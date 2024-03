Gastronomia B+: Dicas de lanches práticos e saudáveis para organizar a lancheira

A adaptação à rotina da alimentação das crianças ganha destaque entre os pais, preocupados com a nutrição e a saúde de seus filhos. Em meio a tantas escolhas possíveis, a prioridade se volta para os alimentos que dão mais energia no dia a dia para os pequenos.

“Uma lancheira saudável ajuda a melhorar a aprendizagem, auxilia no crescimento e desenvolvimento psicomotor, estabelece um bom relacionamento da criança com o alimento quando é implementado de forma respeitosa, tem a capacidade de estimular a socialização das crianças no âmbito escolar por meio do compartilhamento da comida. E, por fim, previne agravos e doenças crônicas nas demais fases da vida”, afirma o nutricionista Dereck Oak.

Além dos sucos, o nutricionista sugere algumas dicas de como montar uma lancheira colorida, cheia de sabor e com muitos nutrientes, como o Pão de Queijo caseiro; Sanduíche natural de Queijo Minas Frescal com tomate; Cupcake de Laranja saudável, que leva na receita suco de laranja e o Iogurte Caseiro, usando Leite.



Segue abaixo o passo a passo das receitas compartilhas com o Correio B+ pela Xandô...



Pão de Queijo

Ingredientes:

2 copos americanos de Leite Xandô

1/3 de copo americano de óleo

1 copo americano de água

1 colher de sopa de sal

500g de polvilho doce

Queijo Minas Padrão Xandô ralado a gosto

3 ovos inteiros

Modo de preparo:

Ferva o leite com a água e o óleo. Em uma vasilha misture o polvilho e o sal.

Jogue o líquido fervido e misture com uma colher grande.

Espere esfriar e despeje o queijo ralado e os ovos. Misture a massa com a mão amassando bem até virar uma cola caseira dura. Faça bolinhas do tamanho que preferir. Asse em forno bem quente até dourar.

Lanche Natural de Queijo Minas

Ingredientes:

2 fatias de pão de forma integral

3 fatias de Queijo Minas Frescal Xandô

2 folhas de alface

3 rodelas de tomate

Orégano a gosto

2 fatias de peito de peru (opcional)

Modo de preparo:

Corte o pão ao meio. Em seguida, coloque as folhas de alface, as fatias do Queijo Minas Frescal Xandô, as rodelas de tomate e orégano. Caso queira, adicione as fatias de peito de peru. Por fim, feche o pão.

Cupcake de Laranja saudável

Ingredientes:

2 1/2 xícara de Suco de Laranja Xandô

1/2 unidade de laranja (raspas)

3 ovos

1/2 xícara de óleo de canola

1 1/4 xícara de açúcar fit ou light

1 xícara de flocos de aveia finos

1 xícara de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento químico

confeitos coloridos para decorar

Modo de preparo:

Bata no liquidificador os ovos, o óleo de canola, o suco de laranja e as raspas de meia laranja.

Acrescente o açúcar e bata bem. Em seguida, adicione a farinha de trigo e a aveia.

Por último, coloque o fermento fazendo com a colher movimentos circulares.

Adicione a massa em forminhas de cupcakes, aproximadamente 24 unidades.

Asse em forno médio (180ºC) por aproximadamente 20 minutos.

Para fazer a calda de laranja, ferva 1 1/2 xícara de suco de laranja com 1 colher de sopa de açúcar fit ou light. Regue os bolinhos após assados com a calda ainda quente. Espere esfriar e sirva, se preferir, decore com confeitos coloridos ou fatias de laranja.

Iogurte caseiro

Ingredientes:

1 litro de Leite

170 gramas de iogurte natural. Verifique no rótulo que só tenha leite e fermentos lácteos

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça 1 litro de Leite Xandô, de modo que a temperatura fique entre 40 e 50 graus Célsius. Pode usar um termômetro culinário para medir a temperatura.

Acrescente 170 gramas de iogurte natural e misture. Apague o fogo e reserve.

Pré-aqueça o forno a 180 graus Célsius por 5 minutos.

Após os 5 minutos, desligue o forno.

Deixe o iogurte caseiro descansar por 7 horas dentro do forno desligado e com a panela tampada.

Depois deste tempo, é só servir com granola e frutas de sua preferência.