, Fernando Morreu; das 17h30min às 18h, DJ; das 18h30min às 20h30min, Bêbados Habilidosos; das 20h30min às 21h, DJ; das 21h às 22h30min, Coquetel Blue. 
  • Domingo: das 11h às 12h30min, DJ; das 12h30min às 14h30min, Naip; das 14h30min às 15h30min, DJ; das 15h30min às 17h30min, João Paulo e Fiapo; das 17h30min às 18h, DJ; das 18h às 19h, João Lucas e Walter Filho.

ASL NA FLIB

“Escrever biografias” e “Mulheres – Escritoras de MS” são os temas das rodas de conversa que a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) preparou para a sua participação na 9ª Feira Literária de Bonito (Flib), que começou na quarta-feira e segue até domingo, com todas as atividades sendo realizadas gratuitamente na Praça da Liberdade em diferentes espaços. As rodas da ASL serão realizadas no Pavilhão das Letras.

Lenilde Ramos, Lucilene Machado, Maria Adélia Menegazzo e Henrique de Medeiros Filho, presidente da ASL, são imortais da instituição que marcam presença na Flib, que este ano celebra o tema “Literatura: a Autoria, a Arte e a Vida”. Hoje, às 18h, o painel “Escrever Biografias” terá as exposições de Lenilde Ramos e Henrique de Medeiros, sob mediação de Maria Adélia Menegazzo. O encontro abordará os desafios e encantos da escrita biográfica, gênero que exige sensibilidade, rigor e compromisso com a verdade e a memória.

Amanhã, às 15h, será realizada a roda “Dedo de Prosa – Mulheres: Escritoras de MS”, com a participação de Lucilene Machado. O bate-papo destacará a produção literária feminina no Estado, suas vozes, narrativas e contribuições para a cultura sul-mato-grossense.

FIT EM DOURADOS

Em Dourados, sob a organização da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e curadoria do encenador Nill Amaral, o 11° Festival Internacional de Teatro (FIT) retorna, após um hiato de seis anos, oferecendo uma programação com espetáculos produzidos na cidade, em Campo Grande e em outros estados, além de palestras e oficinas, de 18 a 27 deste mês. Confira a programação completa no Instagram (@culturaufgd) ou no portal do Correio do Estado. Tudo com entrada franca.

Passam pelos palcos do FIT, durante o período, 15 grupos teatrais de diversas partes do País, incluindo as de MS, que ocupam a Praça Antônio João, os parques dos Ipês, Rego D´Água e Antenor Martins, os espaços culturais Sucata Cultural e Casulo, o Centro de Convivência do Idoso e locais da própria universidade, seus auditórios e o Núcleo de Artes Cênicas (NAC). Um dos destaques deste fim de semana é “Neva”, da Armazém Companhia de Teatro (RJ), às 20h de domingo no Auditório Central da UFGD (Unidade 2).

A peça, escrita em 2005 pelo dramaturgo e diretor de teatro chileno Guillermo Calderón, faz referência ao Rio Neva, um rio que atravessa a cidade de São Petersburgo, na Rússia. O enredo se passa na então capital do Império Russo, em 9 de janeiro de 1905, dia que ficou conhecido como Domingo Sangrento, quando manifestantes foram fuzilados pela Guarda Imperial. No espetáculo, tudo se passa dentro de um teatro, onde um ator e duas atrizes que iriam se encontrar para ensaiar “O Jardim das Cerejeiras”, acabam se abrigando.

GASTRONOMIA

Festival da Carne: Campo Grande será a Capital do churrasco nesse fim de semana

Com mais de 30 estações gastronômicas, 19 apresentações musicais, campeonato de assadores, palestras e workshops, incluindo sessão de desossa ao vivo, o 3º Festival Internacional da Carne é tentação imperdível, de amanhã até domingo

18/09/2025 10h30

Cortes nobres e exóticos, como jacaré, avestruz, búfalo e peixe pirarucu, além de suínos e das carnes mais tradicionais, que fazem da degustação uma experiência rica, envolvente e, sim, uma deliciosa imersão cultural a partir do paladar

FOTO: Divulgação

Tá chegando a hora. De amanhã até domingo, Campo Grande transforma-se na capital do churrasco com a realização do 3° Festival Internacional da Carne, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.
Mais do que um evento gastronômico, o festival é uma celebração da carne sul-mato-grossense, reunindo sabores, cultura, música e experiências para toda a família. A realização é da Márcia Marinho Produções e da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), com apoio do governo do Estado, Sebrae e Senar.

Destaque no calendário de eventos da cidade, o festival apresenta mais de 30 estações gastronômicas, oferecendo cortes nobres e exóticos, como jacaré, avestruz, búfalo e peixe pirarucu, além de suínos e dos carnes mais tradicionais, que fazem da degustação uma experiência rica, envolvente e, sim, uma deliciosa imersão cultural a partir do paladar.

As porções são generosas, cada barquinha terá cerca de 250 gramas (proteína e acompanhamento), garantindo uma experiência completa para cada visitante a partir de R$ 30. “O festival é também um espaço de celebração cultural. Ao valorizar nossas carnes, ingredientes e modos de preparo, estamos contando a história do nosso povo e mostrando a riqueza da identidade gastronômica sul-mato-grossense”, afirma Márcia Marinho, que trabalha fomentando a gastronomia regional desde 2017.

Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul, afirma que o festival vem para comprovar que a carne de Mato Grosso do Sul é a melhor do Brasil. “Reunimos especialistas, produtores, empresários e consumidores em torno da carne para valorizar a tradição, a qualidade e a inovação do nosso setor. A Acrissul tem a honra de abrir as portas para um evento que não apenas promove negócios, mas também fortalece a imagem do Mato Grosso do Sul como referência mundial na produção de proteína animal”, afirma.

“Estamos preparados para receber o público com muito conhecimento, cultura e experiências únicas”, diz Bumlai. Para explorar os sabores de forma organizada, o evento contará com um circuito gastronômico completo, permitindo ao público percorrer todas as estações, conhecendo diferentes cortes, temperos e modos de preparo.

A maratona do sabor não fica por aí, com uma diversidade de opções que amplia a oferta gastronômica e intensifica o mergulho sensorial de sabores de ponta a ponta nas refeições ou apetitosas beliscadas, desde as entradas ao derradeiro abocanhar. Haverá áreas de sobremesas criativas e espaços diferenciados, como o Chalé Grill, com ambiente de conforto e música intimista, e o Churras Concept, um espaço premium para experiências gastronômicas exclusivas para convidados pelo anfitrião Corpal.

E tudo isso para toda a família. O festival não foi concebido somente para o público adulto. Durante os três dias, a Fazendinha garante diversão educativa para as crianças. E a Expoequestre apresenta provas equestres e exposição de cavalos. No sábado, os melhores assadores disputam a 3ª Etapa do Circuito de Churrasco – Edição Campo Grande, em estilo fogo de chão, concorrendo a prêmios em dinheiro e brindes exclusivos.

Além da intensa experiência gastronômica, o 3º Festival Internacional da Carne movimenta a cadeia criativa local, gerando aproximadamente 500 empregos diretos e indiretos, além de promover negócios na gastronomia, artesanato e bebidas. Fora a agenda musical, ainda mais eclética, com um número maior de atrações, mobilizando mais artistas, técnicos e outros profissionais que mandam ver no som.

MÚSICA

A programação musical é diversificada, com apresentações de sertanejo, blues e country, incluindo artistas como João Haroldo e Betinho, João Paulo e Fiapo, Bêbados Habilidosos, Cassino Boogie, Banda Fernando Morreu e DJ sets. 

O evento ainda conta com o famoso Tendél AgroPlay, que promete agitar as noites de sexta-feira a domingo. Confira no box a programação completa, com o horário das apresentações de cada dia.

Cortes nobres e exóticos, como jacaré, avestruz, búfalo e peixe pirarucu, além de suínos e das carnes mais tradicionais, que fazem da degustação uma experiência rica, envolvente e, sim, uma deliciosa imersão cultural a partir do paladar

Vale Tudo: novos capítulos prometem reviravoltas surpreendentes e dilemas atuais

André fica muito magoado ao descobrir uma mentira de Aldeíde

18/09/2025 10h05

Reprodução

A novela Vale Tudo, um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, volta a ganhar espaço no imaginário do público com a expectativa de seus próximos capítulos. Mais de três décadas após a estreia original, a trama continua ecoando pela força de suas perguntas centrais: vale tudo para vencer?

Nos novos capítulos, o fio condutor segue o mesmo — ambição, poder e ética em conflito — mas sob o olhar de um Brasil em transformação. Personagens já conhecidos enfrentam dilemas contemporâneos: a corrupção com novas roupagens, as tensões familiares que se misturam ao jogo político e as relações humanas testadas em um cenário em que a verdade e a mentira se confundem.

O público poderá revisitar momentos icônicos, como as disputas de Raquel e Maria de Fátima, agora reinterpretadas à luz de um país mais conectado e polarizado. A trama também abre espaço para novos núcleos e temas, abordando desigualdade social, influência das redes digitais e até os bastidores do poder econômico.

Com narrativa ágil e diálogos que refletem questões atuais, Vale Tudo promete emocionar tanto quem acompanhou a versão original quanto uma nova geração de telespectadores. É a chance de reviver uma história que se mantém viva porque toca em valores universais: ambição, amor, traição e a eterna busca por justiça.

Mais do que entretenimento, a novela segue como espelho da sociedade brasileira, questionando até que ponto cada um de nós é capaz de ir para alcançar seus objetivos.

Resumo da novela Vale tudo  de 18 a 26/09

18 de setembro (quinta) — Capítulo 148

  • André fica muito magoado ao descobrir uma mentira de Aldeíde e decide rompê-la. 
  • Odete estranha o comportamento de César, percebendo que algo não se encaixa em suas atitudes. 
  • Daniela demonstra preocupação com André, enquanto Consuêlo celebra o retorno do filho para casa. Heleninha e Renato aprofundam sua aproximação. André comunica que pensa em desistir do campeonato que estava disputando. 
     

19 de setembro (sexta) — Capítulo 149

  • Maria de Fátima fala mal de Celina para Estéban, também comenta que sua irmã sairá com Olavo. 
  • Ana Clara confronta Maria de Fátima, deixando claro que sabe quem ela é de verdade. 
  • Celina cogita terminar seu relacionamento com Olavo. 
  • Estéban flagra Celina em situação comprometedora com Olavo. 
  • César descobre cláusula no contrato de casamento que lhe daria 50% do Grupo TCA em caso de falecimento de Odete. 

20 de setembro (sábado) — Capítulo 150

  • Celina e Estéban se reconciliam. 
  • Mário Sérgio incentiva Freitas a roubar Marco Aurélio. 
  • Odete ameaça cortar a mesada de Maria de Fátima se ela continuar mantendo contato com Ana Clara. 
  • Ana Clara encontra Maria de Fátima. 
  • Vasco e Lucimar decidem se casar. 
  • Odete sofre um atentado enquanto dirige. 

Resumo das Novelas

  • Além disso, nos capítulos seguintes até o dia 26/09, alguns pontos de virada estão previstos:
  • Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio. 
  • Freitas revela a Eugênio que tem planos de desviar dinheiro de Marco Aurélio. 
  • Mário Sérgio investiga o passado de Ana Clara, chega a ver uma foto dela com Maria de Fátima nas redes sociais, marca encontro. 
  • Maria de Fátima flagra Ana Clara e Mário Sérgio em restaurante, percebe ligação estreita entre eles. 
  • Luiz revela que está com diabetes; Cecília e Laís ajudam comprando remédios. 
  • Lucimar e Vasco acabam sendo vítimas de golpe, complicando sua situação. 

