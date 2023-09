A homenagem ao Dia do Sorvete existe há 21 anos, mas a história do sorvete tem mais de 3 mil anos e começou na China. No Brasil, há mais de 10 mil empresas ligadas à produção e ao comércio da delícia gelada que alcançou o país apenas por volta de 1830, quando ocorreu o primeiro contato com o produto, que precisava ser rapidamente consumido pela falta de condições para armazenamento.

Nós, é claro, nos apaixonamos por sorvetes e gelatos, tanto que desde o fim dos anos 1990, comemoram em 23 de setembro o Dia Nacional do Sorvete. Com a chegada da primavera, a época das flores e do clima mais ameno, não há momento melhor para celebrar este dia.

A estação revela a passagem dos dias frios e secos para os calorosos e úmidos. Por isso, o dia 23 de setembro foi escolhido como o dia do sorvete, sobremesa que chegou ao Brasil no século XIX e até hoje é uma delícia gelada cujo consumo não se restringe aos dias de temperatura alta.

Para o fim de semana, veja abaixo como preparar um delicioso Sorvete Caseiro de baunilha que a marca Xandô compartilhou com a gente para celebrar...

Ingredientes:

1/2 xícara de Leite Integral gelado;

1 colher (sopa) de essência de baunilha;

1 lata de leite condensado;

1 pitada de sal;

475 ml de Creme de Leite;

Modo de preparo:

Misture o Leite Integral Xandô, a essência de baunilha, o leite condensado e a pitada de sal. Reserve.

Em uma batedeira, bata o Creme de Leite Xandô até ficar mais firme. Adicione a mistura com o Creme de Leite batido.

Coloque em um recipiente e leve para o congelador por duas horas. Em seguida, tire do congelador e mexa bem com uma colher.