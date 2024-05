Gastronomia B+: Ovo: restaurante de Florianópolis leva ingrediente em todos os pratos

Cafés e até drinks do Contém Ovo levam a proteína; só a unidade do Mercadão de Coqueiros usa mais de 5 mil ovos por mês - Foto: Divulgação

O ovo é sem dúvida, uma das proteínas mais versáteis utilizadas na culinária. Nutritivo e considerado um alimento completo, ele é ingrediente principal em muitas receitas, como massas, pães, bolos, doces, entre outros pratos.



Em Florianópolis (SC), uma operação gastronômica, que fica no Mercadão de Coqueiros, faz do ovo o protagonista do cardápio. É que no Contém Ovo ele está presente em pratos, cafés e até drinks.

Segundo Valeria Trento Cabrera, que é criadora do negócio, são usados mais de 5 mil ovos por mês na elaboração dos pratos e bebidas.

“Nossos ovos são de galinhas criadas livres, certificadas com selos internacionais de bem-estar animal. São ovos caipira, de galinhas livres e tamanho jumbo, ou seja, ovos muito mais nutritivos e saudáveis que os convencionais, com mais betacaroteno, vitamina A e vitamina E, com menos colesterol e gordura saturada do que um ovo de galinhas criadas em gaiolas", compartilha Valeria.

Como tudo começou

Sempre com a mente inquieta, Valeria, que é natural de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, e há 15 anos mora em Florianópolis, decidiu em 2021 mudar o rumo profissional e empreender.

“Trabalhei por 7 anos na maior empresa de bebidas do mundo, nas áreas de vendas e marketing da região Sul do Brasil, e durante a pandemia enxerguei muitas oportunidades de negócios e resolvi deixar o mundo corporativo, fincar os pés na cidade que sempre considerei meu lar e iniciar no incrível e desafiador universo do empreendedorismo”, destaca.

O primeiro passo dessa jornada começou em julho de 2021, com a abertura do The Coffee, uma das principais redes de franquia de café TO GO do Brasil que fica no Centro de Florianópolis.

Com formação em administração empresarial pelo Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag) da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) e intercâmbio na Universidad de Buenos Aires (UBA), na Argentina, Valeria decidiu ousar e abrir uma operação onde o ovo é o protagonista.

Contém Ovo - Divulgação

“Fiz algumas viagens dentro e fora do Brasil que me abriram a mente em relação a novos negócios monotemáticos, dentre eles negócios de abacate, matcha, cookies e ovo. E foi depois de muita pesquisa de referências, planejamento, contratação de profissionais excelentes e sérios para trabalhar no projeto que o Contém Ovo surgiu”, conta.

A primeira unidade da operação, que oferece sanduíches, burritos, ovos no pote, sobremesas e até bebidas com ovo, foi aberta em outubro de 2022 no Centro de Florianópolis, e em novembro de 2023, a segunda foi inaugurada no Mercadão de Coqueiros. Ainda neste ano, será inaugurada uma nova operação na região da Madre Benvenuta.

“Para mim, empreender requer muita pesquisa e é preciso estar o tempo todo em constante estado de inquietude e em busca por uma melhor versão de nossa empresa e de nós mesmos como empresários com dois objetivos: satisfação do cliente e resultado e crescimento do negócio”, completa.