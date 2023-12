Correio B+

Um dos filmes mais assistidos na época de fim de ano, a "franquia" é a mais bem sucedida dos files de Natal, mesmo se não funcionou sem seu maior astro: Macaulay Culkin

Você confirma que está falando de um conteúdo clássico quando coloca apenas as palavras “Home Alone” no app de Inteligência Artificial e a imagem que vem é a citação de Macaulay Culkin no cartaz do filme Esqueceram de Mim.

O filme de John Hughes estreou em 1990, virou fenômeno de bilheteria, franquia e até hoje é um dos filmes natalinos mais assistidos todo final de ano. Isso mesmo, são 33 anos liderando a preferência mundial, falando com várias gerações, mesmo que hoje exista muitas discussões das “piadas” do filme.



Segundo a pesquisa Yahoo/YouGov, 34% das pessoas entrevistadas citaram primeiro Esqueceram de Mim (Home Alone) como o filme que assistem no período de festas, tirando a liderança de outros tradicionais como A Christmas Story (33%) e A Charlie Brown Christmas (32%).

O Top 5 se completa com Rudolph, a Rena do Nariz Vermelho (29%) e Elfo (26%). Pois é, os clássicões do passado como Felicidade Não Se Compra (It’s a Wonderful Life), The Santa Clause (ambos com 24%) e Milagre na Rua 34 (21%) ainda são sinônimo de nostalgia, mas perdem em significativos 10% em relação aos mais recentes. A outra surpresa da pesquisa é que Duro de Matar (Die Hard) fechou a lista com nada ignoráveis 14% de fãs. Meu Top 5 de Natal costuma ser diferente, vamos revisá-lo em breve.

Esqueceram de Mim: o maior clássico natalino? - Foto: Divulgação

Mas voltemos à Esqueceram de Mim, um filme concebido pelo papa do cinema adolescente dos anos 1980s e que, segundo explicou, nasceu de um pensamento rápido quando estava arrumando as malas para sair de férias com a família.

“Estava fazendo uma lista de tudo que não queria esquecer. Pensei: ‘Bem, é melhor não esquecer meus filhos’. Então pensei: ‘E se eu deixasse meu filho de 10 anos em casa? O que ele faria?'”, John Hughes contou em uma entrevista. Sendo o gênio que era, imediatamente escreveu um argumento de oito páginas, que foi a base do roteiro e onde explorava também o medo de ladrões justamente no período que as casas ficariam vazias.

Para convencer aos estúdios, mesmo com todo prestígio que já tinha, o diretor se comprometeu a fazer um longa “barato”, com menos de 10 milhões de dólares. Obviamente não conseguiu. Logo a previsão passou para 18 milhões, mas ainda assim conseguiu o sinal verde.

Como estava ocupado, não dirigiu pessoalmente a obra, escalando Chris Columbus, hoje não apenas associado à essa franquia, mas a de Harry Potter também, que reescreveu o roteiro para inserir algumas pitadas “mais sérias” e não levou crédito por isso.

Esqueceram de Mim: o maior clássico natalino? - Foto: Divulgação

O filme estabeleceu Macaulay Culkin, um ator mirim em ascensão, como um dos maiores astros em Hollywood (interferindo para sempre na sua vida profissional assim como a pessoal). Seu cinismo e sua cara de inocência ajudaram a trazer a dimensão certa para o papel de Kevin, hoje irremediavelmente ligado a ele.

É Kevin que “fica para trás” quando a numerosa e barulhenta família entra no carro para ir para o aeroporto e erroneamente faz a conta como se ele estivesse junto. Apenas no ar, em pleno vôo, é que sua mãe se dá conta do erro, um papel onde o brilhantismo de Catherine O’Hara, mais tarde premiada e conhecida por Schitt’s Creek, foi essencial também.



Os antagonistas do filme são os ladrões Harry e Marv, que elegem a casa de Kevin para invadir, sem saber que ele está lá dentro. A aventura de defender seu território passa a dominar a narrativa, com alguns personagens como Tio Frank, um homeless que Kevin ajuda, dando o tom mais natalino ao filme.

Joe Pesci e Daniel Stern protagonizaram cenas consideradas hilárias de humor físico, hoje um tanto agressivas e quase torturantes. Pesci só foi escalado quando Robert De Niro recusou o papel, assim como Jon Lovitz. Sabe a perfeição do destino?

Foi o caso, outro não faria tão bem como ele, embora a equipe possa discordar porque, segundo o diretor de fotografia Julio Macat, era “mais difícil trabalhar com Pesci do que com Culkin”, por conta do mal humor e grosserias do astro.

Seja como for, gravado em pouco mais de dois meses, Esqueceram de Mim mantém uma assinatura importante das obras de John Hughes, sendo situada em Illinois, perto de Chicago.

A casa usada como locação virou atração turística e já tinha aparecido em outros filmes do diretor: O Clube dos Cinco (The Breakfast Club), Curtindo a Vida Adoidado (Ferris Bueller’s Day Off), e Gatinhas e Gatões (Sixteen Candles), entre outros, detalhes que os fãs conseguem identificar sempre.

Esqueceram de Mim: o maior clássico natalino? - Foto: Divulgação

E se a produção custou 18 milhões, foi um acerto na loteria. Arrecadou mundialmente nada menos do que quase 477 milhões de dólares, ganhando seu lugar em um dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos, gerando uma franquia (em comparação não tão bem sucedida).

O sexto filme foi lançado digitalmente na Disney+ em 2021, batizado como Home Sweet Home Alone.



Mas a principal comprovação da qualidade de Esqueceram de Mim é justamente permanecer na liderança por mais de três décadas. Hoje os filmes estão disponíveis nas plataformas, mas mesmo antes eram os mais alugados, os mais comprados.

A ‘sombra’ do sucesso afetou Macaulay para sempre, mesmo que o tenha feito milionário. Seja como for, Kevin MacLallister será sempre o sinônimo de Natal para muitos de nós, com ou sem bandidos à espreita.