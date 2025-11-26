Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CINE MULHERES

"Flor do Deserto"

Longa-metragem de 2009 dirigido por Sherry Hormann ganha exibição e debate no terceiro encontro de projeto de extensão da UFMS, hoje, no MIS, com entrada franca; a dançarina Maria Fernanda Figueiró participa da conversa com o público

Marcos Pierry

Marcos Pierry

26/11/2025 - 17h00
Projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o Cine Mulheres, Glauces e Leilas*** realiza, nesta quinta-feira (27), o seu terceiro e último encontro de 2025, com a exibição do longa-metragem “Flor do Deserto” (2009, 120min), de Sherry Hormann, no Museu da Imagem e do Som (MIS) - Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, Vila Carvalho, 3°. andar. A sessão é aberta ao público, com entrada gratuita, e começa às 18h30.

A partir da história real da modelo Waris Dirie, o filme apresenta como tema central de sua narrativa a mutilação genital feminina, prática ainda comum na atualidade em países da África e do Oriente Médio, que também tem registros de ocorrência em regiões da Ásia e da América Latina. Polêmico e pouco debatido, o assunto poucas vezes vem à tona como deveria, já que envolve tabus culturais e a intimidade do corpo feminino, além de necessariamente provocar uma reflexão crítica de combate a tradições muito arraigadas.

AUTOBIOGRAFIA

Daí decorre a importância de “Flor do Deserto”, que baseia sua narrativa no livro autobiográfico de mesmo nome lançado pela modelo - em coautoria com Cathleen Miller - em 1998, e que ganhou publicação no Brasil no ano de 2001 pela editora Hedra. Nascida numa família nômade no deserto da Somália, país localizado no nordeste do continente africano, Waris Dirie sofreu mutilação genital, aos quatro anos de idade, como muitas garotas de sua tribo.

Para fugir de um casamento não desejado, ela foge, aos 13 anos, atravessando a pé o deserto até chegar à capital, Mogadíscio, e de lá partindo para a Inglaterra. Apesar de todos os solavancos porque passou, Waris consegue sobreviver em Londres, onde se tornaria modelo de projeção internacional, chegando a integrar o elenco de um dos filmes da franquia 007 - “Marcado para a Morte” (1987), de John Glen.

O FILME

Em “Flor do Deserto”, o filme, Waris é interpretada pela também modelo Liya Kebede, que figura no elenco de “O Bom Pastor” (2006), produção dirigida e estrelada por Robert De Niro. Ela vaga pelas ruas da capital inglesa com as vestes típicas de seu país. Quando conhece Marilyn (Sally Hawkins), uma vendedora que sonha em ser bailarina, seu destino começa a mudar. Marilyn acaba hospedando Waris em seu quarto de pensão.

Terry (Timothy Spall), um fotógrafo importante, nota a beleza da futura modelo no café onde Waris trabalha. A carreira começa de um jeito promissor, mas a jornada rumo ao estrelato nas passarelas é atravancada por problemas no visto. Nesse meio tempo, a jovem somali cai nas graças de uma agente ególatra, arranja um pretendente, frustrando-se em seguida, e, sobretudo, se (re)descobre enquanto mulher, contando, muitas vezes, para isso com a cumplicidade que estabelece com Marilyn.

O passado de menina aldeã é recobrado em flashbacks que ajudam o espectador na compreensão do xis do problema. Há humor, thrilling e muita emoção no longa-metragem da diretora germano-norte-americana, que, se não busca escapar de uma certa linearidade na condução da história, consegue ter força suficiente para fazer as plateias dialogarem com um tema tão controverso e delicado, tornando-se um peça de trabalho bem eficiente para iniciativas como o Cine Mulheres Glauces e Leilas***.

O CINECLUBE

Coordenado pela psicóloga e professora Jacy Curado, o projeto busca, por meio de obras audiovisuais e de “perspectiva psicossocial”, abordar temas candentes do universo feminino contemporâneo, a exemplo de “relacionamentos afetivos, sexualidade, questão racial, desigualdade de gênero, trabalho precário, etarismo, solidão, solitute, solteirice, participação política e democracia”. A dançarina e psicóloga Maria Fernanda Figueiró participa da sessão desta quinta-feira para interagir com o público durante o debate após a projeção.

 

O varejo de livros no Brasil segue sua trajetória de alta em 2025. Dados divulgados pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e pela Nielsen Book revelam que livrarias e e-commerces monitorados pelo instituto de pesquisa venderam 3,83 milhões de exemplares entre os dias 8 de setembro e 5 de outubro e faturaram R$ 197 milhões com a venda de livros. 8

Em relação ao mesmo período do ano passado, isso representa crescimento de 9,3% em número de exemplares e de 11,87% em valor

"O crescimento de dois dígitos em valor, acima do apresentado em volume, pode indicar uma recomposição do preço médio dos livros, em relação à queda apresentada ao longo dos anos em comparação com a inflação no período - o que é uma ótima notícia para os editores de todo o País em face das perdas de margens sofridas nos últimos anos", comentou Dante Cid, presidente do SNEL, em comunicado enviado à imprensa.

Corroborando o que Dante diz, o preço médio do livro ficou 2,35% maior, finalizando o período do relatório a R$ 51,42, contra R$ 50,24 no mesmo período de 2024.

No acumulado do ano, os estabelecimentos já venderam 44 milhões de unidades, 4 milhões a mais do que apurado em 2024. O faturamento de janeiro ao início de outubro totalizou R$ 2,3 bilhões, crescimento de 9,10% nesta mesma base de comparação.

Livros de colorir

Mesmo retirando os livros de colorir, um fenômeno que marca o ano de 2025, o varejo apresenta números positivos. No acumulado do ano, o crescimento foi de 1,45% em volume e de 5,29% em valor, já descontada a participação dos livros de colorir. "Em 2025, o mercado editorial brasileiro manteve crescimento mesmo após a saturação dos livros de colorir", observa Luiz Gaspar, diretor regional da NielsenIQ Book Brasil.

A categoria Ficção cresceu 1,16 pontos percentuais, chegando a 28% do faturamento. O Segredo Final, novo livro de Dan Brown lançado em setembro, é um dos responsáveis por este crescimento. De acordo com o levantamento da Nielsen, foram vendidas 30 mil cópias do livro no período.

A categoria Infantil e juvenil também avançou, crescendo 0,53 pontos percentuais, impulsionada por promoções e lançamentos, com três títulos entre o ranking dos 20 livros mais vendidos no período: O caderno de maldades do Scorpio 2, de Maidy Lacerda; Aliada do Vilão, de Hannah Nicole Maehrer, e As aventuras de Mike 5, de Gabriel Dearo e Manu Digilio. Em comum, os três títulos foram lançados entre agosto e setembro.

Para chegar a estes números, a Nielsen monitora a venda de produtos identificados com um ISBN, código internacional que identificam os livros, em livrarias, supermercados e e-commerces de todo o Brasil.

Da conversa despretensiosa com uma sobrinha adolescente sobre a juventude dos avós nasceu a semente de "Antes de Nós", romance de estreia da professora e doutora em Letras da UFMS, Jucelia Silva. O livro, que será lançado no próximo dia 28 de novembro, é uma narrativa sensível sobre ancestralidade, família e pertencimento, ambientada entre o campo e a cidade de Campo Grande.

Publicado pela Editora Oito e Meio, a obra é um tributo ficcional aos pais da autora, Seu Luiz e Dona Juracy, e às raízes que sustentam muitas famílias sul-mato-grossenses.

Em entrevista exclusiva ao Correio B, Jucelia compartilhou o percurso emocionante e por vezes desafiador de dar vida à história. O projeto, que começou a ser rascunhado há cerca de cinco anos, ganhou urgência a partir do diálogo com a sobrinha.

"Eu parei imediatamente aquela outra escrita, outro projeto literário, e iniciei esse. Foi de uma conversa... tentando passar para uma outra geração aquilo que eu recebi pelos meus pais, mas que eu mesma não vivi", relembra a escritora.

A autora passou a se questionar sobre as histórias por trás das figuras que sempre conheceu como pais.

"Puxa vida, às vezes a gente não olha pra trás... Eles também foram jovens, eles também foram crianças, eles brincaram, eles tiveram carência de muitas coisas".

Essa reflexão deu o tom do romance: a ideia de honrar e valorizar aqueles que vieram antes.

Pesquisa afetiva

O processo de escrita foi marcado por uma pesquisa afetiva. Jucelia saiu a campo com um "gravadorzinho que não funcionava" para colher depoimentos de tios e tias, buscando reconstituir o passado. A perda de entes queridos, como sua avó materna, durante o processo, tornou a missão ainda mais urgente e emocional.

Ela também buscou figuras emblemáticas da cidade, como o radialista João Bosco de Medeiros e o Frei Gregório, da Paróquia de Fátima, cujas vozes ecoam a Campo Grande da infância de seus pais.

A trajetória para finalizar o livro, no entanto, foi intercalada por pausas e retomadas marcadas pela superação. Há dois anos, Jucelia tornou-se mãe solo de um bebê com síndrome de Down.

"Eu precisei ser muito forte... foi quando eu retomei a escrita desse romance e eu falei assim: eu não posso colocar nas costas do meu filho que eu não estou lutando por um sonho".

Debilitada por medicamentos no pós-parto, ela não conseguia ler a tela do computador e transferiu a escrita para cadernos, mantendo viva a chama da narrativa no manuscrito.

O incentivo veio de leitores críticos e, principalmente, do Desafio Caratapa, onde editoras avaliam originais anonimamente.

"Eu fui no Caratapa achando que ia falar ainda de uma escrita iniciante... e elas colocaram aquela escrita totalmente pra cima. Isso foi me encorajando", conta.

Realidade x ficção

A pergunta "o que é real e o que é inventado?" é central para entender "Antes de Nós". Jucelia é categórica ao afirmar que Luiz e Juracy, no romance, são personagens.

"Personagens que retratam, que simbolizam os pais de cada um de nós, no sentido de ter história, de ter infância, de ter sonhos, de ter lutas".

Ela estima que cerca de 90% dos fundamentos da trama são reais, mas o "como" essas coisas aconteceram é pura criação literária.

"O fundo, o fundamento do fato... parte de ingredientes reais, que parecem impossíveis na história. E o como aconteceu, aí é comigo, aí eu dei asas à imaginação".

A autora criou situações, diálogos e até um antagonista, o personagem Tonhão, com um "viés mais exagerado" para dar verossimilhança e tensão à narrativa, que aborda temas como a luta contra a fome, o racismo e a busca por educação.

Lançamento 

O lançamento do livro é cercado de um sentimento especial para Jucelia. Seus pais, que inspiraram a obra, enfrentam sérios problemas de saúde. Sua mãe luta contra um câncer pela quarta vez, e seu pai passou por uma cirurgia delicada recentemente.

"A minha expectativa é que eles saíssem desse ano para que eles desfrutassem desse lançamento com saúde, com força, com alegria", compartilha a autora, emocionada.

Para ela, o romance é a forma de honrar o sacrifício daqueles que, com menos oportunidades, abriram o caminho que ela pôde percorrer.

"É gratificante... saber que isso alcança também uma forma de honrar algumas pessoas que plantaram, que são os responsáveis por onde eu estou hoje".

Serviço

Lançamento do livro "Antes de Nós"

  • Data: 28 de novembro de 2025 (sexta-feira)
  • Horário: 19h
  • Local: Auditório de Arquitetura e Urbanismo – UFMS
  • Pré-venda: O livro já pode ser adquirido em pré-venda pelo link: https://go.hotmart.com/U102538121O

 

