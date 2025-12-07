Gastronomia B+: Aposte na receita de Empanadas Argentinas para fazer em casa

Correio B+

No período de férias e festas de fim ano, cresce o número de animais abandonados

O Dezembro Verde é o mês que acontece a campanha de conscientização contra o abandono e os maus-tratos de animais. A data foi escolhida por conta do aumento do número de casos de abandonos neste período do ano, já que muitas famílias viajam de férias, mas não incluem os pets em seus destinos. De acordo com um levantamento do Instituto Pet Brasil, realizado em 2021, há cerca de 185 mil animais sob tutela de ONGs e protetores independentes, e quase metade destes animais foram provenientes de abandono.

“Infelizmente, dezembro é um mês em que recebemos um número muito grande de pedidos de acolhimento de animais. Isso faz com que nossos abrigos fiquem além da capacidade, e sabemos o quanto cada história traz urgência e sentimento. Por isso, estamos tendo que analisar cada situação com muito cuidado, para garantir que os pets em maior risco sejam resgatados primeiro e recebam o acolhimento imediato que tanto precisam”, afirma Priscila Finamore, fundadora da Ong AMALO - Associação Amigo dos Animais de Louveira

A campanha é uma forma de lembrar do sofrimento e das consequências do abandono. “Quando um animal é abandonado, ele fica vulnerável a acidentes, pode adoecer, se assustar com facilidade e, em situações de estresse, pode até morder uma pessoa ou outro animal que esteja passeando com seu responsável”, afirma Tatiana Santos, Coordenadora Técnica do Programa Adote Petz.

Além disso, os animais abandonados podem contribuir com alguma zoonose, pois eles ficam expostos a doenças e sem cuidados veterinários. A falta de cuidados com o pet, como avaliação, vacinação, manutenção e alimentação adequada enfraquece o sistema imunológico desses animais. Portanto, quando entram em contato com pessoas ou outros animais domésticos, podem tornar-se vetores de infecção. Assim, o abandono representa um risco tanto para a saúde pública quanto para o bem-estar animal.

Como contribuir com a campanha Dezembro Verde

Denuncie

Abandonar animais é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/98), com pena de dois a cinco anos, multa e proibição da nova guarda de animais. Além disso, caso o animal morra por conta do abandono, a lei prevê que a pena seja mais severa e aumentada de um sexto a um terço. Qualquer cidadão que presencie um abandono ou maus tratos de animais pode e deve denunciar. Isso é parte da campanha de conscientização.

Para fazer a denúncia é preciso ir até uma delegacia fazer um boletim de ocorrência e informar os dados do crime, como a placa do carro de quem deixou o pet na rua. O autor do processo será o Estado, não o denunciante.

Adote com responsabilidade

Na maioria dos casos, os abandonos ocorrem por conta da impulsividade na hora da adoção, falta de conhecimento sobre as necessidades do animal e falta de planejamento a longo prazo, envolvendo rotina, dinheiro e disponibilidade de tempo. Por isso, antes de adotar, pesquise bastante e faça uma análise sincera com a família para entender se é o momento certo de adotar e se você conseguirá oferecer um lar adequado ao animal por toda a vida dele.

“Adotar um pet é um gesto de amor, mas também um compromisso para a vida toda. Um animal precisa de carinho, atenção, cuidados veterinários, alimentação adequada e um lar seguro. Antes de adotar, é importante avaliar sua rotina, seu espaço e sua disponibilidade emocional e financeira.

Quando a adoção é feita de forma responsável, o pet ganha uma família de verdade e o tutor ganha um companheiro leal que estará ao seu lado em todos os momentos”, relata Priscila.

Outras formas de contribuir com a causa

Apoiar ONGs e instituições que cuidam de animais é uma ótima forma de ajudar os animais a terem uma nova chance de encontrar uma família e serem felizes. É possível contribuir de diversas formas, desde fazendo doações em dinheiro, ração e remédios, até oferecendo a sua casa como lar temporário ou postando nas redes os animais que estão para adoção. “O simples fato de contribuir com a divulgação das informações e da conscientização da data entre amigos e familiares já é uma grande forma de contribuir”, explica Tatiana.