Gastronomia B+: Você sabia que o Damasco faz bem para os dentes? Veja uma receita e seus benefícios

Fruta rica em nutrientes protege gengivas, ajuda a equilibrar o pH da boca e contribui para dentes mais saudáveis

Flavia Viana

Flavia Viana

02/11/2025 - 10h30
Um estudo publicado no Journal of Dentistry revela que indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e vegetais apresentam 32% menos risco de desenvolver doenças gengivais em comparação aqueles que ingerem menos de três porções. Ainda destaca a importância de uma dieta rica em alimentos saudáveis para a preservação da saúde bucal.

O damasco conquistou espaço graças ao seu sabor adocicado, textura macia e versatilidade culinária. No Brasil, é consumido principalmente na forma desidratada, mas também pode ser encontrado fresco em algumas regiões. Além de ser uma fruta apreciada em diversas receitas, o damasco é um verdadeiro aliado da saúde, inclusive da bucal.

 “A fruta estimula a salivação e ajuda a equilibrar o pH da boca, reduzindo a proliferação de bactérias nocivas e protegendo dentes e gengivas. Além disso, é fonte de cálcio, fósforo e minerais essenciais para a manutenção da estrutura dos dentes”, explica o dentista Dr. Paulo Augusto Yanase, dentista da Oral Sin.

Sua versatilidade permite que ele seja consumido desidratado ou incorporado em preparações mais saudáveis, como o beijinho de damasco, que substitui parte do açúcar por ingredientes naturais e nutritivos. A nutricionista, Anne Kamila, ensina como fazer o doce:

Ingredientes

1. 25 damascos
2. 160 g de coco fresco
3. Canela a gosto
4. 2 colheres de sopa de óleo de coco

Modo de preparo

1. Hidrate os damascos em água quente por 10 minutos.
2. Triture e reserve.
3. Misture o coco fresco com os damascos, acrescente a canela e o óleo de coco.
4. Mexa até obter uma massa homogênea e leve à geladeira por alguns minutos.
5. Modele no formato desejado e finalize passando no coco ralado.
“Além do damasco, o coco contém fibras que auxiliam na saúde digestiva e a canela tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Essa união torna a receita saborosa e ao mesmo tempo benéfica para saúde do corpo e saúde bucal”, finaliza Anne Kamila.

