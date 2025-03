Não tenha medo de levar um choque. Coloque logo o dedo na tomada de decisão...Leia na coluna de hoje

Correio B+

Na semana que vem comemoramos o Cacau, então resolvemos comemorar o dia 26 antecipado com uma receita que combina o chocolate intenso com acidez e a leveza dos morangos.

Gastronomia B+: Aprenda a fazer torta de chocolate com morangos para comemorar o Dia do Cacau Foto: Divulgação

No dia 26 de março é comemorado o Dia Nacional do Cacau, sendo a fruta a principal matéria-prima do chocolate. Dessa maneira, nada melhor do que celebrar essa data antecipadamente aqui no B+ com uma sobremesa irresistível a base de chocolate.



A escolha deste domingo é a torta de chocolate com morangos, combinando o sabor, sofisticação e unindo a intensidade do chocolate com a leveza e o frescor dos morangos. Sua base é crocante, com um recheio cremoso e uma cobertura saborosa.

Para ajudar nessa missão aqui no Correio, a HiperFesta, ajudou, e muito, a gente a preparar essa receita:

Tempo de preparo: 1h30

Nível de dificuldade: Fácil

Rendimento de porções: 8 porções

Ingredientes:

Base:

300g de biscoito de chocolate Oreo ou Negresco

150g de manteiga

Recheio:

800g de chocolate meio amargo

300g de creme de leite

400g de doce de leite

2 caixinhas de morango

Cobertura:

300ml de chantilly pronto

2 colheres (sopa) de chocolate 50% cacau

Tamanho da forma: 22cm

Modo de preparo:

Triture o biscoito no liquidificador ou processador e em uma tigela coloque o biscoito triturado, a manteiga derretida e misture até ficar homogênea e úmida. Coloque essa farofinha de biscoito em uma forma e reserve.

Derreta o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos ou em banho maria e misture o creme de leite. Coloque o ganache no liquidificador com o doce de leite e bate até ficar homogêneo, se preferir pode misturar na mão com fouet.

Despeje o creme de chocolate na forma e coloque os morangos sem as folhas. Não corte a parte debaixo do morango porque pode soltar água, apenas remova as folhas e coloque ele inteiro no creme de chocolate.

Com o chantilly bem gelado, bater na batedeira com o cacau em pó 50% e cubra o doce com o chantilly. Leve para a geladeira por pelo menos 4 horas. Desenforme, polvilhe cacau em pó 50% e sirva.