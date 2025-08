Final de semana terá feiras, 10 anos do 'Tardezinha' de Thiaguinho, shows de rock e mais

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O pagode vai invadir o fim de tarde de amanhã no Parque Laucídio Coelho com a chegada da turnê “Tardezinha”, comandada por Thiaguinho, um dos maiores nomes do gênero no País. O show, que celebra os 10 anos do projeto, promete reviver os grandes sucessos da carreira do artista, como “Coração na Cama”, “Vai Vendo” e “Bem Sertanejo”, em uma apresentação que mistura energia, nostalgia e muita interação com o público.

Maior projeto da trajetória musical de Thiaguinho, o “Tardezinha” foi lançado nos formatos CD e download digital em 13 de janeiro de 2017 pela Som Livre. A gravação foi feita em várias cidades do Brasil e contou com 18 músicas distribuídas em 10 faixas, com releituras de canções de pagode da década de 1990.

Os portões abrem às 15h, com expectativa de grande público. Os ingressos, já em lotes avançados, estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

DANÇATERAPIA

Enquanto o pagode toma conta do Parque Laucídio Coelho, outra atração de amanhã convida a uma experiência mais introspectiva: o Espaço de Arteterapia Santa Felicidade recebe uma vivência de dançaterapia inspirada no “Cavalo-Marinho”, folguedo tradicional da Zona da Mata de Pernambuco e da Paraíba.

A atividade, parte do Projeto Dança Brasil – Módulo 7, será ministrada pela arteterapeuta Gisele França e propõe um mergulho nos elementos rítmicos e simbólicos dessa manifestação cultural, reconhecida como Patrimônio Imaterial Brasileiro.

Serviço

Vivência “Cavalo-Marinho”.

Data: amanhã.

Horário: às 16h.

Local: Espaço Santa Felicidade (Rua José Gomes Domingues, nº. 1.406 – Santa Fé).

Inscrições: pelo número (21) 99514 - 0382.

Valor: R$ 35.

FEIRAS

Amanhã, das 16h às 22h, a Praça do Preto Velho recebe a Feira Ziriguidum com: espetáculo infantil “Os Navegantes” (às 16h), shows de Silveira Soul e Beca Rodrigues, oficina de live paint com Sanderley Sabergue e desfile de moda autoral.

Já no domingo, acontece a Feira Borogodó, das 9h às 15h na Praça Coophafé, com uma programação especial que antecipa as comemorações do Dia dos Pais. Entre as atrações há a peça “Navegantes”, que conta as aventuras de Douralis, uma peixinha muito curiosa que decide deixar o Pantanal para conhecer o mar.

Na programação musical há show do Maestro Lang e da Cozinha Sinfônica, do Grupo Valu Samba Trio, do Coquetel Blue e da Banda Big Field.

TEATRO

Com duas sessões gratuitas, hoje e domingo, o espetáculo “Ponto de Partida”, do grupo Circo do Mato, narra a história de um palhaço já idoso esperando por um contratante que marcou de buscá-lo para uma apresentação. Ele não sabe ao certo que tipo de evento é, mas parece feliz por ainda estar na ativa considerando sua idade avançada. Enquanto espera a condução, ele relembra de fatos, situações e pessoas marcantes na sua vida até ali. Num clima nostálgico e alegre, ele vai demonstrando suas habilidades já bem limitadas pela idade.

Pelo ponto de vista do palhaço, a peça propõe uma reflexão do que de fato significa vencer na vida.

Serviço

Datas: hoje e domingo, às 19h.

Ingressos: gratuitos pelo Sympla.

COVER

Em única apresentação, a banda Fuck the System dará um show com a melhor experiência soad da América Latina, amanhã no Blues Bar, a partir das 20h. Já no último lote, os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

O grupo é considerado a melhor banda cover de System of a Down na América Latina, inclusive pelo próprio Daron Malakian, guitarrista do System of a Down. Eles se destacam pela qualidade da performance, fidelidade aos timbres e figurinos, proporcionando uma experiência semelhante a dos shows originais da banda.

