Gastronomia B+ Carnaval: Um pouco sobre o tomate e uma receita com ele fresco para o seu carnaval

No dia 1º de fevereiro homenageamos o nosso tomate de cada dia. Além de ser um ingrediente por excelência para vinagretes de churrascos, saladas, molhos, macarronadas suculentas e outras delícias, o fruto originário das Américas - já utilizado pelos povos pré-colombianos -, assim como muitos dos seus derivados, são uma excelente fonte de nutrientes.

O tomate é rico em vitaminas C (que fortalece o sistema imunológico, atua na absorção do ferro e cálcio), K (ajuda a melhorar as funções do fígado, auxilia na coagulação sanguínea e cicatrização de tecidos) e A (possui propriedades antioxidantes, estimula a produção de colágeno e regeneração de tecidos).



A hortaliça também contém antioxidantes importantes, como licopenos, que protege as células do organismo contra os radicais livres produzidos pelo estresse, poluição ambiental, tabagismo etc. A título de curiosidade, um tomate tem apenas 25 calorias e propriedades diuréticas, que ajudam a reduzir inchaço causado por retenção de líquido no organismo.

Esses nutrientes, “não se perdem nos tomates processados”, segundo Andrezza Florentino, engenheira de alimentos da Marcas DMG, uma das maiores fabricante brasileiras de atomatados para food service e detentora da marca Ekma que compartilhou uma receita deliciosa com o B+ desta semana.



“Os atomatados são produzidos com grande concentração de tomates selecionados e de acordo com alto padrão de qualidade exigido pela indústria. Por isso, além de ajudar a dar mais sabor aos pratos, esses produtos são alternativas nos períodos de entressafra e agilizam o preparo dos alimentos”, afirma.



Salsa Mexicana de Tomate Triturado



Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: para seis pessoas.

Ingredientes:

800g de Tomate Triturado Ekma

2 dentes de alho com casca

1 cebola pequena cortada em quatro pedaços

1 pimentão jalapeño

1 ½ colher de sopa de azeite

1 colher de chá de cominho em pó

¼ de colher de chá de sal

3 colheres de sopa de suco de limão

¼ de xícara de coentro fresco picado

Modo de preparo:

- Preaqueça o forno a 180 graus

- Em uma assadeira, coloque o Tomate Triturado Ekma, o alho, a cebola e a pimenta Jalapeño. Regue tudo com azeite.

- Leve ao forno por 5 a 10 minutos. Fique atento para que os ingredientes não queimem. O tomate, a cebola e o alho devem ficar com a casca bem escura.

- Tire a assadeira do forno. Remova as sementes do tomate e as da pimenta, e a casca do alho.

- Leve o tomate, a cebola e o alho no processador usando a tecla pulsar algumas vezes apenas para picar.

- Após processado, acrescente o cominho, o sal, o suco do limão e o coentro ao molho.

- Sirva a seguir com lanche, petiscos, tortilhas, burritos e carnes em geral.