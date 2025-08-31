Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Gastronomia B+: Para celebrar o Dia do Nutricionista um Bowl de Frango grelhado com Quinoa e Legumes

Uma receita leve e deliciosa para qualquer dia da semana

Flavia Viana

Flavia Viana

31/08/2025 - 11h30
Para celebrar o Dia do Nutricionista, o Correio B+ preparou uma receita saudável, deliciosa e fácil de reproduzir aí na sua casa.
Em parceria com o Divino Fogão, um Bowl de Frango grelhado com Quinoa e Legumes Assados para dias leves, mas com muito sabor na mesa...
 

BOWL DE FRANGO GRELHADO COM QUINOA E LEGUMES ASSADOS

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de chá de quinoa crua
  • 1 xícara de chá de água
  • 1 pitada de sal
  • 1 filé de frango em tiras (100–120 gramas)
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de chá de azeite
  • Sal, pimenta e cúrcuma a gosto
  • 1/2 abobrinha em cubos
  • 1/2 cenoura em rodelas finas
  • 1/4 de cebola roxa em pétalas
  • 1 fio de azeite, sal, orégano e páprica doce


Modo de preparo:

Comece lavando bem a quinoa em água corrente e cozinhe em fogo baixo por cerca de 12 minutos ou até secar, reserve. Marine o filé de frango com limão, sal, pimenta, azeite e cúrcuma por 10 minutos. Depois, grelhe em frigideira antiaderente até dourar dos dois lados, corte em tiras e reserve. Misture os legumes com os temperos e grelhe até dourar. Para montar o bowl, coloque a quinoa como base, disponha o frango grelhado e os legumes por cima. Finalize com sementes e folhas verdes e sirva em seguida.


 

Beleza B+: Saiba quais são os passos essenciais para manter a sua pele saudável desde cedo

Acne e oleosidade são as principais reclamações da faixa etária dos 12 a 20 anos

30/08/2025 17h30

Beleza B+: Saiba quais são os passos essenciais para manter a sua pele saudável desde cedo

Beleza B+: Saiba quais são os passos essenciais para manter a sua pele saudável desde cedo Foto: Divulgação

A adolescência é marcada por intensas transformações físicas e hormonais, e a pele sofre diretamente os efeitos dessas mudanças. Por volta dos 12 anos, com a chegada da puberdade, é comum surgirem espinhas devido ao aumento da oleosidade — quadro que pode se estender para além dos 20 anos, evoluindo para a acne adulta. No entanto, com hábitos simples e o uso de ativos adequados, é possível adotar uma rotina de cuidados eficaz, prevenindo problemas futuros.

Para explicar a importância de cada passo no cuidado com a pele jovem, o médico dermatologista Raul Cartagena Rossi, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e consultor da TheraSkin®, destaca os hábitos e atitudes que contribuem para uma pele mais saudável nessa fase.

Limpeza
A limpeza diária é fundamental para prevenir a obstrução dos poros e controlar a oleosidade, evitando o aparecimento de espinhas. O ideal é lavar o rosto duas vezes ao dia, de manhã e à noite, com produtos que limpem sem agredir ou ressecar, mantendo o equilíbrio natural da pele.

Produtos com tecnologia Syndet são boas alternativas para a limpeza suave, especialmente em peles mistas a oleosas, como Cleany® Controle e, para peles oleosas e acneicas, como Cleany® Concentrado.

Hidratação
A hidratação é importante em todas as idades para preservar a integridade da barreira cutânea. No caso da pele jovem, que tende a ser mais oleosa, recomenda-se o uso de hidratantes em gel, loções ou séruns livres de óleo.

Tratamento para acne e oleosidade

Mesmo com todos os cuidados, espinhas e acne podem surgir por diversos fatores, como estresse, poluição, alimentação e genética. É importante evitar espremer as lesões para não causar inflamações e cicatrizes. Nesses casos, são indicados produtos com niacinamida, ativo com propriedades anti-inflamatórias, que controla a oleosidade e melhora a aparência da pele.

Para cuidados específicos com a pele acneica e oleosa, Papuless® é um gel antiacne que hidrata a pele de forma correta, desempenhando uma ação anti-inflamatória, aumentando a capacidade antioxidante e clareadora da pele. Por conter o ingrediente niacinamida, fortalece a barreira cutânea, controlando a oleosidade e a produção de sebo gerado pela pele.

 

Proteção solar

Indispensável em todas as fases da vida, o protetor solar deve ser usado diariamente. Na juventude, ele atua na prevenção de manchas e do fotoenvelhecimento, ajudando a manter a pele saudável e bonita por mais tempo.

 

O Dr. Raul ressalta a importância de buscar orientação médica: “Especialmente em casos mais graves de acne, o acompanhamento de um dermatologista é essencial para um tratamento personalizado e eficaz”.

 

Com cuidados simples e regulares, é possível manter a pele com aspecto jovem e saudável, fortalecendo a autoestima em todas as fases da vida.

Pet B+: Vacina para pets: 8 'verdades' que te contam, mas que são falsas

Médica-veterinária destaca a importância de manter as vacinas em dia

30/08/2025 15h00

Pet B+: Vacina para pets: 8 'verdades' que te contam, mas que são falsas

Pet B+: Vacina para pets: 8 'verdades' que te contam, mas que são falsas Foto: Divulgação

As fake news sobre vacinas não afetam apenas os seres humanos elas também se espalham no universo dos pets, provocando desinformação e colocando em risco a saúde de cães e gatos. Um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com base em uma pesquisa online, revelou, em 2023, que tutores que não se vacinam contra a Covid-19, por exemplo, têm sete vezes mais chances de também não vacinar seus animais de estimação.

De acordo com a médica-veterinária e docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), Dra. Aline Ambrogi, manter a vacinação em dia é responsabilidade exclusiva do tutor e revela a maior prova de amor que se possa ter com seu pet.

 "Assim como ocorre com os humanos, a vacina é a forma mais eficaz de manter o seu bichinho protegido contra doenças sérias e que, em estágios mais avançados, podem levar o pet ao óbito. É preciso que o tutor fique atento aos prazos e levar o seu cachorro ou gato para vacinar anualmente", revela a especialista.

Segundo a Dra. Aline, as vacinas que devem ser aplicadas anualmente em cães são a raiva, gripe canina (tosse dos canis) e V8 ou V10, que protegem os animais contra doenças como cinomose, parvovirose, leptospirose etc. Já em gatos, os reforços anuais devem ser aplicados contra a raiva, além da V3, V4 ou V5, que oferecerem proteção contra a panleucopenia, rinotraqueíte, calicivirose, clamidiose e FeLV.

A médica ainda alerta: "Deixar de reforçar as vacinas anualmente aumenta o risco de o animal contrair doenças potencialmente graves e, em muitos casos, fatais."

Além da desinformação, a disseminação de fake news influencia diretamente a decisão dos tutores. Segundo o mesmo estudo, enquanto os que mantêm a vacinação em dia costumam buscar informações com médicos-veterinários, aqueles que não vacinam recorrem, em grande parte, a conteúdos da internet e grupos de WhatsApp, aumentando a exposição a informações incorretas.

A médica-veterinária enumera 8 fake news mais contadas sobre a vacinação de pets. Confira:

1 - A vacina contra a raiva não precisa mais ser aplicada anualmente

Ao contrário do que muitos propagam, a raiva não foi erradicada no Brasil apenas controlada em áreas urbanas. Ainda há casos em animais silvestres e em regiões rurais. A vacinação anual contra a raiva é obrigatória por lei, sendo uma medida de saúde pública, pois a doença é fatal e transmissível ao ser humano (zoonose).

2 - Animal idoso não precisa tomar vacina

Animais idosos têm o sistema imunológico mais enfraquecido, o que os torna mais vulneráveis a doenças. A vacinação deve ser mantida ao longo da vida, com avaliação do veterinário sobre o estado de saúde do animal.

3 - Uma única dose já protege por toda a vida do animal

A maioria das vacinas tem duração limitada e requer reforço anual para garantir imunidade. O protocolo pode variar conforme o fabricante e a região, mas o reforço anual é a regra geral no Brasil.

4 - Gatos não precisam tomar vacina

Gatos são altamente suscetíveis a doenças infecciosas, especialmente respiratórias e virais. Mesmo gatos indoor devem receber vacinas.

5 - Meu animal não sai de casa, não precisa ser imunizado

Animais indoor também estão expostos a vírus e bactérias trazidos por roupas, sapatos, visitas, objetos contaminados ou outros animais. Além disso, acidentes e fugas acontecem, por isso é melhor que o pet esteja protegido.

6 - Meu animal é vira lata e não precisa de vacina

Independente da raça ou da origem, todo cão e gato precisa estar com a vacinação em dia. As vacinas protegem contra doenças graves e os animais sem raça definida tem as mesma necessidades que os de raça.

7 Vacinas trazem mais malefícios do que benefícios

As vacinas veterinárias são seguras, passam por testes rigorosos e são aprovadas por órgãos reguladores. Reações adversas são raras, geralmente leves (febre, dor local) e tratáveis. Os benefícios superam em muito os riscos.

8 Apenas filhotes devem ser vacinados

Filhotes precisam de uma série inicial, mas a imunização deve ser mantida durante toda a vida do animal com reforços anuais. Animais adultos não vacinados ou com histórico vacinal desconhecido devem receber vacinação o quanto antes, seguindo um protocolo específico.

