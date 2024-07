Gastronomia B+: Brigadeiro de Paçoca Gourmet: Delícia Tradicional para sua Festa Julina

Ainda no clima de festas de São João, nada melhor do que surpreender seus convidados com uma sobremesa que une duas das maiores paixões brasileiras: o brigadeiro e a paçoca.



No B+ desta semana, a receita de Brigadeiro de Paçoca Gourmet é perfeita para essa época do ano, combinando a cremosidade do Creme de Leite com o sabor inconfundível da paçoca. É muito fácil de preparar esta delícia, sendo uma escolha ideal para tornar sua festa ainda mais especial. A querida marca Xandô, compartilhou tudo com a gente para reproduzirmos em casa, anota tudo aí!

Ingredientes:

6 unidades de paçoca

1 lata de leite condensado

1 garrafa de Creme de Leite

1 colher (sopa) de manteiga ou margarina

Amendoim triturado para polvilhar

Modo de Preparo:

- Amasse bem as paçocas com um garfo.



- Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e adicione o leite condensado, o Creme de Leite e as paçocas.



- Misture bem enquanto cozinha. Quando a mistura começar a desgrudar do fundo da panela, desligue o fogo.

- Transfira o brigadeiro para um prato e espere esfriar um pouco.

- Modele os brigadeiros com as mãos e passe-os no amendoim triturado.



- Sirva!