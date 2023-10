Correio B+

"O consumidor atual tem uma percepção muito mais aguçada, logo, para esta Black Friday, será preciso encantar e proporcionar boas experiências de compra", diz especialista

Umas das principais datas do varejo se aproxima e, com ela, muita expectativa para turbinar as vendas. Como todas as outras datas importantes do calendário anual, esta será mais uma oportunidade para que os varejistas apresentem produtos, serviços e até mesmo superem as metas de vendas estabelecidas para o ano.

Para Erik Penna, que é especialista em vendas, o consumidor atual tem uma percepção muito mais aguçada, logo, para esta Black Friday, será preciso encantar e proporcionar boas experiências de compra.

Produtos personalizados, serviços que propiciam uma experiência qualificada e customizada, pós-vendas, ofertas, entre outros, são alguns dos requisitos primordiais e poderão ajudar a potencializar as vendas.

Se você quer aproveitar o período e melhorar a atuação no mercado, potencializando os resultados, siga essas 5 dicas abaixo para dar aquela turbinada:

1-Foque nos produtos campeões de vendas:

Normalmente é mais fácil vender 10 unidades de um item campeão do que 1 unidade de algum produto encalhado., então, aproveite para vender ainda mais os itens campeões.

2- Invista na divulgação:

Não adianta ter um excelente produto com uma condição muito especial se ninguém, ou pouca gente, souber disso e também não adianta colocar um outdoor no porão. Aproveite que as pessoas estão mais tempo em casa e divulgue seus produtos nos meios mais distintos, desde panfletagem, carro de som, redes sociais, e-mail marketing, até na televisão. Por que não? Vale pensar até numa parceria com uma empresa não concorrente, assim, um indica o outro, dividem os custos e ambos ganham novos clientes.

3- Atue com agilidade:

A pandemia mostrou que não basta apenas entregar o produto para o cliente, é fundamental entregar com agilidade e eficiência. As empresas que mais têm resultados são as que tratam a entrega, que é a última milha do varejo, como uma vantagem competitiva em tempos de distanciamento social.

4- Aposte na experiência do cliente:

Oferte itens com descontos verdadeiros, lembre-se que muitos clientes já estão pesquisando de forma antecipada os preços e saberão se os valores forem maquiados. Sua imagem está em jogo.

5- Abuse do visual:

Segundo o especialista Rodger Bailey, 53% das pessoas são visuais, portanto use e abuse de boas imagens para mostrar e comprovar os benefícios do produto ou serviço ofertado.

6- Seja multicanal?

É preciso ir além do presencial! Disponibilize seus produtos e serviços nos mais variados canais de distribuição, seja por telefone, e-mail, redes sociais ou WhatsApp, onde o consumidor preferir. Dessa forma, você facilita a vida do cliente e possibilita que ele compre na plataforma que melhor o contemple.

7- Sugira uma combinação:

Após o cliente decidir fazer uma aquisição, sugira produtos ou serviços agregados, afinal, um produto sempre combina com outro. Num mundo cada vez mais on-line, a briga não é só do empreendedor maior contra o menor, mas sim, do mais rápido contra o mais lento. Aposte na conveniência, o cliente contemporâneo valoriza as facilidades e comodidades oferecidas, além de um atendimento de excelência não só na hora de comprar, mas também um pós-venda atencioso e efetivo.

8- Use depoimentos:

Opinião de clientes que já consumiram e aprovaram aquele produto ou serviço impacta e costuma convencer muitos outros clientes. Solicite alguns testemunhais dos clientes, peça a devida autorização e mostre para os outros clientes, isso costuma influenciar positivamente os demais consumidores.

Foto: Divulgação

Lembre-se que atender bem é tratar bem, é importar-se verdadeiramente com a causa do outro. Treine seu pessoal para atender o cliente com maestria e a venda será a melhor consequência.

Aproveite a Black Friday para criar uma jornada positiva do consumidor com a sua empresa e marca, aproveite para atender com eficiência e agilidade, e assim, encantar e conquistar novos clientes.