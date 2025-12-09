Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Fundação Barbosa Rodrigues promove cantata de Natal com Orquestra Jovem

Cantata de Natal da Fundação Barbosa Rodrigues (FBR), na quinta-feira, às 19h, no Teatro da Faculdade Insted, com apresentações da Orquestra Jovem da FBR, do Coro Lírico Cant'arte e do Coral Mokiti Okada; dançarinas do Studio Nidal Abdul também participam

Da Redação

Da Redação

09/12/2025 - 10h00
Continue lendo...

Na missa jubilar para coros e corais que celebrou na Praça São Pedro, em frente ao Vaticano, no dia 23 de novembro, o papa Leão XIV exaltou o serviço litúrgico do canto como um “instrumento muito valioso” e qualificou os coros como “uma maravilha de harmonia e beleza”.

Preparação, fidelidade, compreensão mútua e, “acima de tudo, uma profunda vida espiritual” foram apontados pelo sumo pontífice como requisitos fundamentais para os membros de um coral.

Em sintonia com as palavras da pregação do líder religioso, o Correio do Estado e a Fundação Barbosa Rodrigues (FBR) realizam, na quinta-feira, sua Cantata de Natal, a partir das 19h, no Teatro da Faculdade Insted (Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 845, Centro).

Além da Orquestra Jovem da FBR, o Coro Lírico Cant’arte, o Coral Mokiti Okada e o Studio Nidal Abdul participam do evento, que é exclusivo para convidados e tem apoio do Correio do Estado.

ORQUESTRA JOVEM

Criada em 2005, a Orquestra Jovem é um dos projetos de formação musical da Fundação Barbosa Rodrigues, que tem como lema “Transformando Vidas com Música e Cidadania”.

Segundo Thayná Ribeiro, musicista que dá aulas na FBR e que vai reger a orquestra na apresentação, a proposta das aulas de música na Fundação vai muito além do ensino técnico de um instrumento.

“Nosso objetivo principal é promover o desenvolvimento humano por meio da arte. A música é utilizada como ferramenta de transformação social, autoestima, disciplina e expressão. É um espaço em que os jovens podem se reconhecer como parte de algo maior, desenvolver senso de pertencimento e enxergar novas possibilidades para o futuro”, afirma Thayná, que foi aluna da FBR.

“Ver um aluno afinando o instrumento pela primeira vez ou se apresentando em público com confiança é algo que não tem preço”, prossegue.

“É a certeza de que estamos plantando sementes de transformação. O maior desafio é, sem dúvida, do ponto de vista prático, lidar com a desigualdade de acesso. Muitos alunos não têm instrumentos em casa, ou enfrentam dificuldades de transporte e rotina familiar. Por isso, adaptamos o ensino ao máximo, buscando formas criativas de garantir que ninguém fique para trás”, diz a professora da Fundação, projeto visionário do professor e jornalista Barbosa Rodrigues e da professora Henedina Hugo Rodrigues, que iniciou suas atividades em 1982.

“Noite Feliz”, “Pinheirinhos que Alegria”, “We Wish You a Merry Christmas”, “Asa Branca”, “Chalana” e “Km 11” estão entre as canções do repertório da orquestra para a cantata. Vinte jovens instrumentistas da Fundação, tocando violino, viola e violoncelo, estarão no palco do Teatro da Faculdade Insted.

CANT’ARTE

Coro Lírico Cant'arte; Coro Lírico Cant’arte - Foto: Divulgação

“Em primeiro lugar, para nós do Coro Lírico Cant’arte, é um grande privilégio estar participando desta noite de artes. Teremos possivelmente 24 integrantes no coro e, por conta da época, teremos um repertório natalino”, afirma Edineide Dias, regente e solista do grupo. 

Edineide Dias, solista e regente do Coro Lírico Cant'arteEdineide Dias, solista e regente do Coro Lírico Cant’arte - Foto: Divulgação

Criado em 2007, o Cant’arte fez a sua estreia no ano seguinte, com uma apresentação de “Cavalleria Rusticana” (1890), ópera do italiano Pietro Mascagni (1863-1945), no Teatro Glauce Tocha.

Confira alguns temas do repertório a serem apresentados pelo Coro Lírico: “Surgem Anjos Proclamando” (melodia tradicional francesa), “Ó Noite Santa” (Adolphe Adam), “Baba Yetu” (Christopher Tin) e “Al Shlosha D’Varim” (Allan E. Naplan).

O músico Antônio Coura estará na condução do recital ao lado da maestrina Edineide. Coura, Wellington Souza, ambos tenores, e a soprano Mariana Maeoka serão os solitas.

O Coro Lírico Cant’arte é formado por alunos de canto, licenciados em música e amantes da música clássica. Ao longo dos anos, o coro percorreu diversas cidades de Mato Grosso do Sul, como Ivinhema, Aquidauana, Dourados, Glória de Dourados e Sidrolândia.

Em 2023, apresentou-se no Memorial da América Latina, em São Paulo, ao lado da Orquestra Sinfônica de Campo Grande, interpretando a “Misa Criolla” (1964), do argentino Ariel Ramírez (1921-2010).

No mesmo ano, o Cant’arte colaborou com o projeto Catedral Erudita, fazendo apresentações em Corumbá e em Campo Grande. Em 2024, em homenagem ao centenário de morte de Giacomo Puccini (1858-1924), realizou o “Tributo a Puccini”, um concerto que celebrou a obra do renomado compositor italiano.

Além disso, promoveu um circuito da “Messa di Gloria” (1880), de Puccini, no Palácio Popular da Cultura e em igrejas de Campo Grande.

Com sua dedicação à excelência musical e à inclusão, o Coro Lírico Cant’arte mantém-se como uma força vital no cenário artístico regional, tornando a música clássica acessível a públicos de todas as origens.

MOKITI OKADA

“Ficamos muito felizes com o convite. Desejamos realizar uma apresentação que realmente toque o coração das pessoas e eleve o ambiente. Nosso objetivo é que todos saiam harmonizados, sentindo-se mais leves, fortalecidos e próximos de Deus. Que, por meio do canto, possamos servir sinceramente, contribuindo para a construção de um momento de paz e beleza. Será uma grande alegria dividir este momento com outros grupos musicais de nossa cidade”, afirma Jaqueline Cavalcanti Borges de Mello, regente do Coral Mokiti Okada.

Coral Mokiti OkadaCoral Mokiti Okada - Foto: Divulgação

Criado em 1993, o coral vai cantar “Gloria” (1715), de Antonio Vivaldi (1678-1741); “Adeste Fidelis” (John Francis Wade); “Rei Excelso” (G. F. Händel); e “Gabriel’s Oboe” (1886), de Ennio Morricone (1928-2020).

“São composições que temos trabalhado nos últimos ensaios”, diz Jaqueline. O Mokiti Okada conta atualmente com 70 vozes distribuídas entre sopranos, contraltos, tenores e baixos.

Para a apresentação de quinta-feira, o grupo terá a participação do pianista Rodrigo Falson como músico convidado.

“Nosso objetivo é proporcionar aos membros e frequentadores da igreja Messiânica o contato com uma prática musical e artística e assim contribuir para o bem-estar emocional e espiritual. O coral está aberto para receber novos integrantes em 2026. Quem desejar fazer parte pode entrar em contato pelo pelo instagram (@coralmokitims). Temos também uma orquestra de violões que abre inscrição todo ano. É muito legal, pessoas com e sem conhecimento podem participar”, anuncia Jaqueline.

NIDAL ABDUL

“Para nós do Studio Nidal Abdul, é uma honra fazer parte de um momento tão único e valoroso”, exalta a dançarina e professora de dança Nidal Abdul, que, além de atuar em seu próprio espaço (Rua Vinte e Cinco de Dezembro, nº 494, Centro), também ministra aulas de dança do ventre para um grupo 60+ na Fundação Barbosa Rodrigues (Rua Ourinhos, nº 159, Vila Santa Luzia).

Apresentação do Studio Nidal Abdul no Mercado Persa Brasil 2023, em São PauloApresentação do Studio Nidal Abdul no Mercado Persa Brasil 2023, em São Paulo - Foto: Divulgação

“Nós iremos apresentar a dança do candelabro, que leva luz, iluminação dos caminhos e também celebra essa data tão significativa [Natal]”, afirma a dançarina.

“Cinco bailarinas estarão presente levando ao público arte e cultura através da dança árabe”, completa Nidal. Nascida em Campo Grande, a dançarina tem quase três décadas de carreira e fundou o seu estúdio há 26 anos.

Ela passou a praticar os bailados tradicionais do Oriente Médio durante a adolescência por influência da libanesa Antoanette Saliba, sua avó paterna. Aliás, foi na casa da matriarca, no Bairro Jardim dos Estados, que ela não somente ensaiou seus primeiros passos na dança árabe. Foi lá também que passou a dar aulas.

fim de ano

Sete filmes que se passam no Natal, mas não são natalinos

No fim do ano, muitos filmes natalinos são lançados nos streamings, mas há aqueles que trazem o Natal como pano de fundo, enquanto a trama está longe do espírito da data

08/12/2025 17h14

Carol tem cenas que se passam no Natal, mas a data não é o tema central da história

Carol tem cenas que se passam no Natal, mas a data não é o tema central da história Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Quando chega o fim do ano, é comum a busca por filmes de Natal para entrar no clima da época. Alguns já são considerados clássicos, como o filme Esqueceram de Mim, mas todos os anos também há lançamentos nos streamings com filmes natalinos e que fazem muito sucesso, chegando a ficar semanas no top 10 de cada plataforma.

No entanto, há ainda outros que não são sequer lembrados como filmes de Natal. Isso porque, mesmo cercados por árvores iluminadas, ruas cobertas de neve e músicas festivas ao fundo, muitos filmes que se passam na época de Natal estão longe de serem histórias sobre o espírito natalino.

Em vez disso, usam o feriado apenas como cenário para tramas de ação eletrizante, suspense, drama ou até mesmo romances que poderiam acontecer em qualquer outra época do ano, mas ganham um charme extra graças à estética característica de dezembro.

O Correio do Estado reuniu alguns títulos que aproveitam o clima natalino sem depender dele, ideais para quem quer mergulhar em boas histórias sem cair nos clichês tradicionais das festas.

Confira filmes que se passam no Natal, mas não são essencialmente natalinos:

Duro de matar

Carol tem cenas que se passam no Natal, mas a data não é o tema central da história

Possivelmente o mais famoso da lista, por sempre constar em listas de dúvidas sobre se o filme é ou não de Natal. Fato é que apesar de se passar totalmente durante uma festa de Natal, a trama não tem nada além disso que seja da época e poderia se passar em qualquer outra ocasião que não mudaria a história.

No longa, o policial John McClane, interpretado por Bruce Willis, está visitando sua família no Natal. Ele participa de uma confraternização de fim de ano na sede da empresa japonesa em que a esposa trabalha. A festa é interrompida por terroristas que invadem o edifício de luxo. McClane não demora a perceber que não há ninguém para salvá-los, a não ser ele próprio.

Onde assistir: Disney +
Classificação indicativa: 14 anos
Ano de lançamento: 1988

Carol

Carol tem cenas que se passam no Natal, mas a data não é o tema central da história

Therese Belivet tem um emprego entediante em uma loja de departamentos. Um dia, ela conhece Carol, uma elegante e misteriosa cliente. Rapidamente, as duas mulheres desenvolvem um vínculo amoroso que terá consequências sérias.

O Natal aparece em cenários, com árvores e decorações, além da história, começar quando Carol vai comprar um presente para a filha na loja de departamentos, mas além do clima festivo de fundo, a data não é o ponto central da trama.

Onde assistir: Prime Vídeo
Classificação indicativa: 14 anos
Ano de lançamento: 2015

Estrada Maldita

Carol tem cenas que se passam no Natal, mas a data não é o tema central da história

Este se passa na véspera de Natal e faz algumas menções a data ao longo da história, mas o cenário é todo de neve e não há, de fato, enfeites ou músicas natalinas para criar o clima.

Estrada Maldita é um filme de suspense/terror, estrelado por Emily Blunt e Ashton Holmes. Na trama, dois estudantes universitários estão viajando de carona para casa no Natal, em Delaware, quando sofrem um acidente de carro que os deixa atolados na neve. Agora, além do frio, terão de enfrentar obstáculos sobrenaturais naquele lugar que foi palco de terríveis acontecimentos na década de 1950. 

Onde assistir: HBO Max
Classificação indicativa: 18 anos
Ano de lançamento: 2007

Beijos e tiros

Carol tem cenas que se passam no Natal, mas a data não é o tema central da história

Beijos e tiros é um filme de ação e humor, com clima natalino ao fundo por se passar nessa época. Então, durante o longa, é possível observar alguns cenários decorados e festas, mas sem maiores menções ao tema.

Ao fugir da polícia, Harry Lockhart (Robert Downey Jr.), um ladrão fracassado, invade um teste para atores e acaba sendo enviado para Hollywood para trabalhar. Lá ele participa de um "laboratório" com um detetive particular para um papel e se vê em meio a uma complicada trama que envolve um assassinato. É quando Lockhart acaba se relacionando com uma antiga paixão dos tempos de escola.

Onde assistir: HBO Max
Classificação indicativa: 16 anos
Ano de lançamento: 2005

Batman: O Retorno

Carol tem cenas que se passam no Natal, mas a data não é o tema central da história

Neste filme de Tim Burton, Gotham City está toda decorada para o Natal, mas a trama não tem muita relação com a data.

Com o objetivo de manipular Gotham City, um milionário tenta transformar o Pinguim, um ser deformado que tinha sido abandonado ainda bebê nos esgotos, em prefeito da cidade. Como se isto não bastasse, surge a Mulher-Gato que, apesar de ser linda e sedutora, também tem dupla personalidade, em razão de problemas no passado. Ambos se tornam verdadeiros pesadelos para Batman no presente.

Onde assistir: HBO Max
Classificação indicativa: 12 anos
Ano de lançamento: 1992

Dois mundos, um desejo

Carol tem cenas que se passam no Natal, mas a data não é o tema central da história

Lançamento turco da Prime Vídeo, parte do filme se passa em época natalina, com cenários decorados, mas a trama não tem relação com a data.

Vinte e um anos depois de um encontro mágico em um hospital infantil, Bilge e Can de repente começam a ouvir a voz um do outro telepaticamente. O que parece um milagre logo revela um segredo escondido, pois o destino, ao reuni-los depois de décadas, lhes reserva muito mais. Uma aventura emocionante e uma história de amor épica os aguardam.

Onde assistir: Prime Vídeo
Classificação indicativa: 16 anos
Ano de lançamento: 2025

 

Edward mãos de tesoura

Carol tem cenas que se passam no Natal, mas a data não é o tema central da história

Edward Mãos de Tesoura não é um filme de Natal, mas atos finais e o clímax ocorrem durante a época de fim de ano. No entanto, a data não é importante para a trama sombria.

Peg Boggs é uma vendedora que acidentalmente descobre Edward, jovem que mora sozinho em um castelo no topo de uma montanha, criado por um inventor que morreu antes de dar mãos ao estranho ser, que possui apenas enormes lâminas no lugar delas. Isto o impede de poder se aproximar dos humanos, a não ser para criar revolucionários cortes de cabelos. No entanto, Edward é vítima da sua inocência e, se é amado por uns, é perseguido e usado por outros.

Onde assistir: Disney+
Classificação indicativa: 12 anos
Ano de lançamento: 1990

SAÚDE

Saiba como se prevenir contra o câncer de pele

Campanha Dezembro Laranja alerta para necessidade de cuidados para prevenção contra o câncer de pele, tipo de tumor mais frequente no País e no mundo; proteção diária, reconhecimento de sinais e o acesso ao tratamento adequado estão entre as recomendações

08/12/2025 09h00

A estimativa para este ano é de que o Brasil registre 220.490 novos casos de câncer de pele não melanoma, além de 8.980 novos casos de melanoma, o tipo mais agressivo

A estimativa para este ano é de que o Brasil registre 220.490 novos casos de câncer de pele não melanoma, além de 8.980 novos casos de melanoma, o tipo mais agressivo Divulgação

Continue Lendo...

A campanha Dezembro Laranja marca o movimento de conscientização sobre o câncer de pele, destacando o uso diário de proteção solar, o acompanhamento dermatológico e a identificação precoce de alterações suspeitas na pele.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) divulgou, na sexta-feira, uma lista com 16 fatos essenciais que ajudam a tirar dúvidas e orientam a população e profissionais da saúde sobre os principais cuidados para reduzir casos avançados.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele é o mais comum no Brasil, com estimativa de 220.490 novos casos de câncer de pele não melanoma para este ano, além de 8.980 novos casos anuais de melanoma, o tipo mais agressivo.

Na avaliação de Alberto Julius Alves Wainstein, cirurgião oncológico e membro da SBCO, este é um tipo de câncer que muitas das vezes é evitável. “Muitos dos fatores de risco ligados ao câncer de pele podem ser prevenidos, principalmente ao evitar a exposição solar sem proteção”, explica.

Embora a maioria dos casos ocorra em pessoas sem histórico familiar da doença, cerca de 10% dos melanomas estão associados a síndromes hereditárias, como o melanoma familial.

Conforme reforça a SBCO em seus materiais educativos, pele clara com muitas pintas ou sardas, uso de câmaras de bronzeamento, falta de proteção solar adequada, atividades ao ar livre sem proteção e idade avançada são fatores de risco relevantes. Confira 16 fatos essenciais sobre o câncer de pele.

O MAIS FREQUENTE

Ele responde por cerca de 27% a 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil, somando os tipos melanoma e não melanoma.

DOIS GRANDES GRUPOS

Há o câncer de pele não melanoma e melanoma. O primeiro é o mais incidente e, em geral, o de menor letalidade, enquanto o melanoma é menos frequente, porém muito mais agressivo. O tipo não melanoma acomete células que não produzem melanina; já o melanoma nasce dos melanócitos, responsáveis pela pigmentação da pele, cabelos e olhos. Essa diferença celular ajuda a entender por que o comportamento clínico e o risco de metástase são tão distintos entre os dois grupos.

DANOS PERMANENTES

O câncer de pele não melanoma é muito comum e pode causar danos permanentes se não tratado. O carcinoma basocelular representa cerca de 80% dos casos de câncer de pele não melanoma e costuma se desenvolver nas camadas mais profundas da epiderme.

O carcinoma espinocelular acomete as camadas mais superficiais, principalmente nas áreas mais expostas ao sol como rosto, orelhas, lábios e dorso das mãos.

MAIS LETAL

O melanoma é menos frequente, mas responde por grande parte das mortes. Embora represente cerca de 4% a 5% dos tumores cutâneos, o melanoma é responsável por aproximadamente 40% das mortes por câncer de pele.

Quando detectado em fase inicial, a taxa de cura ultrapassa 90%, mas cai para menos de 50% em tumores com espessura superior a quatro milímetros.

SINTOMAS

Os sintomas vão além da “pinta feia” e incluem feridas que não cicatrizam. Os sinais de alerta incluem manchas que coçam, descamam ou sangram, pintas que mudam de tamanho, formato ou cor e feridas que não cicatrizam em algumas semanas, especialmente em áreas expostas ao sol.

No câncer de pele não melanoma, é comum o surgimento de lesões avermelhadas, espessas, com crostas ou aspecto de ferida persistente. Já no melanoma, as lesões tendem a ser mais pigmentadas, mas podem ter apresentações variadas, o que reforça a importância da avaliação médica.

REGRA DO ABCDE

A regra do ABCDE é uma aliada no autoexame da pele. Para facilitar a identificação de lesões suspeitas, recomenda-se a regra do ABCDE:

  • A de assimetria (metades diferentes da lesão),
  • B de bordas irregulares,
  • C de cor variada (preta, castanha, avermelhada, azulada ou branca em uma mesma pinta),
  • D de diâmetro maior que 6 mm
  • e E de evolução (mudanças ao longo do tempo).

Se uma pinta ou mancha apresenta uma ou mais dessas características, é sinal de que precisa ser avaliada por um especialista.

PIGMENTAÇÃO

Nem todo melanoma é escuro: existem formas pouco pigmentadas. Ao contrário do imaginário popular, melanoma não é apenas uma pinta preta. O subtipo amelanótico praticamente não tem pigmentação e pode ser róseo, avermelhado ou de cor semelhante à pele ao redor, o que dificulta a identificação.

Justamente por isso, qualquer lesão nova que cresça, mude de aspecto ou provoque coceira, dor, sangramento ou descamação merece atenção, mesmo que não seja escura.

EXPOSIÇÃO SOLAR

A exposição solar inadequada é o principal fator de risco e o dano é cumulativo. A radiação ultravioleta (UVA e UVB) é a principal responsável pelo desenvolvimento do câncer de pele.

As queimaduras solares na infância e adolescência aumentam o risco de tumores na vida adulta, pois o dano se acumula ao longo dos anos.

Os raios UVA estão presentes do nascer ao pôr do sol e se relacionam ao envelhecimento da pele e ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer; já os raios UVB são mais intensos entre 10h e 16h e causam vermelhidão, queimaduras e aumento importante do risco de tumor.

FATORES DE RISCO

Idade, tipo de pele, histórico familiar e profissão também influenciam o risco. A prevalência de câncer de pele não melanoma é maior em pessoas de pele clara, acima dos 40 ou 45 anos, que trabalharam por muitos anos ao ar livre sem proteção.

No entanto, conforme alertam especialistas, a média de idade ao diagnóstico vem diminuindo, em parte por hábitos de exposição solar intensa e uso de bronzeamento artificial. Ter histórico familiar de melanoma, imunidade baixa ou síndromes genéticas específicas também aumenta o risco, exigindo vigilância redobrada.

ETNIAS

Todas as etnias podem ter câncer de pele, mas algumas regiões têm incidência maior. O câncer de pele pode acometer pessoas de todos os tons de pele, inclusive negras.

Embora peles claras sejam mais vulneráveis aos danos da radiação ultravioleta, pessoas negras e orientais podem desenvolver tumores em áreas menos comuns, como plantas dos pés e palmas das mãos.

No Brasil, a Região Sul concentra o maior número de casos de melanoma, em razão do predomínio de fototipos claros.

BARREIRAS DE PROTEÇÃO

Prevenção passa por filtro solar diário e barreiras físicas de proteção. Proteção solar não é só “assunto de praia”.

O uso de filtro solar com fator de proteção (FPS) de, no mínimo, 30, reaplicado a cada duas horas ou após entrar na água e suar excessivamente, é recomendado sempre que se estiver ao ar livre, mesmo em dias nublados.

Chapéus de abas largas, óculos escuros com proteção UV, roupas com tecido específico ou de trama mais fechada e permanecer em áreas sombreadas são medidas simples, mas decisivas para reduzir o risco de câncer de pele ao longo da vida.

BARRACAS E HORÁRIOS

O tipo de barraca e a faixa de horário fazem diferença na proteção. Nem toda sombra protege da mesma forma. Barracas de praia feitas de algodão ou lona podem absorver até metade da radiação ultravioleta, oferecendo proteção mais confiável. Já barracas de nylon deixam cerca de 95% dos raios UV atravessarem o material.

Por isso, mesmo na sombra, é indispensável usar filtro solar e evitar se expor nos horários de maior risco, entre 10h e 16h (ou 17h, em horário de verão), quando a radiação UVB é mais intensa.

BRONZEAMENTO ARTIFICIAL

Bronzeamento artificial é comprovadamente cancerígeno e não é opção segura. Cabines de bronzeamento artificial utilizam lâmpadas que emitem radiação ultravioleta em níveis que podem ser ainda mais nocivos do que a exposição direta ao sol. No Brasil, essa prática é proibida para fins estéticos justamente pelo risco de câncer de pele.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico está cada vez mais preciso, graças a exames específicos. O primeiro passo costuma ser o exame clínico da pele, realizado por dermatologista ou cirurgião oncológico.

Para aprofundar a avaliação, a dermatoscopia utiliza lentes de aumento e iluminação especial para analisar estruturas que não são visíveis a olho nu. Outras tecnologias permitem acompanhar a evolução das lesões e ajudam a decidir se é necessário remover a área suspeita.

O TIPO DE CÂNCER

A confirmação do tipo de câncer depende sempre da análise em laboratório. O diagnóstico definitivo é feito por biópsia, com remoção parcial ou total da lesão e posterior exame anatomopatológico.

Esse exame identifica se o tumor é melanoma ou não melanoma, qual o subtipo, a espessura e outras características que ajudam a definir o prognóstico e o tratamento.

TRATAMENTO

O tratamento é, em geral, cirúrgico e funciona melhor quando o tumor é descoberto cedo. Na maioria dos casos de câncer de pele não melanoma, uma cirurgia relativamente simples, em consultório ou centro cirúrgico, é o suficiente para remover a lesão com margens de segurança e obter altas taxas de cura.

Em alguns quadros, podem ser utilizados tratamentos como terapia fotodinâmica, criocirurgia ou imunoterapia tópica.

Já no melanoma, a abordagem é eminentemente cirúrgica: além da excisão da lesão, pode ser necessária a biópsia do linfonodo sentinela e, em situações selecionadas, a associação com imunoterapia, quimioterapia ou radioterapia.

