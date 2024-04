Final de semana na Expogrande 2024 tem shows, julgamento e diversão para toda a família 

A Expogrande 2024 está agitando a cidade e promete um final de semana repleto de atrações emocionantes para os visitantes. O destaque de hoje fica por conta do show da dupla, Henrique e Juliano que promete uma noite inesquecível, trazendo todo o seu talento e carisma para o público presente.

Já no domingo, a entrada será franca para curtir o show da dupla Fred e Fabrício, garantindo uma dose extra de diversão para encerrar o final de semana em grande estilo.

Com uma agenda diversificada, que vai desde shows de grandes nomes da música sertaneja até atividades para toda a família, a feira agropecuária espera receber um público estimado em 120 mil pessoas ao longo dos 11 dias de evento.

Mas a Expogrande vai além dos shows. A feira oferece uma ampla variedade de entretenimento para todas as idades. A "Fazendinha Acrissul" é uma das sensações do evento, com a participação de porquinhas da índia, coelhos, porcos, lhamas, pôneis, burros e outras espécies em miniatura. As crianças podem desfrutar de atividades lúdicas, quebra-cabeças e jogos com temática rural, proporcionando momentos de diversão e aprendizado.

E para os pequenos amantes dos animais, a Prefeitura de Campo Grande se junta à festa, oferecendo passeios a cavalo. Nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de abril, das 18h às 20h, na pista coberta de Ranch Sorting do Parque de Exposições, as crianças de até 12 anos poderão desfrutar dessa emocionante experiência, criando memórias inesquecíveis.

Guilherme Bumlai, presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), destaca a importância e grandiosidade do evento.

"A Expogrande vem maior este ano no aspecto de expositores, número de animais e também na quantidade de leilões, o que gera uma expectativa maior de público. Além da readequação da área de shows que vai proporcionar uma feira mais bonita e segmentada", destaca Bumlai.

Com ingressos a partir de R$ 20 para acesso exclusivo à feira e opções mais luxuosas como camarotes e bangalôs, a Expogrande é um evento para todos os gostos e bolsos. Não perca a oportunidade de vivenciar toda a emoção da maior feira agropecuária do estado de Mato Grosso do Sul.

Para mais informações sobre a programação completa e aquisição de ingressos, acesse https://linktr.ee/dutseventos ou entre em contato pelo telefone (67) 3345-4200.

Julgamentos

Nesta primeira etapa, cerca de 400 animais nelore padrão, mocho e pintado serão julgados durante a Expogrande 2024. Esta é a primeira vez que a raça nelore pintado participa da competição ao longo das 84 edições da exposição.

A pesagem dos bovinos foi realizada no dia 3 de abril. Já os julgamentos que começaram no dia 4, seguem até hoje, 6 de abril. A avaliação da raça nelore padrão está marcada para os dias 8 e 9 de abril. Os julgamentos somam pontos para o ranking nacional da raça.

Nesta primeira etapa serão julgados ainda os equinos da raça cavalo crioulo. A raça promove ainda na sede do Núcleo de Criadores uma série de provas em sua sede, próxima a pista de julgamentos de equinos;

Na segunda etapa de julgamentos da feira, que acontece a partir do dia 10 de abril, serão julgados bovinos das raças girolando e gir leiteiro e ainda equinos das raças cavalo pantaneiro e árabe.

Ciclo de palestras

Visando auxiliar o produtor na busca por esses conhecimentos, a Associação de Criadores Novilho Precoce MS promove durante a Expogrande 2024 um encontro com o tema “Pecuária em foco: mercado, gestão e política”, que pretende debater não só as estratégias para passar por períodos de desvalorização, como a própria gestão da mão de obra, outro grande gargalo do setor, e o atual cenário da política brasileira, com seus bastidores e como ela influencia no agronegócio.

A agenda prossegue com a programação do Showpec, que realiza nos dias 8 e 9 de abril uma bateria de palestras com os mais renomados nomes da pesquisa e da ciência no campo da agropecuária. No dia 8, às 07h30 o ciclo abre com o tema "Dentro da porteira - BPA - Boas Práticas Agropecupárias". Ao todo são 7 palestras no dia, que encerra com o tema "Crédito de Carbono - necessidades e resultados".

O dia 9, terça-feira, abre com o painel "Precocidade Reprodutiva - Protocolo Embrapa +Precoce P14", com cinco palestrantes da Embrapa Gado de Corte. À tarde as palestras continuam com "Clínica e Reprodução de Equinos", com o professor Gustavo Ferro; "Doenças Neurológicas em Equinos", com Eduardo Curvo; e, "Síndrome Cólica em Equinos", com Larissa Ávila, todos professores da UFMS.

O Circuito de Palestras Showpec da Expogrande 2024 promoverá ainda nos dias 8 e 9 de abril o curso "Mapeamento e Pilotagem de Drones Agrícolas". As inscrições são limitadas, 15 vagas por turma. Haverá duas turmas, sendo a primeira nos dias 8 e 9 de abril e, a segunda, nos dias 10 e 11 de abril.



