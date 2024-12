Fraudes relacionadas ao não cumprimento da cota de gênero têm sido... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Érico Veríssimo - escritor brasileiro

Quando os ventos de mudança sopram,

umas pessoas levantam barreiras,

outras constroem moinhos de vento”.

FELPUDA

Fraudes relacionadas ao não cumprimento da cota de gênero têm sido rechaçadas com severidade, até com perda de mandato. Em dois municípios do interior de MS, seis candidatos eleitos não poderão assumir por determinação da Justiça Eleitoral. Mesmo sabendo que pelas bandas de cá até um deputado estadual foi cassado em pleno exercício do mandato, o sexteto de espertinhos

por certo acreditou que passaria despercebido. Nas instâncias superiores, casos dessa natureza dificilmente são acolhidos, pois, em sua maioria, é mantida a decisão do juiz eleitoral.

Fumaça

Na opinião de alguns políticos, o caso do suposto golpe, com plano para assassinar autoridades, não passaria de cortina de fumaça

para desviar a atenção das dificuldades econômicas do País.

Mais

Coincidentemente, dizem, o sigilo sobre o inquérito foi retirado no momento em que o governo está tomando duras medidas para tentar equilibrar as finanças, abaladas por gastanças e por falta de planejamento.

Até 2 de fevereiro de 2025, a mostra intitulada “Tarsila do Amaral – Pintar o Brasil Moderno” estará em cartaz no Musée du Luxembourg, em Paris. Verdadeira pioneira, a artista criou um estilo original a partir da década de 1920, misturando influências indígenas com tendências modernizantes e refletindo um Brasil em plena transformação. Os anos 1940 trouxeram composições com geometrias quase abstratas, demonstrando a capacidade de Tarsila de reinventar a sua arte até os anos 1960. Obras inéditas

e arquivos pessoais da artista, como rascunhos, anotações e um álbum de viagens, fazem parte da exposição.

Neli Marlene Monteiro Tomari e Yosichico Tomari, que comemoram 49 anos de casamento nesta quinta-feira

Renata Chammas

Sem conversa

A reunião do governador Eduardo Riedel com os deputados estaduais, no dia 3, durou três horas e foi a portas fechadas. Os focos maiores de discussão durante o encontro foram os projetos técnicos de investimentos para os próximos anos e questões pontuais da administração. Ao término, Riedel saiu e foi embora sem falar com a imprensa.

Substituto

Quem acabou sendo o porta-voz a respeito do que foi tratado durante esse encontro foi o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, que falou sobre os assuntos abordados. Mas nada informou a respeito de possíveis “tricotadas políticas” entre o visitante e os parlamentares.

Vapt-vupt

Durou pouco a saga política da coronel da PM Neidy Nunes Barbosa desde a saída do posto de subcomandante da PM para disputar como candidata a vice-prefeita de Campo Grande, na chapa do tucano Beto Pereira. Foram quatro meses nessa maratona, considerando pré e pós-candidatura, que acabou derrotada. Na segunda-feira (2), ela retornou ao cargo anterior, nomeada pelo governador. Aliás, nem mesmo ao PL, partido pelo qual disputou as eleições, está filiada.

ANIVERSARIANTES

Celina Rita Carretoni,

José Thomaz Filho (Zezo),

Carmem Lúcia Tedesco,

Nelson Talatoci Oshiro Filho,

Francisco Victório da Silva (Ico),

Ana Maria da Silva,

Marlene Trindade Amado,

Mauro Lúcio Abdala,

Maria Zarife Ale,

Nilson Correa Nantes,

Valdineir Ciro de Souza,

Amado Rodrigues de Almeida,

Samia Haovila de Araujo,

Cláudio João de Marco,

Paulo Cícero Hokama,

Ricardo Almeida Silva,

Henrique Baroli,

Alex de Carvalho Francisco,

Marcelo Alves,

Luciano Alves,

Roberto Manvailer Munhoz,

Dr. Walter Rodrigues Júnior,

Candice Barbosa Rizzo,

Ângela Emília Pacheco Swertz, Cynthia Maria Fogolin Martins Arruda,

Nilton Athayde da Costa,

Odecio Cantadori,

Kamila Moura Fernandes Rojas,

Allison Santos Marin,

Katarine Rezende Coelho,

Thiago Espírito Santo Arruda,

Luciene Mary Lopes de Santana,

Juliano Wilson Santos Barbosa,

Priscilla Garcia de Sousa,

Gabriela Rezek Ferreira,

Vivian Elene Inácio de Conti,

Rafaela Abrão Vieira,

Valmir Fabio Versolato,

Mário Luiz Pereira Brandão,

Neli Corrêa Barbosa,

Roselene Gomes de Mattos,

Márcia Gomes Vilela,

Helyanne Fanaia Valverde,

Clara Noemi Teixeira Machado,

Sumiko Ishy,

Ariosto Mesquita,

Luciana Henriques Bunazar Abes,

André Luiz Bacala Ribeiro,

Márcia Wilhems,

Mário Luiz Garlet,

Dinarte Flores de Avila,

Mário Pires de Campos,

Victor Manoel Fernandes Almada,

Alzira Toledo Alves,

Rodrigo Adolfo Stefanes Zampieri,

José Luiz Lima de Barros,

Beatriz Maria Figueiredo Ribeiro,

Lizia Fernanda Ribeiro Martins,

Edemir Arruda de Araujo,

Odette Rossi Santos,

José Ayres Cafure,

Hepher Gideone Rodrigues Elias,

Eliana Sena Wendler,

Nilva Ré Poppi,

Joana Darc Aparecida Sabino,

Hugo Filartiga do Nascimento,

Ademar Yoshito Koyanagui,

Sérgio dos Santos Kazmirczak,

Andrezza Giordano de Barros, Lauriane Serpa Silva Bosquiroli,

Cândido Ottoni,

Alfredo Vera Escalante,

Elias Oliveira dos Santos,

Railda Fonseca Martins,

Alfre Cristiano da Cunha Oliveira,

Antônio de Queiroz,

Elizalina Abegair Vieira,

Astrogildo Pacheco,

Neuzilene Teles da Silva,

Daniela de Castro,

Sebastiana Mariana da Silva (Tiana),

Joceli Cristina da Cunha Tonon Castellúcio,

Maria Aparecida Motta Anunciação,

Luciana de Lima Gomes,

Sebastião Parente Teles,

Wando Ywau Akiyoshi,

Jandira Vieira Paula,

Emerson de Almeida Nogueira,

José Augusto Alves da Rocha,

Luis Matsumi Matsumura,

Dr. Antônio Ferreira da Cruz Filho, Daniel Paulo Escobar,

Virgílio Frúgoli Filho,

Edson Olímpio Loureiro Junior,

Sueli Aparecida Silva Pereira,

Emília Terezinha Arantes da Cunha,

Anna Maria Vasques Castilho,

Neri Kuhnen,

Maria Luiza Kruki,

Juracy Sobrinho dos Santos,

Luiz Carlos Coutinho da Silva,

Anita Muxfeldt,

Sérgio Benoni Sandri Junior,

Alvaro Capagnoli Júnior,

Iraê Bornholdt,

Marli Gomes Lorentz,

Diego Nezzi de Paula,

Fabrícia Paniago Ajala Nery Pereira,

Paulo Cesar Dias Franchim,

Ana Elisa Vignolli Loango.

*Colaborou Tatyane Gameiro