Gastronomia B+: Que tal biscoitos amanteigados para o fim de semana?

Das clássicas e instrumentais, as batidas mais animadas, a música pode tornar o ambiente mais agradável ajudando pacientes a relaxarem e os profissionais a se concentrarem

Não é segredo para ninguém a influência que a música tem na vida das pessoas e o quanto ela pode mudar o nosso humor e a nossa energia. Quem aí não tem uma playlist especial para determinados momentos, como: a hora de se exercitar, para escutar no trabalho ou até mesmo “curar uma desilusão amorosa”?

Há inclusive muitos estudos que apontam os benefícios que a música pode trazer para a saúde tanto física, quanto mental, ajudando a diminuir o stress e melhorar a criatividade. E já que ela está presente em vários ambientes, por que não está também nos centros cirúrgicos?

Passar por algum procedimento, por mais simples que ele seja, sempre pode gerar uma certa ansiedade nas pessoas. Mesmo em processos que envolvem sedação, o fato de entrar em um ambiente mais acolhedor pode ajudar os pacientes a relaxarem e a passarem pela situação de uma maneira mais leve e neste caso a música pode exercer um papel fundamental.

Se ao invés de se deparar com um local frio (já que toda sala de cirurgia exige uma temperatura mais baixa), onde o único barulho que se escuta são os dos instrumentos e aparelhos médicos, você é recebido com uma música de fundo e um local aparentemente mais leve e descontraído, isso com certeza te ajudará a ficar mais tranquilo.

A música é algo torna sempre todos os ambientes mais agradáveis - Divulgação

Para a assessora de imprensa Érica Brito Silva, esse tipo de experiência fez toda a diferença. Ao ser submetida a uma cirurgia pela primeira vez, ela estava bem ansiosa e afirma que quando chegou no centro cirúrgico e tinha música no local, conseguiu ficar mais tranquila.

“De modo geral a música é algo muito presente no meu dia a dia. Costumo escutar enquanto trabalho, principalmente quando quero me concentrar para escrever, gosto também de colocar algumas opções mais animadas quando estou arrumando a casa, enfim eu sinto que faz total diferença para o meu humor e a minha disposição. E quando eu cheguei ao centro cirúrgico, a equipe já estava escutando música, que por coincidência eram opções que eu costumo ouvir e isso acabou me ajudando a relaxar. Eu lembro que comecei a cantar baixinho enquanto a equipe ia me preparando para a cirurgia, então a anestesia foi começando a fazer efeito e quando me deparei já estava acordando de volta e o procedimento já tinha sido concluído”, relembra a assessora de imprensa.

E não é só para os pacientes que a música pode trazer benefícios, ela também pode influenciar a equipe médica de forma bem positiva.

Entre os estudos mais recentes, por exemplo, um da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, apontou que médicos que ouvem música na sala de cirurgia têm um desempenho melhor nas operações.

Essa inclusive já era uma percepção da Dra. Thamy Motoki, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é adepta da música na sala de cirurgia e acredita que isso ajuda a tornar o ambiente mais agradável para operar.

“No início gosto de colocar uma música calma para o paciente relaxar e se sentir acolhido durante o começo da anestesia. Depois para a equipe ficar mais descontraída e animada para trabalhar colocamos uma playlist bem eclética que agrada vários gostos. Quem trabalha com música trabalha mais feliz, parece que cansa menos também. Interessante que alguns hospitais, vendo que médicos gostam de operar com música, já estão até se adaptado colocando caixas de som nas salas de cirurgia para que eles não precisem levar as suas. É só chegar e conectar seus dispositivos nelas”.

A cirurgiã plástica ainda completa que já ouviu relatos de seus pacientes que mesmo só tendo a lembrando bem do início do procedimento, quando ainda estão acordados conversando com a equipe, comentam sobre as músicas tocadas e dizem que gostaram da experiência.

“Cada médico tem seu próprio estilo, eu por exemplo, tenho uma playlist bem variada e gosto de colocar no modo aleatório com minhas músicas favoritas de rock, pop rock, country americano, jazz, dentre outras. E normalmente pergunto para o paciente antes, para não gerar nenhum incômodo e sempre pergunto qual o estilo favorito. Vai de rap a Roberto Carlos, é bem variado”, conta Dra. Thamy.

O relato de pacientes tem cido bastante positivo- Divulgação

E mesmo não tendo a vivência de uma sala de cirurgia, Laércio da Costa que é Produtor e Diretor Musical, Músico Percussionista e ganhador do Grammy Latino 2021 (com Glória Estefan), atuando na outra ponta, também dá a sua opinião sobre essa influência que a música pode exercer.

O profissional comenta que com certeza a música diz muito sobre o estado emocional das pessoas. Há quem prefira escutar uma música mais tranquila quando está nervoso, ou ainda aqueles que preferem ouvir algo mais estrondoso, quando está agitado.

E para quem trabalha com a “construção da música” tudo isso deve ser levado em consideração, desde a parte instrumental, até a letra ou entonação.

“Eu sempre me preocupo com o arranjo, levando em consideração o tipo de interação que ele pode gerar com quem estiver ouvindo aquela música. Seja despertando uma palma, um grito, uma pergunta, uma resposta, se ela vai despertar um lado mais melancólico, acalmar a pessoa, ou uma guitarra mais distorcida, que pode deixá-la mais agitada. Penso muito nessa relação entre o público e o artista quando estou produzindo uma música, para mim o que não pode faltar é interação, inovação e criatividade”.

O produtor musical ainda reforça que a forma com que cada estilo ou música específica toca em cada um, pode ser diferente, trata-se algo muito particular.

“Uma música instrumental, uma introdução de piano, um sax, algo bem melancólico mais tranquilo, pode servir para acalmar os nervos, então muitas vezes é a mais adequada para ouvir quando se quer relaxar. Mas eu tive uma experiência, por exemplo, onde o que me ajudou a relaxar foram músicas com letras, sambas que me faziam recordar a minha mãe e me traziam conforto de certa forma. Às vezes as músicas que te remetem a alguma pessoa, ou algum momento da vida, podem ser mais eficientes para aliviar a sua tensão”, ele conclui.