Gastronomia B+: Aprenda a fazer uma receita rápida e saudável de cookie sem glúten e sem lactose

Entenda quais cuidados são fundamentais para realizar o procedimento sem comprometer a saúde da mãe e do bebê.

A mulher sente a necessidade de se cuidar durante todas as fases da vida, mas é comum que na gravidez esse desejo se intensifique, já que durante a gestação ela pode ficar mais sensível e com medo das mudanças, como aumento de peso, estrias, hiperpigmentações e até o aparecimento de pelos.

Segundo a ginecologista Dra. Fernanda Rosa Delli Paoli, qualquer procedimento que venha melhorar a autoestima da gestante é válido, mas alguns cuidados são necessários para que não causem prejuízos para a mamãe e o bebê.

A procura das gestantes:



A extensão de cílios é uma técnica estética que trouxe muita praticidade para as mulheres — e também vem fazendo muito sucesso entre as futuras mamães. “Atendemos muitas gestantes, mas aqui no meu estúdio a partir do oitavo mês não realizamos mais o procedimento, pois o volume da barriga aumenta, e como ela deve ficar deitada entre 1h30 a 2h00, pode apertar e pressionar a veia cava e causar interrupção no fluxo de oxigênio para o bebê”, conta Thaís Giraldelli — Fundadora da Lash House, referência no mercado de extensão de cílios, e estrategista do mercado internacional de beleza.

Consulte sua ginecologista:



Thaís reforça que, antes da realização do procedimento, o ideal é que as gestantes sempre perguntem para o ginecologista ou obstetra que as acompanham e informem se possuem algum histórico de alergia. “A extensão de cílios não é contraindicada na gestação, porém alguns cuidados devem ser observados.



Os materiais sintéticos não devem ser aplicados quando existe risco de parto, já que seu uso é contraindicado durante procedimentos cirúrgicos (existe o risco de condução elétrica podendo causar queimaduras).

A gestante também tem maior facilidade de apresentar alergias, que podem ser causadas pelo material dos cílios ou pela cola utilizada”, esclarece a Dra. Fernanda.

Cuidados necessários:



Outro ponto de atenção é o risco de infecção caso a mulher não cuide adequadamente da extensão. Portanto, o ideal é que a gestante que opte pela técnica mantenha rigoroso cuidado com a higiene e evite a extensão no terceiro trimestre gestacional, dando preferência a materiais não sintéticos.

“O que sempre recomendo é não usar rímel, higienizar os cílios com shampoo infantil neutro e água fria diariamente, pentear os cílios com escovinha própria, evitar maquiagem pesada ao redor dos olhos como sombras, delineadores e glitter, e não deixar base ou protetor solar encostarem nos fios”, ensina Thaís Giraldelli.