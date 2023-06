Gastronomia B+: Que tal preparar um verdadeiro banquete com receita que foi destaque no cinema?

Uma solução bastante viável nos dias de hoje e também agradável é cozinhar em casa. Sem tirar muito dinheiro do bolso, é possível fazer um jantar super especial para a data do dia 12 no conforto de seu lar e sem enfrentar filas de espera nos restaurantes. Dá até para preparar aquele prato que foi destaque de filme, você sabia?

Quem garante isso são os professores do curso de Gastronomia do Grupo UniEduK, que indicam três receitas deliciosas, fáceis de preparar, e que juntas formam um verdadeiro banquete de Dia dos Namorados.

O jantar começa com entrada de um Mix de Cogumelos a Vichyssoise, com receita indicada pelo professor Tibério Gil. O prato principal fica por conta de um saboroso “Salmão ao Mel e Alecrim com Purê de Batatas”, aquele mesmo, baseado no filme “Um Amor para Recordar”, indicação do professor Felipe Santos. E, como sobremesa, que tal um delicioso “Duo Mousse de Chocolate com Coulis de Frutas Vermelhas”, receita do professor Sergio Rischiotto?

Papel e caneta na mão para aprender a fazer essas delícias na Gastronomia do Correio B+ desta semana...

Entrada: “Mix de cogumelos a Vichyssoise”

Ingredientes:

- 1 talo de alho poró

- 2 colheres de sopa de manteiga

- 4 batatas médias

- 2 boques de cogumelo shimeji

- 6 cogumelos paris

- 6 cogumelos portobello

- 1 caixinha de creme de leite

- 2 colheres de azeite de oliva

- Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo:



Lave o alho poró e separa as folhas mais grossas. Descasque as batatas e corte em pedaços menores para cozinhar mais rápido. Limpe os cogumelos com um pano limpo e úmido. Na sequência, despetale o shimeji e corte os outros cogumelos em lâminas.

Num segundo passo, cozinhe as batatas com as folhas grossas do alho poró e, quando estiverem cozidas, retire as folhas e bata o caldo com as batatas no liquidificador (reserve).

Em uma panela, frite no azeite a parte branca do alho poró até murchar, acrescente os cogumelos e uma colher de manteiga. Refogue até amolecer os cogumelos, no ponto desejado.

Adicione o caldo de batatas e mexa bem. Corrija o sal e pimenta, finalizando com a metade da manteiga para dar brilho.

“Esse prato, que pode ser servido quente ou frio, é uma releitura da clássica “Vichyssoise”. É um caldo clássico de New York, que tem o paladar suave e umami dos cogumelos. Super fácil de fazer, essa entrada surpreende e encanta pelo seu sabor e exoticidade”, ressalta o docente do curso de Gastronomia da UniFAJ, Tibério Gil.

“Mix de cogumelos a Vichyssoise” - Foto: Divulgação “Mix de cogumelos a Vichyssoise” - Foto: Divulgação

Prato principal: "Salmão ao Mel e Alecrim com Purê de Batatas"

Ingredientes:

- 300g de filé de salmão fresco

- 50g mel

- Alecrim fresco a gosto

- 3 Batatas

- Manteiga a gosto

- Leite a gosto

- Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:



- Tempere o filé de salmão com sal e pimenta a gosto. Em uma tigela pequena, misture o mel com o alecrim picado. Pincele a mistura de mel e alecrim sobre o filé de salmão. Logo em seguida, grelhe o salmão até ficar dourado e, caso necessário, leve ao forno para finalizar o ponto.

Cozinhe as batatas em água fervente com sal até que fiquem macias. Escorra e amasse as batatas com um garfo ou passe por um espremedor.

Em uma panela, derreta um pouco de manteiga e adicione as batatas amassadas. Acrescente leite aos poucos, mexendo bem, até obter a consistência desejada. Tempere o purê de batatas com sal e pimenta a gosto. Retire o salmão do forno e sirva-o sobre o purê de batatas.

“O filme ‘Um Amor para Recordar’ traz a história comovente sobre a transformação do amor e da compaixão. O prato principal ‘Salmão ao Mel e Alecrim com Purê de Batatas’ é uma escolha que combina sabores delicados e intensos, representando a jornada dos personagens e a essência do filme”, saliente o docente do curso de Gastronomia da UniMAX, Felipe Santos.

Sobremesa: “Duo Mousse de Chocolate com Coulis de Frutas Vermelhas”

Ingredientes e modo de preparo:

- 200 gramas de chocolate meio amargo derretido

- 100 gamas de creme de leite fresco

- 200 ml de creme de leite fresco batido

*Coloque todos os ingredientes num recipiente e misture-os de forma bem delicada.

Logo em seguida pegue:

- 200 gramas de chocolate branco

- 100 gramas de creme de leite

- 200 ml de creme de leite fresco batido

*Misture todos os ingredientes delicadamente

Por fim, acrescente:

- 100 gramas de frutas vermelhas

- 50 gramas de açúcar refinado

- Manjericão fresco à gosto

* Pegue os ingredientes e leve ao fogo baixo, até reduzir em ponto de geleia.

Monte em taças e finalize com a geleira e manjericão fresco. “Essa preparação super especial para o dia dos namorados, pois reúne chocolate e frutas vermelhas em um contraste incrível. Texturas, cores e sabores se equilibram, trazendo novas experiências para os amantes de sobremesas”, salienta o coordenador dos cursos de Gastronomia do Grupo UniEduK, professor Sergio Rischiotto.

“Duo Mousse de Chocolate com Coulis de Frutas Vermelhas” - Foto: Divulgação