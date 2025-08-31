Gastronomia B+: Para celebrar o Dia do Nutricionista um Bowl de Frango grelhado com Quinoa e Legumes

Correio B+

Acne e oleosidade são as principais reclamações da faixa etária dos 12 a 20 anos

Beleza B+: Saiba quais são os passos essenciais para manter a sua pele saudável desde cedo Foto: Divulgação

A adolescência é marcada por intensas transformações físicas e hormonais, e a pele sofre diretamente os efeitos dessas mudanças. Por volta dos 12 anos, com a chegada da puberdade, é comum surgirem espinhas devido ao aumento da oleosidade — quadro que pode se estender para além dos 20 anos, evoluindo para a acne adulta. No entanto, com hábitos simples e o uso de ativos adequados, é possível adotar uma rotina de cuidados eficaz, prevenindo problemas futuros.

Para explicar a importância de cada passo no cuidado com a pele jovem, o médico dermatologista Raul Cartagena Rossi, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e consultor da TheraSkin®, destaca os hábitos e atitudes que contribuem para uma pele mais saudável nessa fase.

Limpeza

A limpeza diária é fundamental para prevenir a obstrução dos poros e controlar a oleosidade, evitando o aparecimento de espinhas. O ideal é lavar o rosto duas vezes ao dia, de manhã e à noite, com produtos que limpem sem agredir ou ressecar, mantendo o equilíbrio natural da pele.

Produtos com tecnologia Syndet são boas alternativas para a limpeza suave, especialmente em peles mistas a oleosas, como Cleany® Controle e, para peles oleosas e acneicas, como Cleany® Concentrado.

Hidratação

A hidratação é importante em todas as idades para preservar a integridade da barreira cutânea. No caso da pele jovem, que tende a ser mais oleosa, recomenda-se o uso de hidratantes em gel, loções ou séruns livres de óleo.

Tratamento para acne e oleosidade

Mesmo com todos os cuidados, espinhas e acne podem surgir por diversos fatores, como estresse, poluição, alimentação e genética. É importante evitar espremer as lesões para não causar inflamações e cicatrizes. Nesses casos, são indicados produtos com niacinamida, ativo com propriedades anti-inflamatórias, que controla a oleosidade e melhora a aparência da pele.

Para cuidados específicos com a pele acneica e oleosa, Papuless® é um gel antiacne que hidrata a pele de forma correta, desempenhando uma ação anti-inflamatória, aumentando a capacidade antioxidante e clareadora da pele. Por conter o ingrediente niacinamida, fortalece a barreira cutânea, controlando a oleosidade e a produção de sebo gerado pela pele.

Proteção solar

Indispensável em todas as fases da vida, o protetor solar deve ser usado diariamente. Na juventude, ele atua na prevenção de manchas e do fotoenvelhecimento, ajudando a manter a pele saudável e bonita por mais tempo.

O Dr. Raul ressalta a importância de buscar orientação médica: “Especialmente em casos mais graves de acne, o acompanhamento de um dermatologista é essencial para um tratamento personalizado e eficaz”.

Com cuidados simples e regulares, é possível manter a pele com aspecto jovem e saudável, fortalecendo a autoestima em todas as fases da vida.