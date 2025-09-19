Fim de semana terá Festival do Churrasco, Feira Literária e Teatro em Mato Grosso do Sul

O tradicional preparo do churrasco no estilo fogo de chão é uma das experiências que o visitante pode aproveitar, de hoje a domingo, no 3° Festival Internacional da Carne; as barquinhas de degustação custam a partir de R$ 30 - Foto / Divulgação

São dezenas de estações gastronômicas, com destaque para os preparos de churrasco, diversos shows, palestras, workshops e ainda atrações para as crianças. É o 3° Festival Internacional da Carne, que, de hoje até domingo, ocupa o Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Mais do que um evento gastronômico, o Festival é uma celebração da carne sul-mato-grossense, com uma diversificada programação cultural extra-prato que se amplia este ano para mostrar que a tradição e saberes sobre os assados vão muito além do espeto.

Realizado pela Márcia Marinho Produções e Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), com apoio do governo do Estado, Sebrae e Senar, o Festival vai funcionar das 18h às 23h hoje; e das 11h às 23h amanhã e no domingo. Cada barquinha com as porções custa R$ 30, oferecendo cortes nobres e exóticos, como jacaré e avestruz.

Há também espaços diferenciados, como o Chalé Grill (mais intimista) e o Churras Concept (para convidados do anfitrião Corpal). Para as crianças, tem a Fazendinha, com uma imersão lúdica e educativa no mundo agro. E a Expoequestre apresenta provas equestres e exposição de cavalos. Tudo gratuito, à exceção das degustações.

Confira, a seguir, a programação de shows do festival da Carne

Hoje: das 17h30min às 19h, Coyotes; das 19h30min às 21h, JH e Betinho; das 21h15min às 22h45min, Cassino Boogie; das 22h45min às 23h, DJ.

Sábado: das 13h30min às 15h, Rick Bergamo; das 15h às 16h, DJ; das 16h às 17h30min, Fernando Morreu; das 17h30min às 18h, DJ; das 18h30min às 20h30min, Bêbados Habilidosos; das 20h30min às 21h, DJ; das 21h às 22h30min, Coquetel Blue.

Domingo: das 11h às 12h30min, DJ; das 12h30min às 14h30min, Naip; das 14h30min às 15h30min, DJ; das 15h30min às 17h30min, João Paulo e Fiapo; das 17h30min às 18h, DJ; das 18h às 19h, João Lucas e Walter Filho.

ASL NA FLIB

“Escrever biografias” e “Mulheres – Escritoras de MS” são os temas das rodas de conversa que a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) preparou para a sua participação na 9ª Feira Literária de Bonito (Flib), que começou na quarta-feira e segue até domingo, com todas as atividades sendo realizadas gratuitamente na Praça da Liberdade em diferentes espaços. As rodas da ASL serão realizadas no Pavilhão das Letras.

Lenilde Ramos, Lucilene Machado, Maria Adélia Menegazzo e Henrique de Medeiros Filho, presidente da ASL, são imortais da instituição que marcam presença na Flib, que este ano celebra o tema “Literatura: a Autoria, a Arte e a Vida”. Hoje, às 18h, o painel “Escrever Biografias” terá as exposições de Lenilde Ramos e Henrique de Medeiros, sob mediação de Maria Adélia Menegazzo. O encontro abordará os desafios e encantos da escrita biográfica, gênero que exige sensibilidade, rigor e compromisso com a verdade e a memória.

Amanhã, às 15h, será realizada a roda “Dedo de Prosa – Mulheres: Escritoras de MS”, com a participação de Lucilene Machado. O bate-papo destacará a produção literária feminina no Estado, suas vozes, narrativas e contribuições para a cultura sul-mato-grossense.

FIT EM DOURADOS

Em Dourados, sob a organização da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e curadoria do encenador Nill Amaral, o 11° Festival Internacional de Teatro (FIT) retorna, após um hiato de seis anos, oferecendo uma programação com espetáculos produzidos na cidade, em Campo Grande e em outros estados, além de palestras e oficinas, de 18 a 27 deste mês. Confira a programação completa no Instagram (@culturaufgd) ou no portal do Correio do Estado. Tudo com entrada franca.

Passam pelos palcos do FIT, durante o período, 15 grupos teatrais de diversas partes do País, incluindo as de MS, que ocupam a Praça Antônio João, os parques dos Ipês, Rego D´Água e Antenor Martins, os espaços culturais Sucata Cultural e Casulo, o Centro de Convivência do Idoso e locais da própria universidade, seus auditórios e o Núcleo de Artes Cênicas (NAC). Um dos destaques deste fim de semana é “Neva”, da Armazém Companhia de Teatro (RJ), às 20h de domingo no Auditório Central da UFGD (Unidade 2).

A peça, escrita em 2005 pelo dramaturgo e diretor de teatro chileno Guillermo Calderón, faz referência ao Rio Neva, um rio que atravessa a cidade de São Petersburgo, na Rússia. O enredo se passa na então capital do Império Russo, em 9 de janeiro de 1905, dia que ficou conhecido como Domingo Sangrento, quando manifestantes foram fuzilados pela Guarda Imperial. No espetáculo, tudo se passa dentro de um teatro, onde um ator e duas atrizes que iriam se encontrar para ensaiar “O Jardim das Cerejeiras”, acabam se abrigando.