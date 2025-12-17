Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Floripa de novo!

Após temporada de sucesso, Lúcia Martins Coelho Barbosa inaugura mais uma exposição em Florianópolis:"Do Pantanal para a Ilha 2" permanece em cartaz até 3 de janeiro e apresenta 20 telas, 6 delas inéditas, com elementos da fauna e flora sul-mato-grossense

Da Redação

Da Redação

17/12/2025 - 10h00
A artista plástica sul-mato-grossense Lúcia Martins Coelho Barbosa apresenta em Florianópolis uma seleção de obras que celebram a potência estética e simbólica do Pantanal.

Reconhecida internacionalmente, especialmente pelas pinturas de onças-pintadas, sua marca registrada, Lúcia construiu uma trajetória sólida ao longo de mais de quatro décadas nas artes visuais, marcada por pesquisa, identidade regional e profunda relação com a fauna brasileira.

Após uma temporada de sucesso em agosto, “Do Pantanal para a Ilha” retorna a Florianópolis, agora em novo local, na Sala Open Cultura, em exposição até o dia 3 de janeiro.

A mostra é composta por 20 telas, seis delas inéditas e outras peças de sucesso do acervo de Lúcia, que já expôs em sete países e quatro estados brasileiros.

“O nome ‘Do Pantanal para a Ilha’ veio da ideia de apresentar o Pantanal para um novo público que está conhecendo meu trabalho, e para isso coloquei nas telas elementos como as flores de aguapé, as árvores do Cerrado e as onças, que são meu carro-chefe”, apresenta Lúcia.

Reprodução obra "A procura da caça", de Lúcia MartinsReprodução obra "A procura da caça", de Lúcia Martins

LEGADO DE MS

Outro elemento regional incorporado nos quadros é a renda nhanduti, um bordado artesanal tradicional do Paraguai cujo nome significa “teia de aranha” em guarani, uma referência à sua aparência delicada e intrincada, utilizada normalmente em peças decorativas e roupas.

Ao todo, foram vários meses de preparação para a exposição, em um longo processo de produção e ressignificação de obras, utilizando as técnicas pastel sobre papel e acrílico sobre tela.

As obras que compõem essa exposição vão refletindo lugares, flores e animais, que talvez não despertem a atenção das pessoas no dia a dia, mas que, de algum modo, acabam fugindo do lugar comum.

Elas são um resumo do que Lúcia vê, vivencia e considera como mais “importante” enquanto legado da natureza de Mato Grosso do Sul para o Brasil e para o mundo.

“Onça que Chora”, um dos trabalhos inéditos da nova exposição

ESPANTO

A mostra reúne, assim, trabalhos figurativos que retratam, por exemplo, a onça-pintada como símbolo de força, ancestralidade e preservação, convidando o visitante a mergulhar no imaginário pantaneiro e, ao mesmo tempo, nas camadas poéticas que permeiam a trajetória da artista.

Para Lúcia, a arte é como um portão de entrada para um novo mundo, nesse caso o Pantanal sul-mato-grossense.

“O Pantanal não é margem. É centro de novas narrativas. É daqui que falamos ao mundo. O que eu gostaria que essa minha exposição causasse é até um certo espanto ao se ver que aqui também tem gente que faz arte. E nada melhor do que se apresentar quando alguém já tem curiosidade de lhe conhecer”, afirma a mestra das cores e texturas.

“Eu vivo para a arte, se eu não tivesse essa profissão, esse dom de colocar nas telas minhas emoções, meus sentimentos, talvez eu não tivesse nenhuma utilidade para a sociedade. A arte é, acima de tudo, questionadora. O que eu sinto como artista plástica há mais de 45 anos é que estamos ainda abrindo caminho para os artistas que virão. Gostaria muito que o artista fosse respeitado, fosse aceito, fosse útil, pois a arte alimenta a alma”, diz a artista.

PERFIL

Lúcia Martins Coelho Barbosa vive e trabalha em Campo Grande. Formou-se em história pelas Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso (FUCMAT). Fez pós-graduação em Comunicação, na área de imagem e som pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Atua na área de artes plásticas, em Campo Grande, há mais de 40 anos e já mostrou suas obras em Portugal, Itália, França, EUA, Japão e Paraguai.

Reprodução obra Florescer no Pântano, de Lúcia MartinsReprodução obra Florescer no Pântano, de Lúcia Martins

Com o projeto Peretá – “Caminho” na língua tupi-guarani – , a artista exibiu o grafismo indígena e instalações em quatro capitais brasileiras – Brasília, Goiânia, São Paulo e Campo Grande.

Reconhecida por diversas premiações e homenagens, a artista segue expondo seu trabalho em coletivas e individuais. 

Em 2016, Lúcia criou o Múltiplo Ateliê, onde desenvolve trabalhos com artistas e pesquisadores, incluindo gastronomia, educação somática, dança contemporânea, yoga e audiovisual. Como afirma, é “fiel à sua missão de operária da arte”.

>> Serviço

A exposição “Do Pantanal para a Ilha 2”, da artista plástica sul-mato-grossense Lúcia Martins Coelho Barbosa, foi inaugurada em 03 de dezembro e está aberta para visitação até 03 de janeiro de 2026, na Sala Open Cultura, do open mall (shopping aberto) Jurerê Open. Av. Búzios, 1.800), Florianópolis (SC). Das 10h às 22h.

Diálogo

Pela "passarela das pretensões" estão se acotovelando pré-candidatos ao go... Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (17)

17/12/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Leandro Karnal - escritor brasileiro

A solidão não quer dizer um isolamento, mas é a consciência que a minha dor é minha dor e, de fato, ninguém é responsável pelo meu fracasso e ninguém é responsável pela minha felicidade”

Felpuda

Pela “passarela das pretensões” estão se acotovelando pré-candidatos ao governo do Estado. Alguns tão “desarrumados” politicamente que passam tanta credibilidade como dizer que a “lua é de queijo”. As figuras falam com tanta convicção, depois de “sessões de decoreba” de assuntos que os mais desavisados são capazes de acreditar que estão falando a verdade. A realidade é que muitos deles só faltam colocar no peito a placa “vende-se”, pois falam que estão no páreo apenas para valorizar o passe e depois de “acertado, picar a mula”. Essa gente...

Diálogo

Festanças

A Prefeitura de Bonito divulgou agenda de eventos para 2026. O calendário é o seguinte: 6 de janeiro – Folia de Reis; 12 a 15 de fevereiro – Carnalaço; 13 a 15 de março – Festival da Pesca; maio – Festa do Peão e Inspira Ecoturismo; 26 a 28 de junho – Festa de São Pedro.

Mais

De 7 a 12 de julho – Feira Literária de Bonito (FLIB); 24 de julho a 1º de agosto – Festival de Cinema; 26 a 30 de agosto – Festival de Inverno; outubro – Festa Caipira; 20 e 21 de novembro – Festival daGuavira e Natal Mais Bonito; 30 e 31 de dezembro – Réveillon.

DiálogoGiovanna Araújo de Carvalho, que hoje comemora 15 anos

 

DiálogoTati Pilão, Rodrigo Branco e Lais Bocchi

Devagar

A paralisação do transporte em Campo Grande também deixou a Câmara Municipal numa tremenda “saia justa”. O fato é que os vereadores realizaram uma CPI para apurar justamente tudo o que está acontecendo, sem resultados práticos. Em nota sobre a greve, que está deixando muita gente prejudicada, esclareceu que fez cobranças e que avança na tramitação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Mais um pouco, pedia desculpas... Dá licença, vai!

"Fervo"

Apesar do lançamento de nomes ou surgimentos de pretensos pré-candidatos, a situação do governador Eduardo Riedel continua, por enquanto, “imexível”, como disse um ministro do então presidente Collor. O “fervo” mesmo continua com relação ao Senado, onde os pré-candidatos estão se mexendo para fazer “dobradinha” com o ex-governador Reinaldo Azambuja. O campo da direita está mais “robusto”. Já o PT tem só um interessado e com votos.

Falhou

Ao lançar o nome de Fabio Trad ao governo do Estado, o PT imaginou que estaria dando “um chega para lá” nas pretensões de Nelson Trad Fiho em tentar a reeleição. A ideia seria tirá-lo do páreo, uma vez que ele teria muito que explicar o fato de compor com a direita, tentando a “dobradinha” com Azambuja, presidente do PL, partido de Bolsonaro, enquanto o irmão é tratado como “peça chave” do governo de Lula em MS com relação ao Executivo.

PRÊMIO

PRÊMIO

Oscar: Quem são os brasileiros que foram pré-indicados?

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a "shortlist" de doze categorias, com produções e profissionais brasileiros aparecendo em cinco delas.

16/12/2025 22h00

Wagner Moura no filme

Wagner Moura no filme "O agente secreto" Divulgação

O Brasil apareceu em peso entre os pré-indicados ao Oscar 2026. Nesta terça-feira, 16, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a "shortlist" de doze categorias, com produções e profissionais brasileiros aparecendo em cinco delas. A lista final de indicados será revelada em 22 de janeiro.

'O Agente Secreto - Melhor Filme Internacional

O filme de Klebler Mendonça Filho é um dos 15 semifinalistas na categoria de filme internacional, concorrendo com produções como Foi Apenas um Acidente e Valor Sentimental.

O longa-metragem tem tido uma bem-sucedido carreira internacional, com veículos especializados já considerando a indicação na categoria como certa. O filme também é cotado para concorrer a Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Filme.

Gabriel Domingues - Melhor Escalação de Elenco por 'O Agente Secreto'

O Agente Secreto ganhou ainda uma vaga entre os pré-indicados a Melhor Escalação de Elenco, categoria que fará sua estreia no Oscar 2026. O filme concorre com produções como Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme e Uma Batalha Após a Outra.

O profissional responsável pela escalação do elenco de O Agente Secreto é Gabriel Domingues, produtor com longa experiência na indústria. Pelo trabalho no filme brasileiro, ele também apareceu na shortlist de melhor elenco do Critics Choice Awards.

O Agente Secreto conta com, além de Wagner Moura, nomes como Maria Fernanda Cândido, Tânia Maria, Gabriel Leone, Alice Carvalho e Udo Kier.

'Apocalipse nos Trópicos' - Melhor Documentário

O documentário Apocalipse nos Trópicos, da cineasta Petra Costa, está entre os pré-indicados ao Oscar de Melhor Documentário. O filme aborda a relação entre política e religião no Brasil e traz entrevistas com personalidades como o presidente Lula e o pastor Silas Malafaia.

A cineasta brasileira foi indicada na mesma categoria em 2020, com o documentário Democracia em Vertigem (2019). Na ocasião, a estatueta ficou com American Factory. Neste ano, ela tem como concorrentes filmes como The Perfect Neighbor, Cover-Up e Yanuni, coprodução brasileira.

'YANUNI' - Melhor Documentário

O documentário dirigido por Richard Ladkani também ganhou uma vaga entre os pré-indicados na categoria. O filme é coproduzido pela Cacica Juma Xipaia, brasileira que é uma das lideranças indígenas do povo Xipaya, e pelo ator Leonardo DiCaprio.

O longa acompanha a trajetória de Juma e do marido, o agente do Ibama Hugo Loss, na luta contra o avanço da mineração e do garimpo em terras indígenas na Amazônia. O filme foi bem recebido em festivais internacionais e ganhou o Prêmio do Público de Documentário Internacional na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Adolpho Veloso - Melhor Fotografia por 'Sonhos de Trem'

O brasileiro Adolpho Veloso tentará uma indicação na disputada categoria de Melhor Fotografia por seu trabalho no filme Sonhos de Trem, dirigido por Clint Bentley e disponível na Netflix.

Paulista de 37 anos, Adolpho tem ganhado destaque em Hollywood e vai trabalhar no próximo filme de M. Night Shyamalan. Seu trabalho em Sonhos de Trem tem sido elogiado pela crítica e também foi indicado ao Spirit Awards, premiação do cinema independente, e ao Critics Choice Awards.

'Amarela' - Melhor Curta-Metragem

O curta Amarela, de André Hayato Saito, está pré-indicado a Melhor Curta-Metragem Live-Action. Ele também chegou a ser o único representante da América Latina a disputar a Palma de Ouro de curta-metragem, no Festival de Cannes, em maio, mas o prêmio foi concedido a I'm Glad You're Dead Now, de Tawfeek Barhom.

O filme acompanha Erika Oguihara, uma adolescente nipo-brasileira que rejeita as tradições de sua família japonesa, e torce pela seleção brasileira no jogo contra a França da final da Copa do Mundo de 1998. Ela, porém, sofre uma violência.

