Marca inspira criação de receitas para as festas de fim de ano com ação exclusiva - Foto: Divulgação

Na gastronomia do Correio B+ desta semana, A Iogurteria Nestlé®’ apresenta receitas que irão agradar aos paladares neste período festivo, todas criadas à base de Iogurte Nestlé® Natural Integral.

O produto, confeccionado apenas com dois ingredientes - leite e fermento - é uma opção autêntica e balanceada, perfeita para quem busca uma alimentação saudável e equilibrada.



Com isso, durante o mês de dezembro, as embalagens de Nestlé® Natural Integral, contarão com a ação PromoTag, permitindo o acesso a receitas especiais, destacadas abaixo, no intuito de celebrar a renovação do ano com a versatilidade do produto.



O iogurte pode ser apreciado puro, acompanhado de frutas frescas, incorporado em smoothies ou integrado a receitas culinárias, das opções leves às irresistíveis roscas doces de Natal. Cada criação reflete o compromisso da marca de proporcionar uma experiência de muito sabor e cremosidade. Pensando nisso, foram selecionadas algumas dessas receitas compartilhadas com o nosso Caderno desta semana:

Rosca Doce Natalina



*Ingredientes para a massa:

170g de iogurte Nestlé® Natural Integral;

1/3 de xícara de água morna;

1 ovo;

4 colheres de sopa de açúcar;

1/3 de xícara de óleo;

10g de fermento biológico seco;

500g de farinha de trigo;

½ colher de sopa de sal.



*Ingredientes para a Calda:

½ iogurte Nestlé® Natural Integral;

2 xícaras de açúcar de confeiteiro;

1 colher de chá de baunilha;

1 colher de sopa de manteiga derretida;

100g de noz pecan torrada agridoce;

100g de cerejas frescas lavadas.

MODO DE PREPARO:



- Colocar na tigela o iogurte, a água, o ovo, o açúcar, o óleo e mexa bem até ficar homogêneo

- Em seguida adicione o fermento e metade da farinha, mexa bem com uma colher de pau, e em seguida acrescente o sal e o restante da farinha até formar uma massa.

- Deixe descansar por 10 minutos;

- Sove a massa até ficar lisinha;

- Faça 8 bolas e coloque em uma forma de buraco;

- Deixe descansar até quadruplicar de volume;

- Pincele com gema batida e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos;

- Para a calda: Colocar o iogurte, o açúcar e a manteiga em uma panela e mexa até ficar homogêneo e em ponto de calda. Depois é só colocar por cima e decorar como preferir.



*Salada de lentilha com molho de iogurte Nestlé Natural

Ingredientes:

500g de lentilha cozida;

2 cebolas em meia rodelas fininhas;

3 dentes de alho picadinhos;

Sal, pimenta do reino e pimenta síria a gosto;

Azeite extravirgem a gosto;

2 colheres de sopa de manteiga;

Canela em pó a gosto;

3 colheres de sopa de açúcar mascavo;

100g de castanha de caju torrada picadinha;

100g de lâminas de amêndoas torradas;

100g de uva passa branca;

Suco de 1 limão espremido;

50g de damasco picadinho;

1 linguiça portuguesa picadinha;

Salsinha picada.

*Ingredientes para o molho:

1 copo de iogurte Nestlé® Natural Integral;

½ caixa de creme de leite;

Sal e pimenta do reino a gosto;

50 ml de azeite extravirgem;

Suco de meio limão espremido.



MODO DE PREPARO:



- Em uma frigideira, dourar a linguiça e reservar. Na mesma panela, dourar a cebola e o alho com o açúcar mascavo, 2 colheres de sopa de azeite e a manteiga até dourar;

- Na frigideira, colocar a linguiça picadinha e deixar dourar, quando estiver dourado retirar, colocar em uma vasilha e reservar;

- Em uma tigela, misturar todos os ingredientes e mexer bem, temperar com sal, azeite, pimenta do reino e pimenta síria a gosto e o limão;

- Servir com o molho de iogurte à parte.

- Para o molho: Misture todos os ingredientes em uma tigela até ficar homogêneo. Sirva à parte.