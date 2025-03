Gastronomia B+: Aprenda a fazer uma torta de gorgonzola sem glúten com cebola caramelizada

Correio B+

Médica-veterinária alerta sobre os cuidados para que esse momento de diversão não se torne um trauma ao bichinho

Levar o pet para o bloquinho de carnaval pode ser uma experiência inesquecível para tutores e seus bichinhos de estimação. Porém, é preciso que alguns cuidados sejam tomados para que esse momento de diversão não se torne um trauma na vida do animal.

A médica-veterinária e docente do curso de Medicina Veterinária da UniFAJ, Dra. Aline Ambrogi, alerta para situações presentes nesse tipo de ambiente e que podem trazer malefícios à saúde do cão.

“O carnaval pode ser uma boa opção de diversão aos pets, principalmente aqueles bloquinhos pet friendly que possuem estruturas para os animais, como sombra e disponibilidade de água fresca. Além disso, é importante que o seu cachorro esteja acostumado com passeios em locais agitados, com presença de pessoas, outros animais e sons altos”, alerta.

Devido ao verão e ao extremo calor na maioria das regiões do país, Aline indica ainda não levar os animais em horários de pico. Nesse sentido, o alerta é maior para as raças de cães braquicefálicas, tais como shih-tzu, pug, buldogue francês etc.

“Fazer uma adaptação dias antes do carnaval pode ser benéfica ao pet. Isso pode ser feito a partir de passeios diários em parques e praças, locais que costumam ser mais agitados”, orienta a médica-veterinária da UniFAJ.

Outros fatores presentes nos bloquinhos de carnaval podem ser grandes vilões para os pets.

Confira 5 deles:



1 – Calor

As fortes ondas de calor, previstas para os próximos dias na maioria das regiões do Brasil, podem ser grandes vilãs aos pets no carnaval. Nesse caso, procure ambientes com sombra e chão fresco, para evitar queimaduras nas almofadinhas (coxins) das patas dos cães. Oferte ainda água fresca a todo momento, evitando desidratação e até mesmo uma hipertermia, que pode levar o animal a óbito.

2 – Barulho

Os cachorros têm sensibilidade auditiva bem maior que a dos humanos, por isso podem ficar incomodados com o som alto. Esse barulho pode levar o pet a mudanças bruscas de comportamento, podendo atacar pessoas e escapar, e até levá-lo a perda gradativa da audição. Nesse sentido, procure ficar com o cão um pouco mais afastado do bloco.

3 – Doenças

A maioria dos bloquinhos ocorre no meio da rua, em ambientes com grande proliferação de doenças. Nesse sentido, é importante que o cão esteja vermifugado e com as vacinas em dia, principalmente as vacinas da raiva, gripe e múltipla.

4 – Fantasia

Fantasiar o pet até pode, mas é preciso que o animal esteja, principalmente, confortável com a fantasia. Nesse momento, o ideal é optar por roupinhas mais leves, que sejam produzidas em malha ou algodão, que são menos alérgicas.

5 – Sprays, tintas e glitters

Bastante utilizados para deixar o ambiente colorido spray, tintas e glitters podem ser grandes vilões dos pets no carnaval. Ambos possuem substâncias tóxicas que podem fazer mal à saúde do animal, inclusive, causando intoxicação e reações alérgicas severas.