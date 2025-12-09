Fundação Barbosa Rodrigues promove cantata de Natal com Orquestra Jovem

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na missa jubilar para coros e corais que celebrou na Praça São Pedro, em frente ao Vaticano, no dia 23 de novembro, o papa Leão XIV exaltou o serviço litúrgico do canto como um “instrumento muito valioso” e qualificou os coros como “uma maravilha de harmonia e beleza”.

Preparação, fidelidade, compreensão mútua e, “acima de tudo, uma profunda vida espiritual” foram apontados pelo sumo pontífice como requisitos fundamentais para os membros de um coral.

Em sintonia com as palavras da pregação do líder religioso, o Correio do Estado e a Fundação Barbosa Rodrigues (FBR) realizam, na quinta-feira, sua Cantata de Natal, a partir das 19h, no Teatro da Faculdade Insted (Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 845, Centro).

Além da Orquestra Jovem da FBR, o Coro Lírico Cant’arte, o Coral Mokiti Okada e o Studio Nidal Abdul participam do evento, que é exclusivo para convidados e tem apoio do Correio do Estado.

ORQUESTRA JOVEM

Criada em 2005, a Orquestra Jovem é um dos projetos de formação musical da Fundação Barbosa Rodrigues, que tem como lema “Transformando Vidas com Música e Cidadania”.

Segundo Thayná Ribeiro, musicista que dá aulas na FBR e que vai reger a orquestra na apresentação, a proposta das aulas de música na Fundação vai muito além do ensino técnico de um instrumento.

“Nosso objetivo principal é promover o desenvolvimento humano por meio da arte. A música é utilizada como ferramenta de transformação social, autoestima, disciplina e expressão. É um espaço em que os jovens podem se reconhecer como parte de algo maior, desenvolver senso de pertencimento e enxergar novas possibilidades para o futuro”, afirma Thayná, que foi aluna da FBR.

“Ver um aluno afinando o instrumento pela primeira vez ou se apresentando em público com confiança é algo que não tem preço”, prossegue.

“É a certeza de que estamos plantando sementes de transformação. O maior desafio é, sem dúvida, do ponto de vista prático, lidar com a desigualdade de acesso. Muitos alunos não têm instrumentos em casa, ou enfrentam dificuldades de transporte e rotina familiar. Por isso, adaptamos o ensino ao máximo, buscando formas criativas de garantir que ninguém fique para trás”, diz a professora da Fundação, projeto visionário do professor e jornalista Barbosa Rodrigues e da professora Henedina Hugo Rodrigues, que iniciou suas atividades em 1982.

“Noite Feliz”, “Pinheirinhos que Alegria”, “We Wish You a Merry Christmas”, “Asa Branca”, “Chalana” e “Km 11” estão entre as canções do repertório da orquestra para a cantata. Vinte jovens instrumentistas da Fundação, tocando violino, viola e violoncelo, estarão no palco do Teatro da Faculdade Insted.

CANT’ARTE

“Em primeiro lugar, para nós do Coro Lírico Cant’arte, é um grande privilégio estar participando desta noite de artes. Teremos possivelmente 24 integrantes no coro e, por conta da época, teremos um repertório natalino”, afirma Edineide Dias, regente e solista do grupo.

Criado em 2007, o Cant’arte fez a sua estreia no ano seguinte, com uma apresentação de “Cavalleria Rusticana” (1890), ópera do italiano Pietro Mascagni (1863-1945), no Teatro Glauce Tocha.

Confira alguns temas do repertório a serem apresentados pelo Coro Lírico: “Surgem Anjos Proclamando” (melodia tradicional francesa), “Ó Noite Santa” (Adolphe Adam), “Baba Yetu” (Christopher Tin) e “Al Shlosha D’Varim” (Allan E. Naplan).

O músico Antônio Coura estará na condução do recital ao lado da maestrina Edineide. Coura, Wellington Souza, ambos tenores, e a soprano Mariana Maeoka serão os solitas.

O Coro Lírico Cant’arte é formado por alunos de canto, licenciados em música e amantes da música clássica. Ao longo dos anos, o coro percorreu diversas cidades de Mato Grosso do Sul, como Ivinhema, Aquidauana, Dourados, Glória de Dourados e Sidrolândia.

Em 2023, apresentou-se no Memorial da América Latina, em São Paulo, ao lado da Orquestra Sinfônica de Campo Grande, interpretando a “Misa Criolla” (1964), do argentino Ariel Ramírez (1921-2010).

No mesmo ano, o Cant’arte colaborou com o projeto Catedral Erudita, fazendo apresentações em Corumbá e em Campo Grande. Em 2024, em homenagem ao centenário de morte de Giacomo Puccini (1858-1924), realizou o “Tributo a Puccini”, um concerto que celebrou a obra do renomado compositor italiano.

Além disso, promoveu um circuito da “Messa di Gloria” (1880), de Puccini, no Palácio Popular da Cultura e em igrejas de Campo Grande.

Com sua dedicação à excelência musical e à inclusão, o Coro Lírico Cant’arte mantém-se como uma força vital no cenário artístico regional, tornando a música clássica acessível a públicos de todas as origens.

MOKITI OKADA

“Ficamos muito felizes com o convite. Desejamos realizar uma apresentação que realmente toque o coração das pessoas e eleve o ambiente. Nosso objetivo é que todos saiam harmonizados, sentindo-se mais leves, fortalecidos e próximos de Deus. Que, por meio do canto, possamos servir sinceramente, contribuindo para a construção de um momento de paz e beleza. Será uma grande alegria dividir este momento com outros grupos musicais de nossa cidade”, afirma Jaqueline Cavalcanti Borges de Mello, regente do Coral Mokiti Okada.

Criado em 1993, o coral vai cantar “Gloria” (1715), de Antonio Vivaldi (1678-1741); “Adeste Fidelis” (John Francis Wade); “Rei Excelso” (G. F. Händel); e “Gabriel’s Oboe” (1886), de Ennio Morricone (1928-2020).

“São composições que temos trabalhado nos últimos ensaios”, diz Jaqueline. O Mokiti Okada conta atualmente com 70 vozes distribuídas entre sopranos, contraltos, tenores e baixos.

Para a apresentação de quinta-feira, o grupo terá a participação do pianista Rodrigo Falson como músico convidado.

“Nosso objetivo é proporcionar aos membros e frequentadores da igreja Messiânica o contato com uma prática musical e artística e assim contribuir para o bem-estar emocional e espiritual. O coral está aberto para receber novos integrantes em 2026. Quem desejar fazer parte pode entrar em contato pelo pelo instagram (@coralmokitims). Temos também uma orquestra de violões que abre inscrição todo ano. É muito legal, pessoas com e sem conhecimento podem participar”, anuncia Jaqueline.

NIDAL ABDUL

“Para nós do Studio Nidal Abdul, é uma honra fazer parte de um momento tão único e valoroso”, exalta a dançarina e professora de dança Nidal Abdul, que, além de atuar em seu próprio espaço (Rua Vinte e Cinco de Dezembro, nº 494, Centro), também ministra aulas de dança do ventre para um grupo 60+ na Fundação Barbosa Rodrigues (Rua Ourinhos, nº 159, Vila Santa Luzia).

“Nós iremos apresentar a dança do candelabro, que leva luz, iluminação dos caminhos e também celebra essa data tão significativa [Natal]”, afirma a dançarina.

“Cinco bailarinas estarão presente levando ao público arte e cultura através da dança árabe”, completa Nidal. Nascida em Campo Grande, a dançarina tem quase três décadas de carreira e fundou o seu estúdio há 26 anos.

Ela passou a praticar os bailados tradicionais do Oriente Médio durante a adolescência por influência da libanesa Antoanette Saliba, sua avó paterna. Aliás, foi na casa da matriarca, no Bairro Jardim dos Estados, que ela não somente ensaiou seus primeiros passos na dança árabe. Foi lá também que passou a dar aulas.

