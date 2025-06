Final de semana terá de rock nacional até hits dos anos 2000, além de muitos arraiais

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O ar já se enche do delicioso cheirinho de pipoca e do inconfundível aroma do curau fresquinho, anunciando que a temporada de festas juninas está oficialmente aberta. Mas a programação deste fim de semana em Campo Grande vai muito além dos arraiais.

Enquanto os amantes da cultura caipira se preparam para dançar quadrilha e se deliciar com comidas típicas, os millennials terão a chance de reviver os grandes clássicos que marcaram sua adolescência. Dos emocionantes tributos ao rock nacional aos hits internacionais que embalaram gerações, a nostalgia será a grande estrela dos próximos dias.

É tempo de reencontrar velhas paixões musicais, seja no calor dos bares que resgatam os grandes sucessos dos anos 1980 e 1990, seja nas festas temáticas que celebram aquelas modas que hoje nos fazem rir, mas que um dia foram levadas muito a sério. E, para quem prefere algo mais tranquilo, a cidade oferece ainda feiras culturais, exposições e ações ambientais que prometem agradar a todos os gostos.

ROCK ’N’ ROLL

O Blues Bar hoje se transforma em uma máquina do tempo musical, transportando o público para a era de ouro do rock brasileiro. A Noite Nacional Plebheus Especial promete uma jornada emocional por meio de interpretações cuidadosamente preparadas de Legião Urbana, Capital Inicial e Mamonas Assassinas – vozes que ecoam nas memórias afetivas de quem viveu os anos 1980 e 1990. O ápice da noite será o tributo a Tim Maia, artista cuja voz rouca e soul continua a arrancar suspiros mesmo décadas após sua partida. A entrada será vendida exclusivamente no local, a partir das 20h, no valor de R$ 30.

Também acontece hoje, a partir das 20h, na Cervejaria Canalhas, a celebração dos três anos da !RED!, banda que vem conquistando espaço no cenário local com seu rock potente e letras afiadas.

O show terá participações especiais de artistas que fizeram parte da trajetória do grupo e um repertório recheado de covers de ícones como Alanis Morissette e The Cranberries.

Com ingressos no 4º lote por R$ 30, no Sympla, a casa servirá cervejas artesanais temáticas, incluindo a edição limitada Red Ale, criada especialmente para a data.

Amanhã, o Blues Bar continua sua celebração da música nacional com um tributo triplo que homenageia os pilares do rock brasileiro dos anos 2000. Charlie Brown Jr., com seu rap rock cheio de atitude, CPM22, com suas letras que viraram hinos da juventude, e Pitty, voz feminina que quebrou barreiras no cenário nacional – todos ganham vida novamente por meio da energia contagiante da banda Kefla e da carismática Jacke Cafure.

Os ingressos, já no 4º lote, custam R$ 45 e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Sympla.

O Sunset Growler apresenta, amanhã, às 18h, o melhor tributo a Guns N’ Roses da região. A banda User Your recria com precisão cirúrgica os solos de Slash e os vocais característicos de Axl Rose. Ingressos podem ser adquiridos, a partir de R$ 30, pelo Sympla.

PARA MILLENNIALS

O Mirante Pub se prepara para receber, também amanhã, a festa mais autêntica (e sem vergonha alguma!) da nostalgia dos anos 1990 e 2000. Pra Sempre Cringe é uma declaração de amor às modas que hoje nos fazem rir, mas que na época eram levadas muito a sério.

Desde os shorts oversized do nu metal até as pantalonas do pop punk, o dress code estimula os frequentadores a resgatarem seus looks mais questionáveis (e queridos) do fundo do armário.

A trilha sonora, uma cuidadosa curadoria que vai de “Toxic”, da Britney, a “Helena”, do My Chemical Romance, promete arrancar gritos de reconhecimento a cada batida.

Com ingressos no segundo lote a R$ 25, pelo Sympla, a noite inclui ainda: concurso de melhor look cringe (prêmio: vale-consumo); fotobooth com cenários temáticos (inclusive uma réplica do MSN); e rodada de doces dos anos 1990.

ARRAIAIS

Durante todo o fim de semana, sempre a partir das 19h30min, o Arraiá do Santuário São Judas Tadeu estará aberto à população. Com entrada gratuita, o evento será realizado na Rua Fernando Corrêa da Costa, nº 58, com música católica e quadrilhas. No domingo, haverá churrasco, servido das 12h às 14h, ao som das duplas João Lucas & Cleiton e Giva & Eduardo.

Hoje e amanhã acontece o tradicional Arraial São Chico, que começa a partir das 19h, na Paróquia São Francisco de Assis, localizada na Rua 14 de Julho, nº 4.213. A entrada é gratuita.

Hoje e amanhã, acontecerá o Arraiá Beneficente em Prol da Pestalozzi, no Comper Itanhangá. A programação inclui a tradicional quadrilha, casamento caipira e barracas com pratos típicos.

Outro evento beneficente é o Arraiá da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC-MS), que acontece amanhã, no Centro de Convenções Albano Franco. Com entrada custando R$ 10, a festa vai das 11h às 22h. Crianças até 10 anos não pagam.

