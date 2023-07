Gastronomia B+: O B+ desta semana ensina você a fazer gotas de chocolate com morangos frescos

Correio B

Por Ester Figueiredo ([email protected])

EDNE CAVANHA - POETA BRASILEIRA

Só crescem verdadeiramente aqueles que se lançam na aventura do desconhecido sem medo de enfrentar os desafios".

FELPUDA

O que surgiu propalando que seria a "nova política", hoje não passa de coisa do passado. E o que é pior, foi sepultada antes de duas eleições majoritárias em Mato Grosso do Sul. Tudo não passou de conversa fiada e de mera ilusão para o eleitorado, que acreditou em promessas de candidatos que, tão logo eleitos, se mostraram ávidos que só em esquemas diversos como os integrantes da "velha política". Pode?

REPRODUÇÃO/SPH EDITORIA

Após cinco anos consecutivos liderando, o Japão perdeu a primeira colocação de país com o passaporte mais poderoso do mundo, passando para o terceiro lugar. Quem assumiu a liderança foi Singapura, que conta com 192 países listados. Na segunda colocação, houve empate entre três europeus: Alemanha, Itália e Espanha, com 190 países. Dividindo o terceiro lugar com o Japão estão Áustria, Finlândia, França, Luxemburgo, Coreia do Sul e Suécia, todos esses têm 189 destinos que seus cidadãos podem acessar sem visto. O Brasil ficou com o 19º lugar, ganhando uma posição, com 168 países liberados. Isso segundo o Henley Passport Index, que é feito com base em dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), que classifica os passaportes de acordo com a quantidade de destinos que seus nativos podem ir sem a necessidade de visto prévio.

Dr. Farid Castro, Ana Cristina Castro e Ana Carolina Castro

Gabriel Zandomenico

Cabo eleitoral

A direção estadual do PL tem o ex-presidente Jair Bolsonaro como principal cabo eleitoral do partido, na tentativa de eleger prefeitos e vereadores em 2024. Dessa forma, ele deverá ser personagem principal nas peças publicitárias durante a campanha, sem contar que deverá estar presente em alguns municípios de MS. Assim, o partido pretende fazer base sólida para as eleições de 2026 e fortalecer a direita no País.

Alternativas

Ainda dentro dessa proposta, o objetivo do PL é encontrar nomes que realmente tenham densidade política para entrar na disputa em cada município e formar chapa majoritária. Se isso não for possível, os esforços serão concentrados para conquistar o maior número de cadeiras nas Câmaras municipais. Um detalhe: Bolsonaro iniciou sua vida pública como vereador e chegou à Presidência.

No circuito

Entre os dias 5 e 12 de novembro deste ano será realizado o Bonito CineSur Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito. O lançamento oficial será no dia 7 de agosto em Campo Grande e no dia 11 em Bonito. Inscrições, que vão até o dia 31 de agosto, e mais informações: bonitocinesur.com.br.

Aniversariantes

SÁBADO (22)

Maria Fernanda Gregório,

Jussara Palieraqui Pettengill,

Andréa Gregório,

Jorge Selem,

Tatiana Haas da Fonseca,

Anselmo Tamanaha,

Gustavo Fontoura Carlana,

José Hipólito Pereira,

Daiany de Albuquerque Proença,

Marco Antônio Vicente

de Carvalho,

Ramão Amado Ocampos,

Sidney Nantes da Silva,

Guilherme Gobbi Neto,

Marcelo Santos Porto,

Silvania Beatriz Schuster,

Ida Terezinha Menezes Petinari,

José Mauro Freitas,

Jorge Joji Tamashiro,

Mario Sidnei Corradi,

Arcendino Bertan,

Arthur Galvão Serra,

João Sebastião do Couto,

José Henrique de Souza Nascimento,

Dr. Sirlei Paulo Queiroz,

Patrícia Siqueira Bettoni,

René Kawano,

Igor Zardo e Silva de Abreu, Daniela Guimarães Silva,

Sonia Maria Dias Coelho Benites,

Luiz Kawano,

José Cleto Gonçalves,

Vera Maria Freire Ribeiro,

Oilso Rio Criado,

Laurentino Pavão de Arruda,

Zélia Bonfim das Virgens,

Dra. Francisca Duarte Nogueira,

Carlos Alberto Gusmão,

Evelyn Silveira Pereira,

Silvio Silva,

Jonas Barbosa Garcia,

Maria Coelho,

Carolina Gomes Assis,

Mariana Batista Arruda,

Gilcleide Antunes Barbosa,

Leila Maria Souza,

Marília Oliveira Neves,

Marines Godoy Falcão,

Gustavo Antonelli Vidal,

Marilisa Santiago Knapik,

Carmen de Almeida Turini,

Mauro Lúcio Abdalla Júnior,

Antônio João Ortiz,

Jeanet Alves Zielasko Garcia,

Laura Aju Miyazato,

Antônio Alves dos Santos,

Yasmin de Castro Trindade Violin,

Walter Dourado de Andrade,

Diniz Ferreira Azuaga,

Natanael Pereira do Lago,

Greicy Mara França Queiroz Costa,

Denise Jardim Pedrosa,

Kathia Ritsuko Kavanami Suzuki,

Eduardo Cabral Kretsch,

Ana Adele de Gonzaga Pitarelli,

Francieli Schmitz,

Anelise Almeida Castro,

Ana Flávia Mambelli,

Mayara Paim Patel,

Cristhina D'elia Luciano,

Gilmar Simioli,

Nelson Gonçalves Brandão,

Márcia Gonçalves Mastroyannis,

Denise Cristina Adala Benfatti Leite,

Fernando Isa Geabra,

Liz Leide Costa d'Abadia,

Lucinéia Ortega Santa Terra Assuiti,

Fernando Sommer,

Paula Tavares de Godoy Ferrucci.

DOMINGO (23)

Luciene Anache Anbar,

Elaine Inez Basso,

Tanea Mariano,

Soraia Haddad de Souza,

Vânio Cesar Bonadiman Maran,

Luis Fernando Novaes,

Rute Nunes,

Ariane Ramirez Oviedo Tachibana,

Frontino Marreco Cardoso Lopes,

Sueli Maria Labibe Bacha,

Veriato Vieira Lopes,

Juliana Martins de Oliveira Peron,

Andre de Azambuja Pimenta de Paulo,

Maico Weiss,

Bonifácio Pereira Gomes,

Vera Lucia Piske Silva,

Camila Denise Molina Soares,

Regina Maria Campos Haendchem,

Maria Auxiliadora de Souza Gerk,

Marcos André Echeverria Wanderley,

Luiza Candelária de Arruda,

Sidney Miassato,

Lutfalla Galles,

Roni Fernandes de Souza,

Lúcia Helena Pulchério

de Medeiros,

Alessandro Menezes

de Souza,

Juliana Carvalho Correa,

Marlon Marcus Moura Barcelos,

Rogerio Gonçalves Larrea,

Dr. Alfre de Oliveira,

Laércio José Jaconelle,

Donizete Aparecido Viaro,

Rafael Medeiros Duarte,

Lidiamar Barbosa

de Albuquerque,

Margareth Rose Bueno

da Costa,

Darcy Flôres,

Jairo Mendes de Castro,

Denise Ohara de Oliveira,

Isabel de Vasconcelos,

Ricardo Granda,

Solange Elena Inocêncio,

Reinaldo Carmona,

Leonor Souza Araújo,

Terezinha Cristina Alves Pires,

Estevam Fregapani,

Neuza Albuquerque Espíndola,

Maria Silvia Barros Barbosa, Flávio Lima Monteiro Leite,

Luciana Albuquerque Villas,

Ruy Antunes de Almeida,

Norte Rech,

Teófilo Zaions Zainko,

Pedro Henrique Souza Garcês Costa,

Welbismark Veron,

Maria Eny Capdeville Bastos,

Alessandra Beatriz Bezerra Fernandes,

Tiago Palloni Valarelli,

Keila Goulart Cação,

Luiza Carolen Cavaglieri Faccin,

Gerardo Javier Boccia Medina,

Edmir Jardim Neto,

Elyson Rondon Barbosa,

Geraldo Weiler,

Stéphani Maidana

de Oliveira,

Mauro Celso Boer,

Guilherme de Aguiar Panucci,

Cesar Júnior de Brito,

Indianara Aparecida Noriler,

Nelson Kazuhide Ohashi.

Colaborou: Tatyane Gameiro

