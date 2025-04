Governo lança Festival de Inverno de Bonito e Festival América do Sul; Veja as atrações

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Governo de Mato Grosso do Sul apresentou oficialmente ao trade nacional e internacional dois de seus maiores eventos culturais: o Festival América do Sul (FAS), que será realizado de 15 a 18 de maio em Corumbá, e o Festival de Inverno de Bonito (FIB), previsto para ocorrer de 20 a 24 de agosto, em Bonito.

Os eventos foram apresentados na World Travel Market (WTM) Latin America, uma das maiores vitrines do turismo mundial, realizado em São Paulo.

O Festival América do Sul já havia sido anunciado à população de Mato Grosso do Sul, mas é a primeira vez que o Executivo estadual divulga as atrações e datas do Festival de Inverno de Bonito.

Durante o lançamento, o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling, destacou a proposta de integrar os eventos culturais do estado como uma forma de impulsionar o turismo e promover a diversidade cultural sul-mato-grossense.

“Esse ano vamos além: não estamos falando de um único evento, mas de um conjunto de festivais que valorizam a nossa cultura, a arte, a música e a gastronomia. Estamos lançando a nova identidade dos festivais do Mato Grosso do Sul, para apresentar tudo isso também ao mercado nacional e motivar turistas de fora a conhecerem o estado”.

Festival de Inverno de Bonito

A cidade de Bonito, referência internacional em ecoturismo, será palco do Festival de Inverno em agosto.

Na programação, estão shows gratuitos em praças ao ar livre, oficinas culturais, exposições e apresentações de teatro e dança, entre outros.

“O Festival de Inverno é multicultural, abarca 17 áreas da cultura e ainda traz uma imersão única na natureza. É arte, gastronomia, formação, sustentabilidade e economia criativa”, pontuou Bruno Wendling.

Dentre as atrações que sobem ao palco do Festival estão:

20 de agosto - Elba Ramalho e Maestro Spok

- Elba Ramalho e Maestro Spok 21 de agosto - Titãs

- Titãs 22 de agosto - Samuel Rosa

- Samuel Rosa 23 de agosto - Jorge Aragão

- Jorge Aragão 24 de agosto - Guilherme & Santiago

Festival América do Sul

Com um investimento de R$ 6 milhões, o Festival América do Sul está de volta a Mato Grosso do Sul após um período de hiato em 2024. O evento será realizado entre os dias 15 a 18 de maio, no Porto Geral de Corumbá.

Realizado às margens do Rio Paraguai, em meio ao casario histórico de Corumbá, o Festival América do Sul tem uma programação multicultural, com proposta de promover a integração dos países da América do Sul por meio da arte, do diálogo e da celebração da diversidade.

A grade musical tem os seguintes artistas confirmados:

15 de maio - Duduca & Dalvan

- Duduca & Dalvan 16 de maio - Xamã

- Xamã 17 de maio - Alcione e o espetáculo internacional Buena Vista Social Club Tribute

- Alcione e o espetáculo internacional Buena Vista Social Club Tribute 18 de maio - Pixote

Além dos shows, o festival promove teatro, dança, cinema, circo e literatura. Um dos destaques deste ano será a Orquestra América do Sul, composta por músicos de todos os países sul-americanos.

Festivais culturais

Na última semana, o Governo do Estado anunciou que irá trazer grandes nomes da música para se apresentarem nos festivais de Mato Grosso do Sul, como Alcione e Liniker, entre outros.

Gratuitos, os shows com "pluralidade de gêneros", segundo o Governo do Estado, servirão para aproximar a população da cultural musical nacional, distribuindo as atrações em eventos como: MS ao Vivo, Festival de Inverno de Bonito (FIB) e Festival América do Sul (FAS).

Mobilizando a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e Fundação de Cultura (FCMS), após trazer nomes como Chico César, Dudu Nobre e Falamansa em 2024, dos nomes já confirmados para 2025 aparecem:

Luísa Sonza,

Vanessa da Mata,

Liniker,

Xamã,

Alcione,

Pixote,

João Gomes,

Jorge Aragão,

Duduca & Dalvan,

Buena Vista Social Club - Tributo Ferrer (Argentina),

Seu Jorge,

Titãs,

Elba Ramalho,

Samuel Rosa,

Michel Teló,

Guilherme & Santiago,

Atitude 67.

O secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, disse que o objetivo é equilibrar uma valorização da identidade cultural, enquanto não deixa de ofertar para os locais shows de grandes artistas do cenário nacional.

"Queremos que cada apresentação seja uma celebração da arte, proporcionando momentos inesquecíveis para a população. É um esforço conjunto para garantir que o acesso à cultura seja cada vez mais amplo e acessível a todos", diz Miranda.