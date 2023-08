Gastronomia B+: Veja como fazer um cookie de frigideira bem fácil, rápido e nutritivo

Sim, a origem do cookie vem lá da Europa. Mas por que associamos tanto o cookie com a culinária americana? Pois bem: foi no continente americano que a receita do doce foi aperfeiçoada e se tornou mais parecida com a que conhecemos hoje.

E quem começou essa história de sucesso foi a americana Ruth Graves Wakefield lá na década de 1930. Ela era dona da pousada Toll House Inn, que ficava em Massachusetts, entre Boston e New Bedford.

O local era conhecido por servir refeições frescas e caseiras. Um dia, para surpreender os clientes locais, Ruth decidiu cortar e misturar uma barra de chocolate em uma receita de biscoitos. Os pedaços de chocolate derreteram com o calor do forno, mas se mantiveram isolados na massa, sem se incorporarem a ela.

Assim, nasceu o primeiro cookie da história com as deliciosas gotinhas de chocolate derretido. Não precisamos nem dizer que o sucesso da receita foi gigante, não é mesmo? Inclusive, há indícios de que o sucesso da receita foi tão grande que foi por causa dele que a Nestlé começou a fabricar o primeiro chocolate em gotas do mercado.

E é por isso que, mesmo com os biscoitos sendo originários lá da Europa e com o termo “cookie” ter surgido inicialmente no idioma holandês, nós associamos os cookies com a culinária americana. Afinal, o cookie, conforme conhecemos hoje em dia, foi criado nos Estados Unidos.

O cookie é um tipo de doce que a maioria das pessoas se apaixonam, e podem ser preparados de inúmeras formas. Especialmente pra os saudáveis de plantão, para quem faz dieta, deseja consumir menos calorias e almeja uma ingestão maior de nutrientes, é possível preparar um cookie de frigideira mais saudável você sabia?

Ele é fácil de elaborar, demora muito pouco para ficar pronto e é mais nutritivo do que os tradicionais. Confira a deliciosa receita do cookie de frigideira que a marca Power1One compartilhou com a gente para esta semana...

COOKIE DE FRIGIDEIRA

*Ingredientes:

1 clara de ovo (a clara deixa o cookie mais firme)

1 colher de sopa de pasta de amendoim (Pode ser Power1One)

3 colheres de sopa de aveia em flocos finos (ou farinha de aveia)

Adoçante de preferência

Pedaços de chocolate, pedaços de amendoim, castanha ou o que você preferir.



*Modo de preparo

1. Misture a pasta de amendoim com a aveia. A mistura ficará bem grossa; depois coloque o ovo e misture novamente.

2. Adoce como preferir e coloque a massinha em frigideira untada, espalhando-a bem pela frigideira.

3. Coloque o chocolate ou outro ingrediente que preferir.

4. Deixe em fogo baixo até achar que está no ponto.



Bom apetite!