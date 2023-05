Gonçalves, ex-volante do Comercial, relembra o início de sua carreira

Quando o grande cineasta italiano Pier Paolo Pasolini (1922-1975), também um meio-campista de primeira, chamou de “futebol de poesia” o que viu na final da Copa de 1970, entre Brasil e Itália, o volante Francisco Gonçalves Pereira estava a alguns meses de encerrar sua primeira passagem pelo São Bento de Sorocaba (SP), além de pouco mais de uma década do golaço que fez, em 1959, em uma final contra a Argentina pela seleção do Exército brasileiro, após ninguém menos que Pelé ser expulso do jogo.

Aos 83 anos, Mestre Gonça, como a posteridade o consagrou graças à habilidade no domínio da bola, recebeu o Correio do Estado em sua residência, na Vila Bandeirante, para uma conversa, regada à coca cola e muita simpatia, em contou sobre o início da carreira de atleta, quando precisava faltar ao trabalho para treinar, a amizade com o Rei Pelé e outros craques e sobre sua quase escalação no Operário, maior rival do Comercial, no qual atuou até pendurar as chuteiras, em 1978.

Nascido em 1° de abril de 1940, em outra vila, a Prosperidade, encravada entre a linha do trem e as várzeas do Rio Tamanduateí, na divisa entre Santo André e São Caetano do Sul, no ABC paulista, Mestre Gonça não tinha outro caminho se não o de ter gosto pela bola, já que trazia de família um motivo agravante.

O pai era um dos cartolas do bairro, tanto conhecido pelos nomes “valiosos” de suas ruas e praças (Fortuna, Diamantes, Cristais, Riqueza, etc.) quanto pela rivalidade em outras várzeas, entre o União Jabaquara e o Vila Prosperidade, os principais times da região.

Não deu outra. Daquela família, moradora de uma vila tão próspera quanto seu nome, acabou saindo uma jóia que ainda mantém as dimensões de quando se revelou – 1,80 metro de altura e 70 e poucos quilos na balança –, e que, falando em poesia, já foi comparado desde os versos de Airton Bovo aos gênios da arte e da ciência, como Modigliani e Einstein, pelo que mostrou em campo. Com vocês, Mestre Gonça.

AUTORRETRATO

Nasci em uma vila chamada Vila Prosperidade, que pertence a São Caetano do Sul, e comecei minha carreira no Nacional, de São Paulo.

Desde criança me vi envolvido com bola. Meu pai dirigia um time no bairro, e comecei a jogar entre os guris, mas fui crescendo. Já com 14 para 15 anos, fui para o São Paulo jogar na base. Jogava eu e o Silva, um centroavante que chegou até a seleção brasileira.

Posteriormente, fui para o Nacional Atlético Clube, em São Paulo. Naquela época, não se dava nem passe de ônibus para podermos treinar. Para nós, filhos de gente pobre, isso dificultava. Eu tinha que trabalhar também, não podia ir só treinar. Mas me profissionalizei no Nacional.

Depois, joguei no Corinthians, porém, infelizmente, a acabei sendo emprestado, e o Corinthians fez uma péssima campanha. Tive que sair automaticamente, porque não conseguimos nada. Fui emprestado por quatro meses. Como só dava Santos na época, foram 10 anos, só Santos, só Santos…

A mexida não deu certo, pois o time quase caiu para a segunda divisão. O Corinthians fez uma remodelação no plantel e dispensou muita gente. Parei no São Bento de Sorocaba, que havia subido para a divisão especial do Campeonato Paulista.

Por lá, fui muito bem, sendo elogiado, era até um ídolo, e fiquei por bastante tempo. Depois, fui para o Juventus, na Itália, para Venezuela, Argentina, enfim, e terminei minha carreira em Campo Grande.

Vim jogar no Comercial, time no qual pendurei as chuteiras e trabalhei ao longo de mais 20 anos. Saí de jogador para treinar a gurizada e, posteriormente, no cargo de supervisor. Sou muito feliz de ter vindo para cá, de ter jogado por aqui.

As minhas filhas, a Elaine e a Beatriz, vieram pequenas e hoje já são avós. Infelizmente, perdi minha esposa faz um ano, mas Deus está conosco e sabe o que faz.

Tudo era bem diferente de agora. Por exemplo, quando fiz parte da base do São Paulo, eu era elogiado – me diziam até que eu tinha muito futuro pela frente –, mas mesmo assim o clube não oferecia nem um passe de ônibus para a gente poder ir treinar.

Hoje, até o garoto dente de leite já tem procurador, alojamento, já tem tudo. Na época, não tinha nada disso, e tínhamos de nos virar. Quem trabalhava, perdia até dia de serviço só para poder ir treinar.

POSIÇÃO EM CAMPO

Sou volante. Eu tinha um amigo que jogava na base do São Paulo. Certo dia, me perguntou: “Gonçalves, você quer ir jogar no time? Eles estão precisando de um zagueiro por lá”. Disse que eu não era zagueiro, mas sim volante, mas respondi: “Vamos lá”. Peguei e fui. O São Paulo tinha vendido o Canindé para a Portuguesa, e fomos treinar em outro bairro. Comecei, e o treinador gostou de mim.

Um dia ele falou para mim: “Você não é zagueiro, não, tem que ser volante. Você é clássico demais, e jogador muito clássico tem de jogar como volante ou meia esquerda. Porque você passa bem a bola, domina bem. Ali atrás você não pode jogar, porque vai querer fazer isso e, no fim, vai tomar um gol”.

Com isso, fui indo, fui indo, até que me tornei um volante mesmo. Confesso que eu passava muito bem a bola, a dominava muito bem. Hoje em dia, tem volante no clube que é marcador, né? Mas naquela época, não.

O volante ou o meia esquerda era quem coordenava o time. Só tinha craque nessa posição. Eu apenas dominava por aqui, assim [o ex-jogador aponta para o maléolo, na lateral do tornozelo direito].

A bola vinha e eu dominava. Todo mundo admirava. Eu era muito habilidoso, dominava no peito, dominava no calcanhar, e passava muito bem a bola. Para me marcar ou me desarmar, era ruim para caramba.

GOLS

Foram poucos gols. Eu fazia muitas jogadas para os caras fazerem o gol. Passava muito bem a bola, dominava bem como volante. Mas o cara deve saber passar bem a bola para o companheiro em campo. Treina-se muito o cruzamento hoje justamente para o centroavante, que está sempre mais perto do gol.

Lembro-me de um gol que eu fiz lá no Nacional, em São Paulo, contra a Portuguesa, jogando no Estádio do Canindé. Empatamos. Foi uma jogada fora da área. A bola sobrou para mim, e o goleiro geralmente sai. Eu meti por cima da defesa, do goleiro. Esse gol me marcou bastante.

Outro gol que recordo bem foi quando estive na seleção militar, lá no Rio de Janeiro, em um jogo contra a Argentina. O Pelé saiu expulso, acho eu que antes de terminar o primeiro tempo. Ficamos em 10 jogadores, e a Argentina era boa para caramba.

Eu sei que, no fim do jogo, sobrou uma bola para mim de fora da área, também chutei e fiz gol, né? Dei o “gol do título” [risos], foi 2 a 1, para nós. Foi no campo do Botafogo na época, em 1959. Quando o campeão brasileiro foi o Bahia. Mais um gol que fiz foi lá em Cuiabá, contra um misto, isso já em 1973.

ÍDOLOS

A qualidade do jogador. Antigamente, tinha de ter qualidade. Eu, por exemplo, cresci batendo figurinha e conheci alguns exemplos assim. O Zizinho, o Didi, para mim, eram um negócio de outro mundo.

Só conhecia [o rosto deles] por ver nas figurinhas. Muito pelo rádio também – não havia televisão. Ainda consegui jogar com muitos desses nomes. Eu estava começando, e eles já com uma certa idade.

PELÉ

Quando Pelé começou no Santos, eu também comecei. Fui levado por um treinador que tinha muito acesso ao Nacional, e o time Nacional disputava a série A de São Paulo. No ano seguinte, fomos servir no quartel.

Eu, Pelé e vários jogadores que eram profissionais, que também tinham de servir no quartel. O Exército valorizava muito o futebol na época. Foi formada uma seleção brasileira, e nós saímos campeões jogando contra a Argentina, lá no Rio de Janeiro.

O Santos e o Nacional disputavam a mesma categoria, mas nós que fomos derrotados, tomando de 10 a 0. Só o Negrão [Pelé], nossa, acho que ele fez uns 4 ou 5 gols. Acabou esse campeonato e veio o negócio do Exército.

Eles iam na Federação Paulista de Futebol, por exemplo, saber quem era o profissional que estava na idade de servir.

Para você ver, calhou que, em 1959, no time titular estava o [ponta direita Roberto Ludovico] Bataglia [1940-2002], que jogava no Corinthians [de 1958 a 1961 e, posteriormente, de 1965 a 1968].

Já o Parada era do Palmeiras [referindo-se ao centroavante Antônio Parada Neto, 1939-2018, que atuou no Alviverde de 1957 a 1960], o Pelé, do Santos, e o Lorico [volante José Farias Lorico, 1940-2010] foi um nome que jogou no Vasco e na Portuguesa.

O Parobé [ponta esquerda João Mallman, 1938-2011] foi um gaúcho que veio do sul para o Corinthians. Lá atrás também tinha o Nélson [Alves Moreno, mais conhecido como Nélson Coruja], que fez dupla de zaga [anos depois] com Luís Pereira [nascido em 1949], no Palmeiras.

Quer dizer, era só profissional.

Houve essa seleção brasileira, e o Negrão já era campeão do mundo. Se a gente saía para o interiorzão, aí era… puta merda! Eu ficava muito admirado, ficava, assim, de lado e falava: “Puta que pariu, que moral tem esse Negrão, viu?!”.

Ele era muito bom em campo. Pelé era o seguinte: um atacante que olhava só para frente. Eu me recordo de que, quando nós fomos jogar em Santos e perdemos de goleada, ele ficava brabo quando os caras ficavam trocando bola lá na defesa santista.

Ele queria a bola lá para a frente, ele queria fazer gol. Estava certo, né? Muito boa pessoa. Tratava a gente bem para caramba. Foi muito bonito ter essa amizade com ele, ver as coisas que eu vi.

Certo dia, fomos a um canal de televisão. Lá cantavam João Gilberto e Ângela Maria, que eram os reis, né? Éramos todos de fardinha e bonezinho. Quando entramos e perceberam que era ele, passaram a mão no Negrão, levando-o ao palco. A música deu uma parada. Dali em diante, era só bola, só bola.

UMA AMIZADE

Lembrei de um puta cara. Ele jogou no Palmeiras, mas era do Bahia nessa época. Vicente Arenari. O conheci jogando pelo Bahia, quando o Bahia foi campeão, ganhando do Santos, e ele era o quarto zagueiro. Da Bahia, ele foi para o Palmeiras. Com Santos, Corinthians, Palmeiras e Bahia, ele tinha um timão.

Acabou o campeonato, e a maioria dos jogadores saíram de lá. O Vicente saiu também. Valorizou para caramba. Ele veio para São Paulo jogar no Palmeiras. Eu, ainda como jogador de futebol, vim aqui para Campo Grande.

Quando precisou de um treinador, eu fui à capital paulista atrás do Vicente e o trouxe para cá. Foi muito querido. Treinou aqui umas duas ou três vezes. Uma pessoa espetacular. Grande jogador e grande amigo.

Tenho uma grande lembrança dele, que infelizmente já se foi. Uma pessoa digna, que merecia tudo de bom, como jogador e como homem.

Confira, a seguir, o que diz José Gonçalves Pereira, o Mestre Gonça, que fez história no Comercial durante a década de 1970, sobre a sua quase escalação para o Operário e das diferenças sobre ser atleta no futebol de hoje.

COMERÁRIO

Tenho muita lembrança de que, quando cheguei aqui, o Operário estava melhor. Tinha mais jogadores que tinham aparecido, contratados.

Eu vim para cá e pedi para que contratassem o Copel, que jogou comigo no São Bento, além no Santos e no Palmeiras. Também fui indicando alguns jogadores para eles. Por aqui, estava se iniciando o profissionalismo, lá em 1973, já com o Morenão recém-inaugurado, no ano anterior.

Nós estávamos jogando uma partidinha em Cuiabá, um amistoso. Quando voltamos, já estava perto do Campeonato Brasileiro. Então, houve uma melhor de três.

Quem ganhasse disputaria o torneio. Seria o primeiro o Campeonato Brasileiro que Campo Grande participaria. Nós ganhamos, de 2 a 1, contra o Operário. Na primeira partida, ganhamos, de 1 a 0. Na segunda, de 2 a 1. E o Morenão lotado...

Joguei uns quatro anos no Comercial [antes de pendurar as chuteiras e passar a treiná-lo]. Tinha um treinador chamado Bauer, que foi um grande atleta.

Quando aqui cheguei, ele era o treinador do Comercial. Tempo foi passando, e ele mesmo falou para mim: “Gonçalves, a melhor coisa é você ficar comigo aqui do lado, me auxilia e tal...”. O futebol já estava mudando muito. Concordei. Acabou que ele foi embora e eu mesmo fiquei sendo o treinador dos profissionais.

Antigamente, se revelava muito guri para o futebol profissional. Mas enquanto estava ali [naquele cargo], eles não jogavam. Um dia me chamaram, eu já estava com uns 34 anos, e fizeram uma reunião. Fizeram uma proposta. “Gonçalves, nós queremos você para trabalhar aqui conosco, ficar como funcionário. Se amanhã precisar que você jogue, você joga”.

Havia bons garotos que podiam jogar no meu lugar, mas não o faziam porque eu estava lá. “Você quer?”, perguntaram. Eu falei que não, porque você nunca pensa em parar. “Então, vamos fazer o seguinte: você vem só receber. Enquanto não arrumar o clube, você vem aqui receber seu salário”.

Aquilo me encheu de alegria. Se todo ex-jogador tivesse essa chance de o clube querer você e pagar...

Vim para Campo Grande, na verdade, para jogar no Operário. Mas, quando aqui cheguei, na banca de revista, vi no jornal que tinha uns dois ou três jogadores que haviam jogado no São Paulo, na Portuguesa ou na seleção. Olhei e pensei: “Se esse Comercial está com esses jogadores, ele deve ser o melhor, né?”.

Após me levarem ao hotel, perguntei onde esse pessoal treinava. Fui lá na Praça Belmar Fidalgo, mas o treino já tinha acabado.

Fui parar no Hotel Gaspar, mas eu estava hospedado em outro. Assim que me viram, me abraçaram e perguntaram o que eu estava fazendo ali.

Falei que estava para fazer um contrato com o Comercial, mas disseram: “Não, você vai é para o Operário”. Respondi que não, que precisava me apresentar.

Chegando lá no Morenão para treinar, o diretor me chamou e disse: “Gonçalves, você demorou para vir e nós já contratamos. Infelizmente, não vai dar certo”.

Acertaram comigo a passagem. Eu já tinha ido atrás desses meus amigos, aqueles que me viram e ficaram loucos, dizendo que eu deveria ir para o Comercial.

Entrei no hotel, e o cara já fez uma proposta. “Tá legal”, falei. Fui a Sorocaba e, após uns meses, trouxe a minha família. Comecei a jogar, e veio essa melhor de três para disputar o Brasileiro.

Estou eu na Rua 14 e dou de cara com o treinador que era do Operário. Ao cruzar comigo, veio e me abraçou, dizendo: “Eu dei uma mancada. Na hora que falaram para mim que você estava chegando, eu falei ‘não, o Gonçalves está muito velho, não dá não’”.

Foi ele quem me vetou. Comecei a jogar bem para caramba, e ele veio pedir desculpa para mim. Respondi: “Não deu certo ali, mas deu certo aqui”.

AOS JOVENS

Sempre falo para essa gurizada que eles têm de se dedicar, fazer direitinho o que o treinador está pedindo. Porque, antigamente, não tinha esses treinamentos para os guris.

Se estão na base, treinam tudo, domínio, toque de bola, tudo. Tudo que se faz no exterior, também se faz aqui. Antes, não tinha isso, não desses treinamentos. Então, eu falo que eles têm de se dedicar.

Atualmente, se você vai fazer um teste em algum clube, já está cheio de empresários, e os caras mexem com a gurizada, para levar para cá, levar para lá. Hoje é bem diferente.

Antigamente, saíamos do campo do Comercial e íamos para o Jockey Club. Você dava aquelas voltas terríveis, só cavalo mesmo. Já pensou? Era duro, hein. Aquilo foi feito para cavalo. E era areia, né? Hoje, não, você vê que mudou para uma coisa melhor.

Todo clube profissional tinha um sapateiro, um cara que cuidava da chuteira [que pesava, em média, três vezes mais cada pé que os 150 gramas da atualidade]. Hoje em dia, parece apenas um sapato com o qual você entra para jogar.

Quando eu era gurizão, a bola era toda um amarrão, feia para caramba.